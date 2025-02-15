https://anlatilaninotesi.com.tr/20250215/400-bin-lira-karsiliginda-yemek-yiyebilecegini-duyuran-fenomen-merve-taskina-ev-hapsi-1093696783.html

400 bin lira karşılığında yemek yiyebileceğini duyuran fenomen Merve Taşkın'a ev hapsi

400 bin lira karşılığında yemek yiyebileceğini duyuran fenomen Merve Taşkın'a ev hapsi

Sputnik Türkiye

Sevgililer Günü'nde yalnız olanlarla 400 bin lira karşılığında yemek yiyeceğini duyuran ve paylaşım sonrası gözaltına alınan fenomen Merve Taşkın'a ev hapsi... 15.02.2025, Sputnik Türkiye

2025-02-15T17:04+0300

2025-02-15T17:04+0300

2025-02-15T17:04+0300

yaşam

merve taşkın

sevgililer günü

asayiş

ev hapsi

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Sosyal medyada yaptığı paylaşım nedeniyle gözaltına alınan Merve Taşkın hakkında, "ev hapsi" şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verildi. Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri tarafından sosyal medya hesabından 14 Şubat Sevgililer Günü ile ilgili yaptığı paylaşım dolayısıyla gözaltına alınan Taşkın'ın emniyetteki işlemleri tamamlandı. Taşkın, Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi.Savcılıkça ifadesi alınan Taşkın, tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Hakimlik, Taşkın hakkında "ev hapsi" şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanmasını kararlaştırdı. Merve Taşkın, sosyal medya hesabından Sevgililer Günü'nde yalnız olanlarla 400 bin lira karşılığında yemek yiyeceğini duyurmuştu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250215/unlu-influencer-ashley-st-clair-elon-musktan-bir-bebegim-var-dedi-13-cocuk-gundeme-oturdu-1093686318.html

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Sputnik Türkiye

merve taşkın, sevgililer günü, asayiş, ev hapsi