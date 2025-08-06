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Jennifer Lopez 'On The Floor' ile açılışı yaptı: 'İstanbul'da olduğuma inanamıyorum'
Jennifer Lopez 'On The Floor' ile açılışı yaptı: 'İstanbul'da olduğuma inanamıyorum'
Sputnik Türkiye
Jennifer Lopez İstanbul'da sahne aldı. Oldukça yoğun bir katılımın olduğu konserde Lope'in ilk şarkısı 'On The Floor' oldu. "İstanbul'da olduğuma inanamıyorum"... 06.08.2025, Sputnik Türkiye
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Jennifer Lopez'in çok sayıda hayranının beklediği İstanbul konseri Festival Park Yenikapı'da gerçekleşti. İstanbul Festivali kapsamında sahne alan Lopez, hayranlarını selamladı ve "İstanbul'da olduğuma inanamıyorum. Çok uzun zaman oldu, burada sizinle olmak harika" dedi.Konseri dinlemeye gelen hayranlarında minnettar olduğunu söyleyen ve dinleyicilerden şarkılara eşlik etmelerini isteyen ünlü şarkıcı ayrıca şunları söyledi:Konserde 'On The Floor' parçasıyla açılışı yapan Lopez çok sayıda şarkısını hayranları için söyledi.Konsere Türkiye'nin sanat camiasından çok sayıda katılım gerçekleşti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250731/unlu-sarkici-justin-timberlake-istanbulda-11-yil-sonra-konser-verdi-1098259263.html
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jennifer lopez, i̇stanbul, konser, hayran
jennifer lopez, i̇stanbul, konser, hayran

Jennifer Lopez 'On The Floor' ile açılışı yaptı: 'İstanbul'da olduğuma inanamıyorum'

02:50 06.08.2025 (güncellendi: 02:56 06.08.2025)
© AA / Hakan AkgünJennifer Lopez, özel performansıyla İstanbul'da hayranlarıyla buluştu
Jennifer Lopez, özel performansıyla İstanbul'da hayranlarıyla buluştu - Sputnik Türkiye, 1920, 06.08.2025
© AA / Hakan Akgün
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Jennifer Lopez İstanbul'da sahne aldı. Oldukça yoğun bir katılımın olduğu konserde Lope'in ilk şarkısı 'On The Floor' oldu. "İstanbul'da olduğuma inanamıyorum" diyen dünyaca ünlü yıldız İstanbul'da olmaktan çok mutlu olduğunu söyledi.
Jennifer Lopez'in çok sayıda hayranının beklediği İstanbul konseri Festival Park Yenikapı'da gerçekleşti.
İstanbul Festivali kapsamında sahne alan Lopez, hayranlarını selamladı ve "İstanbul'da olduğuma inanamıyorum. Çok uzun zaman oldu, burada sizinle olmak harika" dedi.
Konseri dinlemeye gelen hayranlarında minnettar olduğunu söyleyen ve dinleyicilerden şarkılara eşlik etmelerini isteyen ünlü şarkıcı ayrıca şunları söyledi:

"Burada olduğum için çok mutluyum. Çok teşekkürler. İyi vakit geçiriyor muyuz? İyi zaman geçirmeye hazır mısınız? Benimle beraber şarkı söyleyecek misiniz?"

Konserde 'On The Floor' parçasıyla açılışı yapan Lopez çok sayıda şarkısını hayranları için söyledi.
Konsere Türkiye'nin sanat camiasından çok sayıda katılım gerçekleşti.
Justin Timberlake, 11 yıl aradan sonra Türkiye'de konser verdi - Sputnik Türkiye, 1920, 31.07.2025
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