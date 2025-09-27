Troya'da tarihi keşif: 4 bin 500 yıllık altın broş ve ender yeşim taşı bulundu

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250927/troyada-tarihi-kesif-4-bin-500-yillik-altin-bros-ve-ender-yesim-tasi-bulundu-1099714125.html
Çanakkale’de 160 yılı aşkın süredir devam eden Troya kazıları, tarihe ışık tutmaya devam ediyor. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, yapılan son çalışmalarda 4 bin 500 yıllık altın halkalı broş ile nadir rastlanan bir yeşim taşının gün yüzüne çıkarıldığını duyurdu.
'Son 100 yılın en önemli buluntuları'
Bakan Ersoy, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Dünya üzerinde bilinen sadece 3 örnekten en iyi korunmuş olan bu broş, son 100 yılın en önemli buluntuları arasında." ifadelerini kullandı.
Kazı ekibinin yaptığı incelemelere göre broş, Troya II kent tabakalarında bulundu. Eserin, milattan önce 2 bin 500 yıllarına tarihlendiği belirtildi. Bu keşif, uzun yıllardır tartışılan Troya II’nin başlangıç tarihine de netlik kazandırdı.
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, altın broşun yanı sıra aynı tabakada bir bronz iğne ve nadir bulunan bir yeşim taşı da bulundu. Özellikle yeşim taşı, 4 bin 500 yıl önce lüks tüketim ürünü olarak öne çıkarken, broşun ise dönemin toplumlarında statü ve güç sembolü olduğu ifade edildi.
Troya Müzesi’nde sergilenecek
Eserlerin, kazıların gerçekleştirildiği topraklarda sergilenmesi ilkesine bağlı kalınarak çok yakında Troya Müzesi'nde ziyaretçilere sunulacağı bildirildi. Bakan Ersoy, "Bu eşsiz eserler çok yakında Troya Müzesi'nde sergilenecek. Geleceğe Miras projemiz kapsamında büyük titizlikle çalışan ekiplere teşekkür ediyorum" dedi.
Kültür ve Turizm Bakanlığı, bu keşfin yalnızca Türkiye için değil, dünya arkeoloji literatürü için de büyük önem taşıdığını vurguladı. Bakanlık, keşfin 2025 yılı kazı sezonunun en önemli buluntuları arasında yer aldığını belirtti.