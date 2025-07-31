https://anlatilaninotesi.com.tr/20250731/eskinin-unutulmaz-filmleri-yeniden-sinema-salonunda-2008-yapimi-issiz-adam-vizyondaki-filmleri-1098214781.html

Eskinin unutulmaz filmleri yeniden sinema salonunda: 2008 yapımı Issız Adam vizyondaki filmleri nasıl geride bıraktı?

Eskinin unutulmaz filmleri yeniden sinema salonunda: 2008 yapımı Issız Adam vizyondaki filmleri nasıl geride bıraktı?

Sputnik Türkiye

Issız Adam, İncir Reçeli gibi unutulmaz filmler yeniden vizyona girdi ve çok yüksek bütçelerle çekilen filmleri izlenme sayısı bakımından geride bıraktı. Peki... 31.07.2025, Sputnik Türkiye

2025-07-31T12:02+0300

2025-07-31T12:02+0300

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yaşam

sinema

birol güven

bergen

müslüm

issız adam

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Unutulmayan Türkçe ve yabancı filmler yıllar sonra yeniden vizyona giriyor. 2008 yılında ilk kez gösterime giren Issız Adam filmi, yeni çekilmiş vizyon filminden daha fazla ilgi görebiliyor.Eski Türk filmleri yeniden vizyonda: Eskiye dönüşün sebebi ne?Peki sinema sektörü neden eski filmleri yeniden vizyona sokuyor? Sputnik Türkiye, A90 Pictures Genel Müdürü Mengü Atasağun'a bunun sebebini sordu:Sektörel araştırmalarda izleyicinin isteğine yönelik hareket ettiklerini vurgulayan Atasağun "Pandemi sonrası, pek çok yapımcının artan maliyetler nedeniyle sinemaya dönüşü gecikti. Bu nedenle kaliteli içerik sayısı azaldı ve seyircinin beklentisi karşılanamadı. Son dönemde yapılan anket ve araştırmalarda, kaliteli yerli içeriklerin sinemada daha çok görülmek istendiği sonucu ortaya çıktı. Yeni üretilen filmlerin pek çoğunun gişede karşılık bulamaması sonucu, en çok tercih edilen filmlerle ilgili olarak bir çalışma başlattık. İnternet üzerinden yapılan bu çalışmayla, en çok tercih edilen filmlerden bir seçki hazırladık. Özellikle yerli filmlerde ikinci vizyon tercih ediliyor" dedi.Issız Adam yeni filmleri geride bıraktıEski filmlerin yeniden gösterime girmesi uygulaması yıldan yıla artış gösteriyor. Sadece 2025 yılında daha şimdiden 30 unutulmaz eski film yeniden sinema salonlarına geldi. Bu sayı, 1-2 yıl önce gösterime giren filmlerin de yeniden vizyona gelmesi ile 100'ü aşıyor. Peki üzerinden neredeyse 20 yılı geçmiş filmler yeniden ilgi görüyor mu?Sinemaya ilgi azaldı mı?Özellikle pandeminin ardından sinema sektöründe bir yavaşlama hakim. Peki bunun sebebi ne?'Dijital platformlarda izlenme oranları düştü'Sinemaya gitmenin 'hala en ucuz sosyal aktivitelerden biri' olduğunu ifade eden Mengü Atasağun sinema sektörünün yeniden canlanacağını söyledi:Eski filmler yeniden vizyonda: Ağustos ayında Arif V 216Türkiye sinemasının son 15 yılına damga vuran efsane filmler, Ağustos ve Eylül aylarında yeniden vizyona girecek. 📅 Ağustos Ayı Vizyon Takvimi:🎬 Eylül Ayı Gösterimleri:

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