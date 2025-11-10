Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
YAŞAM
Türkiye ve dünyadan ilgi çekici yaşam haberleri, toplumsal olaylar, güncel araştırmalar, fotoğraf ve video galerileri.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251110/bes-yil-sonra-ikinci-sezonu-geliyor-sadece-4-bolum-olacak-1100863946.html
Beş yıl sonra ikinci sezonu geliyor: Sadece 4 bölüm olacak
Beş yıl sonra ikinci sezonu geliyor: Sadece 4 bölüm olacak
Sputnik Türkiye
Beş yıl önce ilk sezonu yayımlanan Bir Başkadır dizisinin ikinci sezonun çekileceği belirtildi. 10.11.2025, Sputnik Türkiye
2025-11-10T13:46+0300
2025-11-10T13:55+0300
yaşam
öykü karayel
fatih artman
okan yalabık
bir başkadır
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e6/02/14/1054047163_0:0:760:429_1920x0_80_0_0_daf5838c390d74e595d6857b30b1522a.jpg
Başrollerini Öykü Karayel, Fatih Artman, Tülin Özen ve Funda Eryiğit'in yer aldığı Bir Başkadır isimli dizinin beş yıl sonra ikinci sezonunun çekileceği belirtildi. İkinci sezon sadece dört bölüm olacak. Çekimler başlayacakGazeteci Birsen Altuntaş’ın aktardığına göre, ikinci sezonda da dizide Öykü Karayel, Fatih Artman, Okan Yalabık ve Nur Sürer’in de aralarında olduğu güçlü bir oyuncu kadrosu yer alacak. Dizi çekimlerinin aralık ortasında başlayacağı belirtiliyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251109/fenomenin-makyaj-urununde-arsenik-cikti-binlerce-urune-acil-toplatma-karari-verildi-1100842534.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e6/02/14/1054047163_86:0:686:450_1920x0_80_0_0_56d5a8bd340eea8d520a33ff4db09390.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
öykü karayel, fatih artman, okan yalabık, bir başkadır
öykü karayel, fatih artman, okan yalabık, bir başkadır

Beş yıl sonra ikinci sezonu geliyor: Sadece 4 bölüm olacak

13:46 10.11.2025 (güncellendi: 13:55 10.11.2025)
© NetflixBir Başkadır, Öykü Karayel
Bir Başkadır, Öykü Karayel - Sputnik Türkiye, 1920, 10.11.2025
© Netflix
Abone ol
Beş yıl önce ilk sezonu yayımlanan Bir Başkadır dizisinin ikinci sezonun çekileceği belirtildi.
Başrollerini Öykü Karayel, Fatih Artman, Tülin Özen ve Funda Eryiğit'in yer aldığı Bir Başkadır isimli dizinin beş yıl sonra ikinci sezonunun çekileceği belirtildi. İkinci sezon sadece dört bölüm olacak.

Çekimler başlayacak

Gazeteci Birsen Altuntaş’ın aktardığına göre, ikinci sezonda da dizide Öykü Karayel, Fatih Artman, Okan Yalabık ve Nur Sürer’in de aralarında olduğu güçlü bir oyuncu kadrosu yer alacak. Dizi çekimlerinin aralık ortasında başlayacağı belirtiliyor.
makyaj malzemesi, kozmetik - Sputnik Türkiye, 1920, 09.11.2025
YAŞAM
Fenomenin makyaj ürününde arsenik çıktı: Binlerce ürüne acil toplatma kararı verildi
Dün, 14:49
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала