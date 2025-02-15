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400 bin lira karşılığında yemek yiyebileceğini duyuran fenomen Merve Taşkın'a ev hapsi
400 bin lira karşılığında yemek yiyebileceğini duyuran fenomen Merve Taşkın'a ev hapsi
Sputnik Türkiye
Sevgililer Günü'nde yalnız olanlarla 400 bin lira karşılığında yemek yiyeceğini duyuran ve paylaşım sonrası gözaltına alınan fenomen Merve Taşkın'a ev hapsi... 15.02.2025, Sputnik Türkiye
2025-02-15T17:04+0300
2025-02-15T17:04+0300
yaşam
merve taşkın
sevgililer günü
asayiş
ev hapsi
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Sosyal medyada yaptığı paylaşım nedeniyle gözaltına alınan Merve Taşkın hakkında, "ev hapsi" şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verildi. Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri tarafından sosyal medya hesabından 14 Şubat Sevgililer Günü ile ilgili yaptığı paylaşım dolayısıyla gözaltına alınan Taşkın'ın emniyetteki işlemleri tamamlandı. Taşkın, Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi.Savcılıkça ifadesi alınan Taşkın, tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Hakimlik, Taşkın hakkında "ev hapsi" şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanmasını kararlaştırdı. Merve Taşkın, sosyal medya hesabından Sevgililer Günü'nde yalnız olanlarla 400 bin lira karşılığında yemek yiyeceğini duyurmuştu.
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merve taşkın, sevgililer günü, asayiş, ev hapsi
merve taşkın, sevgililer günü, asayiş, ev hapsi

400 bin lira karşılığında yemek yiyebileceğini duyuran fenomen Merve Taşkın'a ev hapsi

17:04 15.02.2025
© İHA / SEMA DEMİR-AW802266Merve Taşkın
Merve Taşkın - Sputnik Türkiye, 1920, 15.02.2025
© İHA / SEMA DEMİR-AW802266
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Sevgililer Günü'nde yalnız olanlarla 400 bin lira karşılığında yemek yiyeceğini duyuran ve paylaşım sonrası gözaltına alınan fenomen Merve Taşkın'a ev hapsi verildi.
Sosyal medyada yaptığı paylaşım nedeniyle gözaltına alınan Merve Taşkın hakkında, "ev hapsi" şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verildi. Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri tarafından sosyal medya hesabından 14 Şubat Sevgililer Günü ile ilgili yaptığı paylaşım dolayısıyla gözaltına alınan Taşkın'ın emniyetteki işlemleri tamamlandı. Taşkın, Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi.
Savcılıkça ifadesi alınan Taşkın, tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Hakimlik, Taşkın hakkında "ev hapsi" şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanmasını kararlaştırdı. Merve Taşkın, sosyal medya hesabından Sevgililer Günü'nde yalnız olanlarla 400 bin lira karşılığında yemek yiyeceğini duyurmuştu.
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