Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
YAŞAM
Türkiye ve dünyadan ilgi çekici yaşam haberleri, toplumsal olaylar, güncel araştırmalar, fotoğraf ve video galerileri.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250927/troyada-tarihi-kesif-4-bin-500-yillik-altin-bros-ve-ender-yesim-tasi-bulundu-1099714125.html
Troya'da tarihi keşif: 4 bin 500 yıllık altın broş ve ender yeşim taşı bulundu
Troya'da tarihi keşif: 4 bin 500 yıllık altın broş ve ender yeşim taşı bulundu
Sputnik Türkiye
Çanakkale’de süren Troya kazılarında tarihin en önemli buluntularından biri ortaya çıktı. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Erken Tunç Çağı’na ait 4... 27.09.2025, Sputnik Türkiye
2025-09-27T14:45+0300
2025-09-27T14:45+0300
yaşam
kazı
arkeolojik kazı
çanakkale
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/1b/1099714177_0:351:1600:1251_1920x0_80_0_0_f8caec7744b71f4566b7e42ce96ad457.jpg
Çanakkale’de 160 yılı aşkın süredir devam eden Troya kazıları, tarihe ışık tutmaya devam ediyor. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, yapılan son çalışmalarda 4 bin 500 yıllık altın halkalı broş ile nadir rastlanan bir yeşim taşının gün yüzüne çıkarıldığını duyurdu.'Son 100 yılın en önemli buluntuları'Bakan Ersoy, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Dünya üzerinde bilinen sadece 3 örnekten en iyi korunmuş olan bu broş, son 100 yılın en önemli buluntuları arasında." ifadelerini kullandı.Kazı ekibinin yaptığı incelemelere göre broş, Troya II kent tabakalarında bulundu. Eserin, milattan önce 2 bin 500 yıllarına tarihlendiği belirtildi. Bu keşif, uzun yıllardır tartışılan Troya II’nin başlangıç tarihine de netlik kazandırdı.Güç ve statü sembolüBakanlıktan yapılan açıklamaya göre, altın broşun yanı sıra aynı tabakada bir bronz iğne ve nadir bulunan bir yeşim taşı da bulundu. Özellikle yeşim taşı, 4 bin 500 yıl önce lüks tüketim ürünü olarak öne çıkarken, broşun ise dönemin toplumlarında statü ve güç sembolü olduğu ifade edildi.Troya Müzesi’nde sergilenecekEserlerin, kazıların gerçekleştirildiği topraklarda sergilenmesi ilkesine bağlı kalınarak çok yakında Troya Müzesi'nde ziyaretçilere sunulacağı bildirildi. Bakan Ersoy, "Bu eşsiz eserler çok yakında Troya Müzesi'nde sergilenecek. Geleceğe Miras projemiz kapsamında büyük titizlikle çalışan ekiplere teşekkür ediyorum" dedi.Kültür ve Turizm Bakanlığı, bu keşfin yalnızca Türkiye için değil, dünya arkeoloji literatürü için de büyük önem taşıdığını vurguladı. Bakanlık, keşfin 2025 yılı kazı sezonunun en önemli buluntuları arasında yer aldığını belirtti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250927/yargitaydan-emsal-karar-zile-basip-kacan-komsuya-hapis-cezasi-1099713681.html
çanakkale
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/1b/1099714177_0:201:1600:1401_1920x0_80_0_0_ee6dfdfac99af1c6992ac38d0280e978.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
troya, altın broş, yeşim taşı, troya müzesi, erken tunç çağı, arkeoloji keşfi
troya, altın broş, yeşim taşı, troya müzesi, erken tunç çağı, arkeoloji keşfi

Troya'da tarihi keşif: 4 bin 500 yıllık altın broş ve ender yeşim taşı bulundu

14:45 27.09.2025
© FotoğrafTroya'da tarihi keşif: 4 bin 500 yıllık altın broş ve ender yeşim taşı bulundu
Troya'da tarihi keşif: 4 bin 500 yıllık altın broş ve ender yeşim taşı bulundu - Sputnik Türkiye, 1920, 27.09.2025
© Fotoğraf
Abone ol
Çanakkale’de süren Troya kazılarında tarihin en önemli buluntularından biri ortaya çıktı. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Erken Tunç Çağı’na ait 4 bin 500 yıllık altın halkalı broş ile son derece nadir görülen bir yeşim taşının keşfedildiğini açıkladı. Eserler, çok yakında Troya Müzesi'nde sergilenecek.
Çanakkale’de 160 yılı aşkın süredir devam eden Troya kazıları, tarihe ışık tutmaya devam ediyor. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, yapılan son çalışmalarda 4 bin 500 yıllık altın halkalı broş ile nadir rastlanan bir yeşim taşının gün yüzüne çıkarıldığını duyurdu.

'Son 100 yılın en önemli buluntuları'

Bakan Ersoy, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Dünya üzerinde bilinen sadece 3 örnekten en iyi korunmuş olan bu broş, son 100 yılın en önemli buluntuları arasında." ifadelerini kullandı.
Kazı ekibinin yaptığı incelemelere göre broş, Troya II kent tabakalarında bulundu. Eserin, milattan önce 2 bin 500 yıllarına tarihlendiği belirtildi. Bu keşif, uzun yıllardır tartışılan Troya II’nin başlangıç tarihine de netlik kazandırdı.

Güç ve statü sembolü

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, altın broşun yanı sıra aynı tabakada bir bronz iğne ve nadir bulunan bir yeşim taşı da bulundu. Özellikle yeşim taşı, 4 bin 500 yıl önce lüks tüketim ürünü olarak öne çıkarken, broşun ise dönemin toplumlarında statü ve güç sembolü olduğu ifade edildi.

Troya Müzesi’nde sergilenecek

Eserlerin, kazıların gerçekleştirildiği topraklarda sergilenmesi ilkesine bağlı kalınarak çok yakında Troya Müzesi'nde ziyaretçilere sunulacağı bildirildi. Bakan Ersoy, "Bu eşsiz eserler çok yakında Troya Müzesi'nde sergilenecek. Geleceğe Miras projemiz kapsamında büyük titizlikle çalışan ekiplere teşekkür ediyorum" dedi.
Kültür ve Turizm Bakanlığı, bu keşfin yalnızca Türkiye için değil, dünya arkeoloji literatürü için de büyük önem taşıdığını vurguladı. Bakanlık, keşfin 2025 yılı kazı sezonunun en önemli buluntuları arasında yer aldığını belirtti.
Zile basıp kaçan komşuya hapis cezası - Sputnik Türkiye, 1920, 27.09.2025
TÜRKİYE
Yargıtay’dan emsal karar: Zile basıp kaçan komşuya hapis cezası
14:32
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала