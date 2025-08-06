https://anlatilaninotesi.com.tr/20250806/jennifer-lopez-on-the-floor-ile-acilisi-yapti-istanbulda-olduguma-inanamiyorum-1098385051.html

Jennifer Lopez 'On The Floor' ile açılışı yaptı: 'İstanbul'da olduğuma inanamıyorum'

Jennifer Lopez 'On The Floor' ile açılışı yaptı: 'İstanbul'da olduğuma inanamıyorum'

Sputnik Türkiye

Jennifer Lopez İstanbul'da sahne aldı. Oldukça yoğun bir katılımın olduğu konserde Lope'in ilk şarkısı 'On The Floor' oldu. "İstanbul'da olduğuma inanamıyorum"... 06.08.2025, Sputnik Türkiye

2025-08-06T02:50+0300

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jennifer lopez

i̇stanbul

yaşam

konser

hayran

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Jennifer Lopez'in çok sayıda hayranının beklediği İstanbul konseri Festival Park Yenikapı'da gerçekleşti. İstanbul Festivali kapsamında sahne alan Lopez, hayranlarını selamladı ve "İstanbul'da olduğuma inanamıyorum. Çok uzun zaman oldu, burada sizinle olmak harika" dedi.Konseri dinlemeye gelen hayranlarında minnettar olduğunu söyleyen ve dinleyicilerden şarkılara eşlik etmelerini isteyen ünlü şarkıcı ayrıca şunları söyledi:Konserde 'On The Floor' parçasıyla açılışı yapan Lopez çok sayıda şarkısını hayranları için söyledi.Konsere Türkiye'nin sanat camiasından çok sayıda katılım gerçekleşti.

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