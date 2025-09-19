https://anlatilaninotesi.com.tr/20250919/kultur-ve-turizm-bakani-ersoy-gobeklitepede-cok-onemli-bir-buluntu-gun-yuzune-cikarildi-1099501811.html

Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy: Göbeklitepe'de çok önemli bir buluntu gün yüzüne çıkarıldı

Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy: Göbeklitepe'de çok önemli bir buluntu gün yüzüne çıkarıldı

Sputnik Türkiye

Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy’dan Göbeklitepe’de yeni bir keşif yapıldığını açıkladı. 19.09.2025, Sputnik Türkiye

2025-09-19T12:02+0300

2025-09-19T12:02+0300

2025-09-19T12:02+0300

yaşam

göbeklitepe

mehmet nuri ersoy

buluş

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/13/1099501571_380:0:1253:491_1920x0_80_0_0_fb7208ce579273fd9f4f98a780ce49a6.png

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, yeni keşfe dair şu açıklamayı yaptı:

göbeklitepe

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

göbeklitepe, mehmet nuri ersoy, buluş