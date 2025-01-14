https://anlatilaninotesi.com.tr/20250114/gazeteci-yilmaz-ozdil-kalp-krizi-gecirdi-yogun-bakima-alindi-1092659609.html

Gazeteci Yılmaz Özdil kalp krizi geçirdi: Yoğun bakıma alındı

Gazeteci Yılmaz Özdil kalp krizi geçirdi: Yoğun bakıma alındı

Sputnik Türkiye

Gazeteci Yılmaz Özdil'in kalp krizi geçirdiği öğrenildi. Özdil, yoğun bakımda tedavi altına alındı. Özdil'e yarın anjiyo yapılarak 2 damarının açılacağı... 14.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-14T13:42+0300

2025-01-14T13:42+0300

2025-01-14T13:59+0300

yaşam

yılmaz özdil

hastane

kalp krizi

yoğun bakım

uğur dündar

sözcü gazetesi

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/103724/17/1037241711_22:0:1018:560_1920x0_80_0_0_0ee48eb2547885634f212564b822e5d9.jpg

Gazeteci ve yazar Yılmaz Özdil, geçirdiği kalp krizi nedeniyle İstanbul’daki özel bir hastanenin yoğun bakım ünitesine kaldırıldı. Özdil’in, bugün yapılan ilk operasyonla bir kalp damarı açıldı.Özdil’e yarın anjiyo yapılacak. Bu operasyonda, tıkanıklık tespit edilen iki damarının daha açılacağı belirtildi. Yılmaz Özdil'in kalp krizi geçirmesi sonrası "Yılmaz Özdil'in sağlık durumu nasıl" sorusunun yanıtı sorgulanıyor. Yılmaz Özdil kimdir?1965 yılında İzmir’de doğan Yılmaz Özdil, çocukluk ve gençlik yıllarını bu şehirde geçirdi. İzmir Atatürk Lisesi’nden mezun olduktan sonra, Ege Üniversitesi Basın Yayın Yüksekokulu Gazetecilik Bölümü’nde eğitim aldı. Gazetecilik kariyerine Yeni Asır gazetesinde muhabir olarak adım atan Özdil, 1994 yılında Milliyet gazetesine geçti. Burada Yazı İşleri Müdürü olarak görev yaptı.1995 yılında Sabah Gazetesi'ne geçerek yine Yazı İşleri Müdürü pozisyonunda çalışan Özdil, 1999 yılında Star gazetesinin kuruluşunda yer aldı. Fatih Çekirge’nin genel yayın yönetmenliği yaptığı dönemde önemli projelere imza attı.2008 yılında, Uğur Dündar’ın sunduğu Star TV Ana Haber bülteninin yayın yönetmenliği görevini üstlendi. Aynı dönemde, Hürriyet’in üçüncü sayfasında yazılar yazmaya başladı. Bu görevini 15 Ağustos 2014 tarihinde istifa edene kadar sürdürdü.Sözcü Gazetesi ve televizyonuna geçiş10 Ekim 2014 tarihinden itibaren Sözcü Gazetesi'nde köşe yazıları yazmaya başlayan Özdil, 26 Ekim 2022’de Sözcü TV’nin genel yayın yönetmenliği görevine getirildi. Ancak Mart 2023’te hem Sözcü TV hem de Sözcü Gazetesi'nden istifa etti.Sözcü’den ayrıldıktan sonra kariyerine dijital platformda devam eden Yılmaz Özdil, YouTube kanalı üzerinden gündeme dair görüşlerini içeren videolar yayımlıyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250114/eski-bakan-abdullatif-senerin-oglu-cumhurbaskanina-hakaretten-tutuklandi-1092656463.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

yılmaz özdil, yılmaz özdil kimdir, yılmaz özdil sağlık durumu, yılmaz özdil kalp krizi, yılmaz özdil yoğun bakım, yılmaz özdil'in durumu, yılmaz özdil hastane, yılmaz özdil özel hastane, yılmaz özdil son dakika, yılmaz özdil biyografi, yılmaz özdil sözcü, yılmaz özdil sözcü tv, yılmaz özdil geçirdiği kalp krizi, yılmaz özdil yoğun bakımda, yılmaz özdil operasyon, yılmaz özdil kimdir, yılma özdil nereli, yılmaz özdil kaç yaşında