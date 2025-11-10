https://anlatilaninotesi.com.tr/20251110/bes-yil-sonra-ikinci-sezonu-geliyor-sadece-4-bolum-olacak-1100863946.html
Beş yıl sonra ikinci sezonu geliyor: Sadece 4 bölüm olacak
13:46 10.11.2025 (güncellendi: 13:55 10.11.2025)
Gazeteci Birsen Altuntaş’ın aktardığına göre, ikinci sezonda da dizide Öykü Karayel, Fatih Artman, Okan Yalabık ve Nur Sürer’in de aralarında olduğu güçlü bir oyuncu kadrosu yer alacak. Dizi çekimlerinin aralık ortasında başlayacağı belirtiliyor.