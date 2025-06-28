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Lady Diana'nın çiçekli elbisesi, müzayedede 520 bin dolara satıldı: 'Şefkatli elbise' olarak tanınıyordu
Lady Diana'nın çiçekli elbisesi, müzayedede 520 bin dolara satıldı: 'Şefkatli elbise' olarak tanınıyordu
Sputnik Türkiye
Lady Diana'nın 'Şefkatli Elbise'si olarak tanınan kıyafeti, Los Angeles'ta düzenlenen açık artırmada 520 bin dolara satıldı. 28.06.2025, Sputnik Türkiye
2025-06-28T11:07+0300
2025-06-28T11:28+0300
yaşam
prenses diana
lady diana
müzayede
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Hayatını kaybetmesinin üzerinden 28 yıl geçmesine rağmen hala popülaritesini kaybetmeyen eski Galler Prensesi Lady Diana'nın hastanelerde çocukları ziyaret ederken giydiği ve o dönem 'Şefkatli Elbise' olarak tanınan çiçekli elbisesi açık artırmada satıldı. Julien's Auctions müzayede evinin düzenlediği müzayedede ikonik elbise 520 bin dolardan alıcı buldu. Müzayedede 300'den fazla parça satışa sunuldu. En büyük koleksiyon satışa sunulduPrenses Diana'nın şimdiye kadarki en büyük koleksiyonu olarak tanımlanan 300'den fazla ikonik eşyası satışa çıktı. Prenses Diana'nın Stili ve Kraliyet Koleksiyonu'nda en dikkat çeken kıyafet ise Lady Diana'nın 1988 ile 1992 yılları arasında birçok hastane ziyaretinde giydiği mavi elbise oldu. Parlak renkleri dolayısıyla hastaları ve çocukları rahatlatmaya yardımcı olduğu için 'Şefkatli Elbise' olarak adlandırılan kıyafet için açık artırma 150 bin dolardan başladı.520 bin dolara alıcı bulduArtışlarla birlikte son teklif Prenses Diana Müzesi'nin kurucusu ve küratörü Renae Plant tarafından verildi. Plant, Belville Sassoon markalı elbiseyi toplam 520 bin dolara satın aldı. Catherine Walker'ın tasarladığı özel beyaz elbise 455 bin dolara, tasarımcı Bruce Oldfield'ın kıyafeti ise 260 bin dolara satıldı. Prensesin 1981 yılında Kral 3. Charles ile balayından ayrılırken giydiği şeftali rengi özel şapka yaklaşık 26 bin dolara alıcı buldu.Müzayedede ayrıca çocukluk fotoğrafları, düğün hatıraları, imzalı bir kraliyet portresi ve kıyafet çizimleri gibi kişisel eşyalar da yer aldı. Julien's Auctions'ın verilerine göre, müzayedede toplam 5 milyon dolardan fazla satış gerçekleştirildi.
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prenses diana, lady diana, müzayede
prenses diana, lady diana, müzayede

Lady Diana'nın çiçekli elbisesi, müzayedede 520 bin dolara satıldı: 'Şefkatli elbise' olarak tanınıyordu

11:07 28.06.2025 (güncellendi: 11:28 28.06.2025)
© AP Photoİngiltere Kraliyet ailesi
İngiltere Kraliyet ailesi - Sputnik Türkiye, 1920, 28.06.2025
© AP Photo
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Lady Diana'nın 'Şefkatli Elbise'si olarak tanınan kıyafeti, Los Angeles'ta düzenlenen açık artırmada 520 bin dolara satıldı.
Hayatını kaybetmesinin üzerinden 28 yıl geçmesine rağmen hala popülaritesini kaybetmeyen eski Galler Prensesi Lady Diana'nın hastanelerde çocukları ziyaret ederken giydiği ve o dönem 'Şefkatli Elbise' olarak tanınan çiçekli elbisesi açık artırmada satıldı. Julien's Auctions müzayede evinin düzenlediği müzayedede ikonik elbise 520 bin dolardan alıcı buldu. Müzayedede 300'den fazla parça satışa sunuldu.
Julien's Auctions sosyal medya
Julien's Auctions sosyal medya - Sputnik Türkiye, 1920, 28.06.2025
Julien's Auctions sosyal medya

En büyük koleksiyon satışa sunuldu

Prenses Diana'nın şimdiye kadarki en büyük koleksiyonu olarak tanımlanan 300'den fazla ikonik eşyası satışa çıktı. Prenses Diana'nın Stili ve Kraliyet Koleksiyonu'nda en dikkat çeken kıyafet ise Lady Diana'nın 1988 ile 1992 yılları arasında birçok hastane ziyaretinde giydiği mavi elbise oldu. Parlak renkleri dolayısıyla hastaları ve çocukları rahatlatmaya yardımcı olduğu için 'Şefkatli Elbise' olarak adlandırılan kıyafet için açık artırma 150 bin dolardan başladı.

520 bin dolara alıcı buldu

Artışlarla birlikte son teklif Prenses Diana Müzesi'nin kurucusu ve küratörü Renae Plant tarafından verildi. Plant, Belville Sassoon markalı elbiseyi toplam 520 bin dolara satın aldı.
Catherine Walker'ın tasarladığı özel beyaz elbise 455 bin dolara, tasarımcı Bruce Oldfield'ın kıyafeti ise 260 bin dolara satıldı. Prensesin 1981 yılında Kral 3. Charles ile balayından ayrılırken giydiği şeftali rengi özel şapka yaklaşık 26 bin dolara alıcı buldu.
Müzayedede ayrıca çocukluk fotoğrafları, düğün hatıraları, imzalı bir kraliyet portresi ve kıyafet çizimleri gibi kişisel eşyalar da yer aldı. Julien's Auctions'ın verilerine göre, müzayedede toplam 5 milyon dolardan fazla satış gerçekleştirildi.

2023 yılında Diana'nın giydiği ikonik bir kazak, Sotheby's tarafından 1,14 milyon dolara satıldı.

İnsan boyutundaki Labubu rekor fiyata satıldı - Sputnik Türkiye, 1920, 12.06.2025
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İnsan boyutundaki Labubu rekor fiyata satıldı
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