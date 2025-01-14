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Gazeteci Yılmaz Özdil kalp krizi geçirdi: Yoğun bakıma alındı
Gazeteci Yılmaz Özdil kalp krizi geçirdi: Yoğun bakıma alındı
Sputnik Türkiye
Gazeteci Yılmaz Özdil'in kalp krizi geçirdiği öğrenildi. Özdil, yoğun bakımda tedavi altına alındı. Özdil'e yarın anjiyo yapılarak 2 damarının açılacağı... 14.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-14T13:42+0300
2025-01-14T13:59+0300
yaşam
yılmaz özdil
hastane
kalp krizi
yoğun bakım
uğur dündar
sözcü gazetesi
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Gazeteci ve yazar Yılmaz Özdil, geçirdiği kalp krizi nedeniyle İstanbul’daki özel bir hastanenin yoğun bakım ünitesine kaldırıldı. Özdil’in, bugün yapılan ilk operasyonla bir kalp damarı açıldı.Özdil’e yarın anjiyo yapılacak. Bu operasyonda, tıkanıklık tespit edilen iki damarının daha açılacağı belirtildi. Yılmaz Özdil'in kalp krizi geçirmesi sonrası "Yılmaz Özdil'in sağlık durumu nasıl" sorusunun yanıtı sorgulanıyor. Yılmaz Özdil kimdir?1965 yılında İzmir’de doğan Yılmaz Özdil, çocukluk ve gençlik yıllarını bu şehirde geçirdi. İzmir Atatürk Lisesi’nden mezun olduktan sonra, Ege Üniversitesi Basın Yayın Yüksekokulu Gazetecilik Bölümü’nde eğitim aldı. Gazetecilik kariyerine Yeni Asır gazetesinde muhabir olarak adım atan Özdil, 1994 yılında Milliyet gazetesine geçti. Burada Yazı İşleri Müdürü olarak görev yaptı.1995 yılında Sabah Gazetesi'ne geçerek yine Yazı İşleri Müdürü pozisyonunda çalışan Özdil, 1999 yılında Star gazetesinin kuruluşunda yer aldı. Fatih Çekirge’nin genel yayın yönetmenliği yaptığı dönemde önemli projelere imza attı.2008 yılında, Uğur Dündar’ın sunduğu Star TV Ana Haber bülteninin yayın yönetmenliği görevini üstlendi. Aynı dönemde, Hürriyet’in üçüncü sayfasında yazılar yazmaya başladı. Bu görevini 15 Ağustos 2014 tarihinde istifa edene kadar sürdürdü.Sözcü Gazetesi ve televizyonuna geçiş10 Ekim 2014 tarihinden itibaren Sözcü Gazetesi'nde köşe yazıları yazmaya başlayan Özdil, 26 Ekim 2022’de Sözcü TV’nin genel yayın yönetmenliği görevine getirildi. Ancak Mart 2023’te hem Sözcü TV hem de Sözcü Gazetesi'nden istifa etti.Sözcü’den ayrıldıktan sonra kariyerine dijital platformda devam eden Yılmaz Özdil, YouTube kanalı üzerinden gündeme dair görüşlerini içeren videolar yayımlıyor.
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Gazeteci Yılmaz Özdil kalp krizi geçirdi: Yoğun bakıma alındı

13:42 14.01.2025 (güncellendi: 13:59 14.01.2025)
© Fotoğraf : TwitterYılmaz Özdil
Yılmaz Özdil - Sputnik Türkiye, 1920, 14.01.2025
© Fotoğraf : Twitter
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Gazeteci Yılmaz Özdil'in kalp krizi geçirdiği öğrenildi. Özdil, yoğun bakımda tedavi altına alındı. Özdil'e yarın anjiyo yapılarak 2 damarının açılacağı öğrenildi. Peki, Yılmaz Özdil'in sağlık durumu nasıl?
Gazeteci ve yazar Yılmaz Özdil, geçirdiği kalp krizi nedeniyle İstanbul’daki özel bir hastanenin yoğun bakım ünitesine kaldırıldı. Özdil’in, bugün yapılan ilk operasyonla bir kalp damarı açıldı.
Özdil’e yarın anjiyo yapılacak. Bu operasyonda, tıkanıklık tespit edilen iki damarının daha açılacağı belirtildi. Yılmaz Özdil'in kalp krizi geçirmesi sonrası "Yılmaz Özdil'in sağlık durumu nasıl" sorusunun yanıtı sorgulanıyor.

Yılmaz Özdil kimdir?

1965 yılında İzmir’de doğan Yılmaz Özdil, çocukluk ve gençlik yıllarını bu şehirde geçirdi. İzmir Atatürk Lisesi’nden mezun olduktan sonra, Ege Üniversitesi Basın Yayın Yüksekokulu Gazetecilik Bölümü’nde eğitim aldı. Gazetecilik kariyerine Yeni Asır gazetesinde muhabir olarak adım atan Özdil, 1994 yılında Milliyet gazetesine geçti. Burada Yazı İşleri Müdürü olarak görev yaptı.
1995 yılında Sabah Gazetesi'ne geçerek yine Yazı İşleri Müdürü pozisyonunda çalışan Özdil, 1999 yılında Star gazetesinin kuruluşunda yer aldı. Fatih Çekirge’nin genel yayın yönetmenliği yaptığı dönemde önemli projelere imza attı.
2008 yılında, Uğur Dündar’ın sunduğu Star TV Ana Haber bülteninin yayın yönetmenliği görevini üstlendi. Aynı dönemde, Hürriyet’in üçüncü sayfasında yazılar yazmaya başladı. Bu görevini 15 Ağustos 2014 tarihinde istifa edene kadar sürdürdü.

Sözcü Gazetesi ve televizyonuna geçiş

10 Ekim 2014 tarihinden itibaren Sözcü Gazetesi'nde köşe yazıları yazmaya başlayan Özdil, 26 Ekim 2022’de Sözcü TV’nin genel yayın yönetmenliği görevine getirildi. Ancak Mart 2023’te hem Sözcü TV hem de Sözcü Gazetesi'nden istifa etti.
Sözcü’den ayrıldıktan sonra kariyerine dijital platformda devam eden Yılmaz Özdil, YouTube kanalı üzerinden gündeme dair görüşlerini içeren videolar yayımlıyor.
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