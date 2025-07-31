https://anlatilaninotesi.com.tr/20250731/eskinin-unutulmaz-filmleri-yeniden-sinema-salonunda-2008-yapimi-issiz-adam-vizyondaki-filmleri-1098214781.html
Eskinin unutulmaz filmleri yeniden sinema salonunda: 2008 yapımı Issız Adam vizyondaki filmleri nasıl geride bıraktı?
Eskinin unutulmaz filmleri yeniden sinema salonunda: 2008 yapımı Issız Adam vizyondaki filmleri nasıl geride bıraktı?
Sputnik Türkiye
Issız Adam, İncir Reçeli gibi unutulmaz filmler yeniden vizyona girdi ve çok yüksek bütçelerle çekilen filmleri izlenme sayısı bakımından geride bıraktı. Peki... 31.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-31T12:02+0300
2025-07-31T12:02+0300
2025-07-31T12:24+0300
yaşam
sinema
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bergen
müslüm
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Unutulmayan Türkçe ve yabancı filmler yıllar sonra yeniden vizyona giriyor. 2008 yılında ilk kez gösterime giren Issız Adam filmi, yeni çekilmiş vizyon filminden daha fazla ilgi görebiliyor.Eski Türk filmleri yeniden vizyonda: Eskiye dönüşün sebebi ne?Peki sinema sektörü neden eski filmleri yeniden vizyona sokuyor? Sputnik Türkiye, A90 Pictures Genel Müdürü Mengü Atasağun'a bunun sebebini sordu:Sektörel araştırmalarda izleyicinin isteğine yönelik hareket ettiklerini vurgulayan Atasağun "Pandemi sonrası, pek çok yapımcının artan maliyetler nedeniyle sinemaya dönüşü gecikti. Bu nedenle kaliteli içerik sayısı azaldı ve seyircinin beklentisi karşılanamadı. Son dönemde yapılan anket ve araştırmalarda, kaliteli yerli içeriklerin sinemada daha çok görülmek istendiği sonucu ortaya çıktı. Yeni üretilen filmlerin pek çoğunun gişede karşılık bulamaması sonucu, en çok tercih edilen filmlerle ilgili olarak bir çalışma başlattık. İnternet üzerinden yapılan bu çalışmayla, en çok tercih edilen filmlerden bir seçki hazırladık. Özellikle yerli filmlerde ikinci vizyon tercih ediliyor" dedi.Issız Adam yeni filmleri geride bıraktıEski filmlerin yeniden gösterime girmesi uygulaması yıldan yıla artış gösteriyor. Sadece 2025 yılında daha şimdiden 30 unutulmaz eski film yeniden sinema salonlarına geldi. Bu sayı, 1-2 yıl önce gösterime giren filmlerin de yeniden vizyona gelmesi ile 100'ü aşıyor. Peki üzerinden neredeyse 20 yılı geçmiş filmler yeniden ilgi görüyor mu?Sinemaya ilgi azaldı mı?Özellikle pandeminin ardından sinema sektöründe bir yavaşlama hakim. Peki bunun sebebi ne?'Dijital platformlarda izlenme oranları düştü'Sinemaya gitmenin 'hala en ucuz sosyal aktivitelerden biri' olduğunu ifade eden Mengü Atasağun sinema sektörünün yeniden canlanacağını söyledi:Eski filmler yeniden vizyonda: Ağustos ayında Arif V 216Türkiye sinemasının son 15 yılına damga vuran efsane filmler, Ağustos ve Eylül aylarında yeniden vizyona girecek. 📅 Ağustos Ayı Vizyon Takvimi:🎬 Eylül Ayı Gösterimleri:
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Eskinin unutulmaz filmleri yeniden sinema salonunda: 2008 yapımı Issız Adam vizyondaki filmleri nasıl geride bıraktı?
12:02 31.07.2025 (güncellendi: 12:24 31.07.2025)
Özel
Issız Adam, İncir Reçeli gibi unutulmaz filmler yeniden vizyona girdi ve çok yüksek bütçelerle çekilen filmleri izlenme sayısı bakımından geride bıraktı. Peki sinemada eski filmler nasıl hala yoğun ilgi görüyor? Dijital platformlar sinema salonlarına ilgiyi azalttı mı?
Unutulmayan Türkçe ve yabancı filmler yıllar sonra yeniden vizyona giriyor. 2008 yılında ilk kez gösterime giren Issız Adam filmi, yeni çekilmiş vizyon filminden daha fazla ilgi görebiliyor.
Eski Türk filmleri yeniden vizyonda: Eskiye dönüşün sebebi ne?
Peki sinema sektörü neden eski filmleri yeniden vizyona sokuyor? Sputnik Türkiye, A90 Pictures Genel Müdürü Mengü Atasağun'a bunun sebebini sordu:
Sektörel araştırmalarda izleyicinin isteğine yönelik hareket ettiklerini vurgulayan Atasağun "Pandemi sonrası, pek çok yapımcının artan maliyetler nedeniyle sinemaya dönüşü gecikti. Bu nedenle kaliteli içerik sayısı azaldı ve seyircinin beklentisi karşılanamadı. Son dönemde yapılan anket ve araştırmalarda, kaliteli yerli içeriklerin sinemada daha çok görülmek istendiği sonucu ortaya çıktı. Yeni üretilen filmlerin pek çoğunun gişede karşılık bulamaması sonucu, en çok tercih edilen filmlerle ilgili olarak bir çalışma başlattık. İnternet üzerinden yapılan bu çalışmayla, en çok tercih edilen filmlerden bir seçki hazırladık. Özellikle yerli filmlerde ikinci vizyon tercih ediliyor" dedi.
Issız Adam yeni filmleri geride bıraktı
Eski filmlerin yeniden gösterime girmesi uygulaması yıldan yıla artış gösteriyor. Sadece 2025 yılında daha şimdiden 30 unutulmaz eski film yeniden sinema salonlarına geldi. Bu sayı, 1-2 yıl önce gösterime giren filmlerin de yeniden vizyona gelmesi ile 100'ü aşıyor. Peki üzerinden neredeyse 20 yılı geçmiş filmler yeniden ilgi görüyor mu?
Issız Adam 50 bin kişiyi geçerken, İncir Reçeli bir haftada 20 bin kişiyi geçti. Aynı hafta vizyona giren pek çok filmden daha çok seyirciye ulaştı.
Özellikle pandeminin ardından sinema sektöründe bir yavaşlama hakim. Peki bunun sebebi ne?
Geçen sene 32 milyonken seyirci sayısı bu sene 28 milyon ile kapanacak gibi duruyor. Bunun en önemli sebebi de tekrar söylüyorum, kaliteli yerli içerik eksikliği. Bir diğer sebebi ise bazı sinema salonlarının bakımsızlığı. Verdiği paranın karşılığını alamayınca seyirci kendini geri çekiyor.
'Dijital platformlarda izlenme oranları düştü'
Sinemaya gitmenin 'hala en ucuz sosyal aktivitelerden biri' olduğunu ifade eden Mengü Atasağun sinema sektörünün yeniden canlanacağını söyledi:
Dijital platformlar pandemi dönemindeki boşluktan yararlanarak önemli yatırımlar yaptılar ancak şu an orada da artık izlenme oranlarının düştüğünü söyleyebiliriz. Bir dönem çok popüler oldu ancak şu an orada da benzer sıkıntıları görüyoruz. Sinema sosyal bir eğlence ve günümüzde hâlâ en ucuz eğlence. Bir kahveyle aynı paraya 2 saatlik bir görsel dünya satın alıyorsunuz ve orada benzersiz bir deneyim yaşıyorsunuz. Bu nedenle sinema yeniden canlanacak. Bunun için Sinema Genel Müdürümüz Sayın Birol Güven de çok çalışıyor. Konu için yapım, dağıtım ve sinema salonlarıyla defalarca bir araya geldi.
Eski filmler yeniden vizyonda: Ağustos ayında Arif V 216
Türkiye sinemasının son 15 yılına damga vuran efsane filmler, Ağustos ve Eylül aylarında yeniden vizyona girecek.
📅 Ağustos Ayı Vizyon Takvimi:
1 Ağustos
– Dağ 2
: Alper Çağlar’ın yönettiği ve 3.6 milyon izleyiciye ulaşan unutulmaz aksiyon filmi.
8 Ağustos
– Müslüm
: Arabesk müziğin efsanesi Müslüm Gürses’in hayatını konu alan ve duygusal anlatımıyla tüm zamanların en sevilen biyografi filmi.
15 Ağustos
– Bergen
: 5.5 milyondan fazla kişi tarafından izlenerek Türkiye sinema tarihine geçen dramatik yapım.
22 Ağustos
– Arif V 216
: Cem Yılmaz’ın imzasını taşıyan, 4.9 milyon izleyicili, modern Türk komedi sinemasının zirvesi.
29 Ağustos
– İncir Reçeli 2
: Halil Sezai’nin başrolünde yer aldığı romantik dram türünün unutulmaz örneği.
🎬 Eylül Ayı Gösterimleri:
5 Eylül
– Mucize
(Mahsun Kırmızıgül)
12 Eylül
– Güneşi Gördüm
(Mahsun Kırmızıgül)
19 Eylül
– Beyaz Melek
(Mahsun Kırmızıgül)