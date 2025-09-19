Türkiye
Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy: Göbeklitepe'de çok önemli bir buluntu gün yüzüne çıkarıldı
Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy: Göbeklitepe'de çok önemli bir buluntu gün yüzüne çıkarıldı
Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy’dan Göbeklitepe’de yeni bir keşif yapıldığını açıkladı. 19.09.2025, Sputnik Türkiye
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, yeni keşfe dair şu açıklamayı yaptı:
12:02 19.09.2025
Göbeklitepe
Göbeklitepe - Sputnik Türkiye, 1920, 19.09.2025
Ayrıntılar geliyor
Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy’dan Göbeklitepe’de yeni bir keşif yapıldığını açıkladı.
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, yeni keşfe dair şu açıklamayı yaptı:
Göbeklitepe'de çok önemli bir buluntu gün yüzüne çıkarıldı. Göbeklitepe’nin B ile D yapıları arasındaki mekânda, bir oda duvarının içerisinde yatay vaziyette duvara monte edilmiş ve adak olarak yerleştirildiği düşünülen insan heykeli bulundu. Benzer örneklerine rastlamıştık.
