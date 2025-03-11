https://anlatilaninotesi.com.tr/20250311/57-turkiye-sinemasi-odulleri-sahiplerini-buldu-1094370576.html

57. Türkiye Sineması Ödülleri sahiplerini buldu

57. Türkiye Sineması Ödülleri sahiplerini buldu

Sputnik Türkiye

Sinema Yazarları Derneği (SİYAD) tarafından verilen 'Türkiye Sineması Ödülleri' bu yıl da sahiplerine takdim edildi. Ödül törenine ödül alan isimlerin dışında... 11.03.2025, Sputnik Türkiye

2025-03-11T02:48+0300

2025-03-11T02:48+0300

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yaşam

sinema yazarları derneği si̇yad

nuri bilge ceylan

nurgül yeşilçay

ahmet ümit

türkiye

ödül

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Sinema Yazarları Derneği (SİYAD) tarafından düzenlenen '57. Türkiye Sineması Ödülleri' İstanbul Modern'de düzenlenen törende sahiplerini buldu.Ödüller uzun metraj, belgesel, kısa belgesel, kısa film, Giovanni Scognamillo Fantastik Film Ödülü ile Ahmet Uluçay Umut Ödülü kategorilerinde verildi.'Onur Ödülü' nün sahibi geçen aralık ayında vefat eden yönetmen ve senarist Şerif Gören ile Türk sinemasının usta oyuncularından Hale Soygazi oldu.Aynı filme 3 ödül gittiGeçen yıl Venedik'te dünya prömiyeri yaptıktan sonra Altın Koza ve Ankara film festivallerinde ödül kazanan Hemme'nin Öldüğü Günlerden Biri filmi, En İyi Film, Murat Fıratoğlu ile En İyi Yönetmen ve En İyi Senaryo ödüllerini aldı.Ödül alan diğer kategorilerse şöyle:Bu sene dijital platformlarda gösterime giren En İyi Yerli Film Aslı Özge'nin yönetmenliğini üstlendiği Faruk oldu.Giovanni Scognamillo Fantastik Film Ödülü, bu sene Cenaze filminin, Ahmet Uluçay Umut Ödülü ise Dilan Hakkında Konuşmalıyız filmiyle Umut Şilan Oğurlu'nun oldu.Yönetmen Muzaffer Hiçdurmaz ve yapımcı Nida Karabol'a ise Emek Ödülü verildi.Ödül töreninde, SİYAD Onursal Başkanı Atilla Dorsay, Nuri Bilge Ceylan, Nurgül Yeşilçay, Pelin Esmer, Ahmet Ümit, Dilan Çiçek Deniz ve Ahsen Eroğlu'nun yanı sıra kültür sanat dünyasından çok sayıda isim de yer aldı.

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sinema yazarları derneği si̇yad, nuri bilge ceylan, nurgül yeşilçay, ahmet ümit, türkiye, ödül