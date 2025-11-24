https://anlatilaninotesi.com.tr/20251124/fenerbahcenin-ilk-sampiyonluk-kupasi-satisa-cikti-1101234499.html

Fenerbahçe'nin ilk şampiyonluk kupası satışa çıktı

Fenerbahçe'nin ilk şampiyonluk kupası satışa çıktı

1911-12 sezonunda İstanbul Ligi'nde şampiyon olan Fenerbahçe'nin ilk kupası açık artırma yoluyla satışa çıktı.

İstanbul Ligi 1911-1912 sezonunda ilk kez şampiyon olan Fenerbahçe'nin kaldırdığı kupa, açık artırma yoluyla satışa çıkıyor. Açık artırma 7 Aralık'ta düzenlenecek. Kupa'nın Fenerbahçe Spor Kulübü'nün yedinci başkanı ve Fenerbahçe tarihinde aynı zamanda hem oyuncu hem de başkan olan tek kişi olan Arif Emirzade Bey'e verilen kupa olduğu belirtiliyor. Fenerbahçe'nin ilk kupası1911-12 sezonunda İstanbul Ligi'nde ilk kez şampiyon olan Fenerbahçe Spor Kulübü'nün kaldırdığı ilk kupa açık artırma yoluyla satışa çıkarılıyor. Arthill Müzayede tarafından düzenlenen ve 7 Aralık'ta yapılacak Koleksiyonluk Eserler Müzayedesi'nde satışa çıkarılacak olan kupanın özel koleksiyona ait olduğu belirtiliyor. İnternet sitesinde verilen bilgiye göre, 10 santimetre çapındaki kupayla ilgili şu bilgilere yer verildi: “Fenerbahçe Spor Kulübü Şampiyonluk Hatırası, Arif Bey”Hicri 1329-30 / Miladi 1911-12 tarihli. Bronz, kazıma (grave) tekniği ile tezyinli. Fenerbahçe Spor Kulübü’nün tarihinde ilk defa şampiyon olduğu İstanbul Ligindeki 6.sezonunda (1911-1912) dönemin başkanı ve oyuncusu olan "Arif Emirzade Bey"e verilen şampiyonluk kupası hatırası.*Arif Emirzade Bey, Fenerbahçe Spor Kulübü'nün yedinci başkanı ve Fenerbahçe tarihinde aynı anda hem oyuncu hem başkan olan tek kişidir.

