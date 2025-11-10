https://anlatilaninotesi.com.tr/20251110/bes-yil-sonra-ikinci-sezonu-geliyor-sadece-4-bolum-olacak-1100863946.html

Beş yıl sonra ikinci sezonu geliyor: Sadece 4 bölüm olacak

Beş yıl önce ilk sezonu yayımlanan Bir Başkadır dizisinin ikinci sezonun çekileceği belirtildi. 10.11.2025, Sputnik Türkiye

Başrollerini Öykü Karayel, Fatih Artman, Tülin Özen ve Funda Eryiğit'in yer aldığı Bir Başkadır isimli dizinin beş yıl sonra ikinci sezonunun çekileceği belirtildi. İkinci sezon sadece dört bölüm olacak. Çekimler başlayacakGazeteci Birsen Altuntaş’ın aktardığına göre, ikinci sezonda da dizide Öykü Karayel, Fatih Artman, Okan Yalabık ve Nur Sürer’in de aralarında olduğu güçlü bir oyuncu kadrosu yer alacak. Dizi çekimlerinin aralık ortasında başlayacağı belirtiliyor.

