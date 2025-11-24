Türkiye
Fenerbahçe'nin ilk şampiyonluk kupası satışa çıktı
1911-12 sezonunda İstanbul Ligi'nde şampiyon olan Fenerbahçe'nin ilk kupası açık artırma yoluyla satışa çıktı.
İstanbul Ligi 1911-1912 sezonunda ilk kez şampiyon olan Fenerbahçe'nin kaldırdığı kupa, açık artırma yoluyla satışa çıkıyor. Açık artırma 7 Aralık'ta düzenlenecek. Kupa'nın Fenerbahçe Spor Kulübü'nün yedinci başkanı ve Fenerbahçe tarihinde aynı zamanda hem oyuncu hem de başkan olan tek kişi olan Arif Emirzade Bey'e verilen kupa olduğu belirtiliyor. Fenerbahçe'nin ilk kupası1911-12 sezonunda İstanbul Ligi'nde ilk kez şampiyon olan Fenerbahçe Spor Kulübü'nün kaldırdığı ilk kupa açık artırma yoluyla satışa çıkarılıyor. Arthill Müzayede tarafından düzenlenen ve 7 Aralık'ta yapılacak Koleksiyonluk Eserler Müzayedesi'nde satışa çıkarılacak olan kupanın özel koleksiyona ait olduğu belirtiliyor. İnternet sitesinde verilen bilgiye göre, 10 santimetre çapındaki kupayla ilgili şu bilgilere yer verildi: "Fenerbahçe Spor Kulübü Şampiyonluk Hatırası, Arif Bey"Hicri 1329-30 / Miladi 1911-12 tarihli. Bronz, kazıma (grave) tekniği ile tezyinli. Fenerbahçe Spor Kulübü'nün tarihinde ilk defa şampiyon olduğu İstanbul Ligindeki 6.sezonunda (1911-1912) dönemin başkanı ve oyuncusu olan "Arif Emirzade Bey"e verilen şampiyonluk kupası hatırası.*Arif Emirzade Bey, Fenerbahçe Spor Kulübü'nün yedinci başkanı ve Fenerbahçe tarihinde aynı anda hem oyuncu hem başkan olan tek kişidir.
24.11.2025
1911-12 sezonunda İstanbul Ligi'nde şampiyon olan Fenerbahçe'nin ilk kupası açık artırma yoluyla satışa çıktı.
İstanbul Ligi 1911-1912 sezonunda ilk kez şampiyon olan Fenerbahçe'nin kaldırdığı kupa, açık artırma yoluyla satışa çıkıyor. Açık artırma 7 Aralık'ta düzenlenecek. Kupa'nın Fenerbahçe Spor Kulübü'nün yedinci başkanı ve Fenerbahçe tarihinde aynı zamanda hem oyuncu hem de başkan olan tek kişi olan Arif Emirzade Bey'e verilen kupa olduğu belirtiliyor.

Fenerbahçe'nin ilk kupası

1911-12 sezonunda İstanbul Ligi'nde ilk kez şampiyon olan Fenerbahçe Spor Kulübü'nün kaldırdığı ilk kupa açık artırma yoluyla satışa çıkarılıyor. Arthill Müzayede tarafından düzenlenen ve 7 Aralık'ta yapılacak Koleksiyonluk Eserler Müzayedesi'nde satışa çıkarılacak olan kupanın özel koleksiyona ait olduğu belirtiliyor. İnternet sitesinde verilen bilgiye göre, 10 santimetre çapındaki kupayla ilgili şu bilgilere yer verildi:
“Fenerbahçe Spor Kulübü Şampiyonluk Hatırası, Arif Bey”

Hicri 1329-30 / Miladi 1911-12 tarihli. Bronz, kazıma (grave) tekniği ile tezyinli. Fenerbahçe Spor Kulübü’nün tarihinde ilk defa şampiyon olduğu İstanbul Ligindeki 6.sezonunda (1911-1912) dönemin başkanı ve oyuncusu olan "Arif Emirzade Bey"e verilen şampiyonluk kupası hatırası.

*Arif Emirzade Bey, Fenerbahçe Spor Kulübü'nün yedinci başkanı ve Fenerbahçe tarihinde aynı anda hem oyuncu hem başkan olan tek kişidir.
