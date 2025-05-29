https://anlatilaninotesi.com.tr/20250529/athenanin-londra-konseri-vize-engelinde-takildi-1096612153.html
Athena'nın Londra konseri vize engelinde takıldı
Athena'nın Londra konseri vize engelinde takıldı
Sputnik Türkiye
Türk rock müziğinin sevilen grubu Athena’nın Londra’da bu hafta sonu vermesi planlanan konseri, vize sürecindeki gecikme nedeniyle 16 Ocak 2026’ya ertelendi... 29.05.2025, Sputnik Türkiye
2025-05-29T08:13+0300
2025-05-29T08:13+0300
2025-05-29T08:13+0300
yaşam
londra
athena
konser
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Türk rock müziğinin önde gelen isimlerinden Athena, Londra konserini vize sorunu nedeniyle ileri bir tarihe ertelemek zorunda kaldı. Organizasyon şirketinin yaptığı açıklamaya göre, grup üyelerinden bazılarının İngiltere vizesi onay süreci tamamlanamadı.Tüm belgeler zamanında teslim edildiKonserin organizasyon ekibi, yapılan açıklamada şu ifadelere yer verdi:“Bu Cumartesi gerçekleşmesi planlanan Athena konserinin ertelendiğini üzülerek bildiriyoruz. Gerekli tüm belgeler eksiksiz ve zamanında teslim edilmiş olmasına rağmen, İstanbul’daki İngiltere Konsolosluğu’nun aracı kurumu, talihsiz bir sistemsel sorun nedeniyle oluşan yoğunluk sebebiyle grup başvurumuzu, son dakikaya kadar beklememize ve İngiltere Konsolosluğu’nun acil işlem çağrısına rağmen, ne yazık ki işleme almamıştır.”Yeni tarih: 16 Ocak 2026Electric Ballroom’un yoğun takvimi nedeniyle, konser için yeni bir tarih belirlenmesinde zorluk yaşandı. Organizasyon, konserin 16 Ocak 2026 tarihine ertelendiğini duyurdu. Bu tarihte konser aynı salonda gerçekleştirilecek.Biletler geçerli, i̇ade mümkünTüm biletler geçerliliğini koruyacak ancak isteyen dinleyiciler bilet iadesi yapabilecek. İade süreciyle ilgili bilgilendirme ise kısa süre içinde açıklanacak.“Konsere katılmayı planlayan tüm arkadaşlarımızdan içtenlikle özür diliyoruz. Anlayışınız ve desteğiniz için teşekkür ederiz.”
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londra, athena, konser
Athena'nın Londra konseri vize engelinde takıldı
Türk rock müziğinin sevilen grubu Athena’nın Londra’da bu hafta sonu vermesi planlanan konseri, vize sürecindeki gecikme nedeniyle 16 Ocak 2026’ya ertelendi. Organizasyon şirketi, tüm belgelerin eksiksiz sunulduğunu ancak sistemsel yoğunluk nedeniyle işlemlerin tamamlanamadığını açıkladı.
Türk rock müziğinin önde gelen isimlerinden Athena, Londra konserini vize sorunu nedeniyle ileri bir tarihe ertelemek zorunda kaldı. Organizasyon şirketinin yaptığı açıklamaya göre, grup üyelerinden bazılarının İngiltere vizesi onay süreci tamamlanamadı.
Tüm belgeler zamanında teslim edildi
Konserin organizasyon ekibi, yapılan açıklamada şu ifadelere yer verdi:
“Bu Cumartesi gerçekleşmesi planlanan Athena konserinin ertelendiğini üzülerek bildiriyoruz. Gerekli tüm belgeler eksiksiz ve zamanında teslim edilmiş olmasına rağmen, İstanbul’daki İngiltere Konsolosluğu’nun aracı kurumu, talihsiz bir sistemsel sorun nedeniyle oluşan yoğunluk sebebiyle grup başvurumuzu, son dakikaya kadar beklememize ve İngiltere Konsolosluğu’nun acil işlem çağrısına rağmen, ne yazık ki işleme almamıştır.”
Electric Ballroom’un yoğun takvimi nedeniyle, konser için yeni bir tarih belirlenmesinde zorluk yaşandı. Organizasyon, konserin 16 Ocak 2026 tarihine ertelendiğini duyurdu. Bu tarihte konser aynı salonda gerçekleştirilecek.
Biletler geçerli, i̇ade mümkün
Tüm biletler geçerliliğini koruyacak ancak isteyen dinleyiciler bilet iadesi yapabilecek. İade süreciyle ilgili bilgilendirme ise kısa süre içinde açıklanacak.
“Konsere katılmayı planlayan tüm arkadaşlarımızdan içtenlikle özür diliyoruz. Anlayışınız ve desteğiniz için teşekkür ederiz.”