https://anlatilaninotesi.com.tr/20250107/kerimcan-durmaz-telefonunun-sinyal-verdigi-yerden-gozaltina-alindi-1092417255.html
Kerimcan Durmaz telefonunun sinyal verdiği yerden gözaltına alındı
Kerimcan Durmaz telefonunun sinyal verdiği yerden gözaltına alındı
Sputnik Türkiye
Ünlü sosyal medya fenomeni Kerimcan Durmaz, yasa dışı bahis soruşturması kapsamında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla gözaltına alındı. Telefon... 07.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-07T10:38+0300
2025-01-07T10:38+0300
2025-01-07T10:39+0300
yaşam
kerimcan durmaz
serdar ortaç
mehmet ali erbil
cumhuriyet başsavcılığı
istanbul cumhuriyet başsavcılığı
gözaltı
gözaltı kararı
gözaltı merkezi
gözaltı süresi
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/103895/25/1038952574_0:23:1369:793_1920x0_80_0_0_78c8b5e2b2504dc65e969d0aad336baf.png
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen yasa dışı bahis soruşturması, ünlü isimler ve sosyal medya fenomenlerini kapsayan bir boyut kazandı. Bu kapsamda, telefon sinyali takip edilen Kerimcan Durmaz, dün gece sinyal verdiği adreste gözaltına alındı.Durmaz hakkında yasa dışı bahis reklamı ve teşvik suçlamalarıyla ilgili detaylı bir soruşturma yürütülüyor.Soruşturma sosyal medya fenomenlerini hedef alıyorGeçtiğimiz aylarda başlatılan operasyonlarda, aralarında Serdar Ortaç ve Mehmet Ali Erbil gibi ünlü isimlerin de bulunduğu birçok kişi yasa dışı bahis soruşturması kapsamında incelemeye alınmıştı.Kerimcan Durmaz da bu süreçte adının geçmesiyle dikkat çekti. Başsavcılık, ünlü fenomenin yasa dışı bahis siteleriyle bağlantısını araştırırken, iddiaların reklam ve teşvik içerikli olduğuna vurgu yapıldı.Başsavcılık detayları i̇nceliyorSoruşturma kapsamında Kerimcan Durmaz’ın yasa dışı bahis organizasyonlarıyla herhangi bir bağlantısının olup olmadığı detaylı şekilde inceleniyor. Savcılık, Durmaz’ın sosyal medya hesapları üzerinden yapılan reklam ve teşvik paylaşımlarını da mercek altına aldı.Daha önce kimler hedef alınmıştı?Bu operasyon, sosyal medya fenomenleri ve ünlü isimlere yönelik yapılan en büyük soruşturmalardan biri olma özelliğini taşıyor. Daha önce soruşturma kapsamında ifade veren ünlü isimler arasında Serdar Ortaç, Mehmet Ali Erbil ve birçok sosyal medya fenomeni yer almıştı.Soruşturmanın genişleyerek daha fazla ismi kapsayabileceği ifade ediliyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250107/orhan-gencebayin-esi-sevim-emreden-isyan-birakin-bizimle-ugrasmayi-allah-kahretsin-1092416070.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/103895/25/1038952574_0:0:1369:1028_1920x0_80_0_0_656061109338beb553e44906746855ce.png
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
kerimcan durmaz gözaltına alındı, kerimcan durmaz yasa dışı bahis, yasa dışı bahis soruşturması kerimcan durmaz, serdar ortaç bahis operasyonu, mehmet ali erbil yasa dışı bahis, kerimcan durmaz telefon sinyali, kerimcan durmaz savcılık açıklaması, ünlülere bahis soruşturması, kerimcan durmaz bahis reklamı iddiası, sosyal medya fenomenleri bahis operasyonu, yasa dışı bahis ünlü isimler, kerimcan durmaz haberi, kerimcan durmaz son durum, yasa dışı bahis cezaları, kerimcan durmaz bahis bağlantısı
kerimcan durmaz gözaltına alındı, kerimcan durmaz yasa dışı bahis, yasa dışı bahis soruşturması kerimcan durmaz, serdar ortaç bahis operasyonu, mehmet ali erbil yasa dışı bahis, kerimcan durmaz telefon sinyali, kerimcan durmaz savcılık açıklaması, ünlülere bahis soruşturması, kerimcan durmaz bahis reklamı iddiası, sosyal medya fenomenleri bahis operasyonu, yasa dışı bahis ünlü isimler, kerimcan durmaz haberi, kerimcan durmaz son durum, yasa dışı bahis cezaları, kerimcan durmaz bahis bağlantısı
Kerimcan Durmaz telefonunun sinyal verdiği yerden gözaltına alındı
10:38 07.01.2025 (güncellendi: 10:39 07.01.2025)
Ünlü sosyal medya fenomeni Kerimcan Durmaz, yasa dışı bahis soruşturması kapsamında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla gözaltına alındı. Telefon sinyalinden tespit edilen Durmaz, yasa dışı bahis reklamı ve teşviki suçlamalarıyla gündeme geldi. İşte operasyonun detayları ve soruşturmanın perde arkası...
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen yasa dışı bahis soruşturması, ünlü isimler ve sosyal medya fenomenlerini kapsayan bir boyut kazandı. Bu kapsamda, telefon sinyali takip edilen Kerimcan Durmaz, dün gece sinyal verdiği adreste gözaltına alındı.
Durmaz hakkında yasa dışı bahis reklamı ve teşvik suçlamalarıyla ilgili detaylı bir soruşturma yürütülüyor.
Soruşturma sosyal medya fenomenlerini hedef alıyor
Geçtiğimiz aylarda başlatılan operasyonlarda, aralarında Serdar Ortaç ve Mehmet Ali Erbil gibi ünlü isimlerin de bulunduğu birçok kişi yasa dışı bahis soruşturması kapsamında incelemeye alınmıştı.
Kerimcan Durmaz da bu süreçte adının geçmesiyle dikkat çekti. Başsavcılık, ünlü fenomenin yasa dışı bahis siteleriyle bağlantısını araştırırken, iddiaların reklam ve teşvik içerikli olduğuna vurgu yapıldı.
Başsavcılık detayları i̇nceliyor
Soruşturma kapsamında Kerimcan Durmaz’ın yasa dışı bahis organizasyonlarıyla herhangi bir bağlantısının olup olmadığı detaylı şekilde inceleniyor. Savcılık, Durmaz’ın sosyal medya hesapları üzerinden yapılan reklam ve teşvik paylaşımlarını da mercek altına aldı.
Daha önce kimler hedef alınmıştı?
Bu operasyon, sosyal medya fenomenleri ve ünlü isimlere yönelik yapılan en büyük soruşturmalardan biri olma özelliğini taşıyor. Daha önce soruşturma kapsamında ifade veren ünlü isimler arasında Serdar Ortaç, Mehmet Ali Erbil ve birçok sosyal medya fenomeni yer almıştı.
Soruşturmanın genişleyerek daha fazla ismi kapsayabileceği ifade ediliyor.