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TÜİK şubat ayı enflasyon verilerini açıkladı: İşte son rakamlar
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97. Oscar Ödülleri sahiplerini buldu: Brody 21 yıl sonra 2. kez Oscar kazandı
97. Oscar Ödülleri sahiplerini buldu: Brody 21 yıl sonra 2. kez Oscar kazandı
Sputnik Türkiye
Bu yıl 97'ncisi düzenlenen Oscar Ödülleri, görkemli bir törenle sahiplerini buldu. Los Angeles'taki Dolby Theatre'da gerçekleşen geceye, Adrien Brody'nin... 03.03.2025, Sputnik Türkiye
2025-03-03T07:22+0300
2025-03-03T07:22+0300
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Sinema dünyasının en prestijli ödülleri olan Oscarlar, bu yıl 97. kez dağıtıldı. Los Angeles'taki Dolby Theatre'da, Türkiye saati ile 03.00'te başlayan töreni ünlü komedyen Conan O'Brien sundu. Wicked, Emilia Pérez ve The Brutalist gibi yapımların damga vurduğu gecede, kazanan isimler büyük alkış aldı.Adrien Brody, 21 yıl sonra i̇kinci Oscar’ına kavuştuGecenin en çok konuşulan anlarından biri, En İyi Erkek Oyuncu Ödülü'nü "The Brutalist" filmindeki rolüyle Adrien Brody’nin alması oldu. İlk Oscar'ını 2003 yılında "The Pianist" filmiyle kazanan ünlü oyuncu, 21 yıl sonra ikinci kez bu prestijli ödüle layık görüldü.En İyi Yönetmen Ödülü Sean Baker’ın olduBu yıl Oscar'a damga vuran filmlerden biri olan "Anora", yönetmeni Sean Baker’a "En İyi Yönetmen" ödülünü kazandırdı. Film, jüri ve eleştirmenlerden tam not alarak yılın en iddialı yapımları arasında yer aldı.En İyi Kadın Oyuncu: Mikey Madison"Anora" filmindeki performansıyla büyük beğeni toplayan Mikey Madison, gecede "En İyi Kadın Oyuncu" ödülünü kazandı. Madison’ın performansı, sinema otoriteleri tarafından yılın en güçlü kadın oyunculuklarından biri olarak değerlendirildi.Yardımcı Oyuncu kategorilerinde ödüller sahiplerini bulduZoe Saldana, "Emilia Pérez" filmindeki performansıyla "En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu", Kieran Culkin ise "A Real Pain" filmiyle "En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu" ödüllerinin sahibi oldu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250302/engin-polat-ve-dilan-polat-bosanma-karari-aldi-her-seyimi-elimden-aldiniz-1094126894.html
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oscar, abd, ödül, oscar ödül töreni
oscar, abd, ödül, oscar ödül töreni

97. Oscar Ödülleri sahiplerini buldu: Brody 21 yıl sonra 2. kez Oscar kazandı

07:22 03.03.2025
© AP Photo / Matt SaylesOscar
Oscar - Sputnik Türkiye, 1920, 03.03.2025
© AP Photo / Matt Sayles
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Bu yıl 97'ncisi düzenlenen Oscar Ödülleri, görkemli bir törenle sahiplerini buldu. Los Angeles'taki Dolby Theatre'da gerçekleşen geceye, Adrien Brody'nin ikinci Oscar'ını kazanması damga vurdu. En iyi yönetmen ödülünü Sean Baker alırken, Mikey Madison, Zoe Saldana ve Kieran Culkin de ödülle dönen isimler arasında yer aldı.
Sinema dünyasının en prestijli ödülleri olan Oscarlar, bu yıl 97. kez dağıtıldı. Los Angeles'taki Dolby Theatre'da, Türkiye saati ile 03.00'te başlayan töreni ünlü komedyen Conan O'Brien sundu. Wicked, Emilia Pérez ve The Brutalist gibi yapımların damga vurduğu gecede, kazanan isimler büyük alkış aldı.

Adrien Brody, 21 yıl sonra i̇kinci Oscar’ına kavuştu

Gecenin en çok konuşulan anlarından biri, En İyi Erkek Oyuncu Ödülü'nü "The Brutalist" filmindeki rolüyle Adrien Brody’nin alması oldu. İlk Oscar'ını 2003 yılında "The Pianist" filmiyle kazanan ünlü oyuncu, 21 yıl sonra ikinci kez bu prestijli ödüle layık görüldü.

En İyi Yönetmen Ödülü Sean Baker’ın oldu

Bu yıl Oscar'a damga vuran filmlerden biri olan "Anora", yönetmeni Sean Baker’a "En İyi Yönetmen" ödülünü kazandırdı. Film, jüri ve eleştirmenlerden tam not alarak yılın en iddialı yapımları arasında yer aldı.

En İyi Kadın Oyuncu: Mikey Madison

"Anora" filmindeki performansıyla büyük beğeni toplayan Mikey Madison, gecede "En İyi Kadın Oyuncu" ödülünü kazandı. Madison’ın performansı, sinema otoriteleri tarafından yılın en güçlü kadın oyunculuklarından biri olarak değerlendirildi.

Yardımcı Oyuncu kategorilerinde ödüller sahiplerini buldu

Zoe Saldana, "Emilia Pérez" filmindeki performansıyla "En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu", Kieran Culkin ise "A Real Pain" filmiyle "En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu" ödüllerinin sahibi oldu.

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