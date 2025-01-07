https://anlatilaninotesi.com.tr/20250107/kerimcan-durmaz-telefonunun-sinyal-verdigi-yerden-gozaltina-alindi-1092417255.html

Kerimcan Durmaz telefonunun sinyal verdiği yerden gözaltına alındı

Kerimcan Durmaz telefonunun sinyal verdiği yerden gözaltına alındı

Sputnik Türkiye

Ünlü sosyal medya fenomeni Kerimcan Durmaz, yasa dışı bahis soruşturması kapsamında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla gözaltına alındı. Telefon... 07.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-07T10:38+0300

2025-01-07T10:38+0300

2025-01-07T10:39+0300

yaşam

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen yasa dışı bahis soruşturması, ünlü isimler ve sosyal medya fenomenlerini kapsayan bir boyut kazandı. Bu kapsamda, telefon sinyali takip edilen Kerimcan Durmaz, dün gece sinyal verdiği adreste gözaltına alındı.Durmaz hakkında yasa dışı bahis reklamı ve teşvik suçlamalarıyla ilgili detaylı bir soruşturma yürütülüyor.Soruşturma sosyal medya fenomenlerini hedef alıyorGeçtiğimiz aylarda başlatılan operasyonlarda, aralarında Serdar Ortaç ve Mehmet Ali Erbil gibi ünlü isimlerin de bulunduğu birçok kişi yasa dışı bahis soruşturması kapsamında incelemeye alınmıştı.Kerimcan Durmaz da bu süreçte adının geçmesiyle dikkat çekti. Başsavcılık, ünlü fenomenin yasa dışı bahis siteleriyle bağlantısını araştırırken, iddiaların reklam ve teşvik içerikli olduğuna vurgu yapıldı.Başsavcılık detayları i̇nceliyorSoruşturma kapsamında Kerimcan Durmaz’ın yasa dışı bahis organizasyonlarıyla herhangi bir bağlantısının olup olmadığı detaylı şekilde inceleniyor. Savcılık, Durmaz’ın sosyal medya hesapları üzerinden yapılan reklam ve teşvik paylaşımlarını da mercek altına aldı.Daha önce kimler hedef alınmıştı?Bu operasyon, sosyal medya fenomenleri ve ünlü isimlere yönelik yapılan en büyük soruşturmalardan biri olma özelliğini taşıyor. Daha önce soruşturma kapsamında ifade veren ünlü isimler arasında Serdar Ortaç, Mehmet Ali Erbil ve birçok sosyal medya fenomeni yer almıştı.Soruşturmanın genişleyerek daha fazla ismi kapsayabileceği ifade ediliyor.

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