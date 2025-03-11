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57. Türkiye Sineması Ödülleri sahiplerini buldu
57. Türkiye Sineması Ödülleri sahiplerini buldu
Sputnik Türkiye
Sinema Yazarları Derneği (SİYAD) tarafından verilen 'Türkiye Sineması Ödülleri' bu yıl da sahiplerine takdim edildi. Ödül törenine ödül alan isimlerin dışında... 11.03.2025, Sputnik Türkiye
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Sinema Yazarları Derneği (SİYAD) tarafından düzenlenen '57. Türkiye Sineması Ödülleri' İstanbul Modern'de düzenlenen törende sahiplerini buldu.Ödüller uzun metraj, belgesel, kısa belgesel, kısa film, Giovanni Scognamillo Fantastik Film Ödülü ile Ahmet Uluçay Umut Ödülü kategorilerinde verildi.'Onur Ödülü' nün sahibi geçen aralık ayında vefat eden yönetmen ve senarist Şerif Gören ile Türk sinemasının usta oyuncularından Hale Soygazi oldu.Aynı filme 3 ödül gittiGeçen yıl Venedik'te dünya prömiyeri yaptıktan sonra Altın Koza ve Ankara film festivallerinde ödül kazanan Hemme'nin Öldüğü Günlerden Biri filmi, En İyi Film, Murat Fıratoğlu ile En İyi Yönetmen ve En İyi Senaryo ödüllerini aldı.Ödül alan diğer kategorilerse şöyle:Bu sene dijital platformlarda gösterime giren En İyi Yerli Film Aslı Özge'nin yönetmenliğini üstlendiği Faruk oldu.Giovanni Scognamillo Fantastik Film Ödülü, bu sene Cenaze filminin, Ahmet Uluçay Umut Ödülü ise Dilan Hakkında Konuşmalıyız filmiyle Umut Şilan Oğurlu'nun oldu.Yönetmen Muzaffer Hiçdurmaz ve yapımcı Nida Karabol'a ise Emek Ödülü verildi.Ödül töreninde, SİYAD Onursal Başkanı Atilla Dorsay, Nuri Bilge Ceylan, Nurgül Yeşilçay, Pelin Esmer, Ahmet Ümit, Dilan Çiçek Deniz ve Ahsen Eroğlu'nun yanı sıra kültür sanat dünyasından çok sayıda isim de yer aldı.
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sinema yazarları derneği si̇yad, nuri bilge ceylan, nurgül yeşilçay, ahmet ümit, türkiye, ödül
sinema yazarları derneği si̇yad, nuri bilge ceylan, nurgül yeşilçay, ahmet ümit, türkiye, ödül

57. Türkiye Sineması Ödülleri sahiplerini buldu

02:48 11.03.2025 (güncellendi: 02:49 11.03.2025)
© AA / SİYAD Sinema Yazarları Derneği (SİYAD) tarafından düzenlenen 57. Türkiye Sineması Ödülleri sahiplerini buldu
 Sinema Yazarları Derneği (SİYAD) tarafından düzenlenen 57. Türkiye Sineması Ödülleri sahiplerini buldu - Sputnik Türkiye, 1920, 11.03.2025
© AA / SİYAD
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Sinema Yazarları Derneği (SİYAD) tarafından verilen 'Türkiye Sineması Ödülleri' bu yıl da sahiplerine takdim edildi. Ödül törenine ödül alan isimlerin dışında SİYAD Onursal Başkanı Atilla Dorsay, Nuri Bilge Ceylan, Nurgül Yeşilçay, Ahmet Ümit, Dilan Çiçek Deniz gibi ünlüler de katıldı.
Sinema Yazarları Derneği (SİYAD) tarafından düzenlenen '57. Türkiye Sineması Ödülleri' İstanbul Modern'de düzenlenen törende sahiplerini buldu.
Ödüller uzun metraj, belgesel, kısa belgesel, kısa film, Giovanni Scognamillo Fantastik Film Ödülü ile Ahmet Uluçay Umut Ödülü kategorilerinde verildi.
'Onur Ödülü' nün sahibi geçen aralık ayında vefat eden yönetmen ve senarist Şerif Gören ile Türk sinemasının usta oyuncularından Hale Soygazi oldu.

Aynı filme 3 ödül gitti

Geçen yıl Venedik'te dünya prömiyeri yaptıktan sonra Altın Koza ve Ankara film festivallerinde ödül kazanan Hemme'nin Öldüğü Günlerden Biri filmi, En İyi Film, Murat Fıratoğlu ile En İyi Yönetmen ve En İyi Senaryo ödüllerini aldı.
Ödül alan diğer kategorilerse şöyle:
Cahide Sonku En İyi Kadın Oyuncu Performansı ödülüne Mukadderat filmindeki rolüyle Nur Sürer,
En İyi Erkek Oyuncu Performansı ödülüne Büyük Kuşatma filmiyle Alp Öyken,
En İyi Görüntü Yönetmeni ödülüne Yurt filmiyle Florent Herry,
En İyi Müzik ödülüne On Saniye filmiyle Ekin Fil,
En İyi Kurgu ödülüne Yurt filmiyle Ayris Alptekin,
En İyi Sanat Yönetimi ödülüne de yine Büyük Kuşatma filmiyle Natali Yeres
En İyi Uluslararası Film Sararmış Yapraklar,
En İyi Belgesel Dargeçit,
En İyi Kısa Belgesel Zarafet ve Şiddet Arasında,
En İyi Kısa Film Cansu Baydar'ın Neredeyse Kesinlikle Yanlış filmi.
Bu sene dijital platformlarda gösterime giren En İyi Yerli Film Aslı Özge'nin yönetmenliğini üstlendiği Faruk oldu.
Giovanni Scognamillo Fantastik Film Ödülü, bu sene Cenaze filminin, Ahmet Uluçay Umut Ödülü ise Dilan Hakkında Konuşmalıyız filmiyle Umut Şilan Oğurlu'nun oldu.
Yönetmen Muzaffer Hiçdurmaz ve yapımcı Nida Karabol'a ise Emek Ödülü verildi.
Ödül töreninde, SİYAD Onursal Başkanı Atilla Dorsay, Nuri Bilge Ceylan, Nurgül Yeşilçay, Pelin Esmer, Ahmet Ümit, Dilan Çiçek Deniz ve Ahsen Eroğlu'nun yanı sıra kültür sanat dünyasından çok sayıda isim de yer aldı.
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