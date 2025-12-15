https://anlatilaninotesi.com.tr/20251215/dunyanin-en-iyi-100-tatlisi-belli-oldu-1-sirada-turkiyeden-bir-lezzet-yer-aldi-1101797448.html

Dünyanın en iyi 100 tatlısı belli oldu: Birinci, beşinci ve altıncı sırada Türk lezzetleri yer aldı

Dünyanın en iyi 100 tatlısı belli oldu: Birinci, beşinci ve altıncı sırada Türk lezzetleri yer aldı

Dünyanın en iyi 100 tatlısı belli oldu. Türkiye, Antakya künefesi ile zirveye otururken, 5. sırada GAziantep baklavası, 6. sırada fıstıklı sarma yer aldı. 15.12.2025, Sputnik Türkiye

TasteAtlas tarafından hazırlanan "Dünyanın En iyi Tatlıları" listesi açıklandı, listenin zirvesinde Türkiye'den bir tatlı yer aldı.En iyi tatlı Türkiye'denDünyaca ünlü gastronomi platformu Taste Atlas, dünyanın en iyi 100 tatlısını açıkladı. Listede ilk 10’a Türkiye’den 3 lezzet girmeyi başardı.Taste Atlas, bu yılın tatlı listesini yeniden hazırladı. Bu kapsamda dünyanın en iyi tatlısı Türkiye'nin Antakya yöresine ait künefe oldu.Tel kadayıfı, tutsuz peyniri ve şerbetin buluştuğu Künefe tatlısı, çıtır dokusuyla damaklarda unutulmaz bir iz bırakıyor. Tel kadayıfın arasına konulan özel tuzsuz peyniriyle tereyağında kızartılan ve üzerine dökülen şerbetiyle mükemmel bir tada dönüşen Antakya künefesi dünyanın en iyi tatlısı seçildi.Taste Atlas'ın hazırladığı "Dünyanın en iyi 100 tatlısı" listesinde Gaziantep baklavası 5. sırasında yer aldı.Fıstıklı sarma ise 6. sırada kendine yer buldu.Dünyanın en iyi 100 tatlısıDünyanın en iyi tatlılarında ilk 10 şu şekilde:1. Antakya Künefesi – Türkiye2. Clotted Cream Ice Cream – İngiltere3. Gelato al Pistacchio – İtalya4. Strudel di Mele – İtalya5. Gaziantep Baklavası – Türkiye6. Fıstıklı Sarma – Türkiye7. Tembleque – Porto Riko8. Crêpes Sucrées – Fransa9. Tinginys – Litvanya10. Pão de Ló de Ovar – Portekiz

