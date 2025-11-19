Gustav Klimt'in eseri rekor fiyata satıldı: Portre 2. en pahalı sanat eseri oldu

https://anlatilaninotesi.com.tr/20251119/gustav-klimtin-eseri-rekor-fiyata-satildi-portre-2-en-pahali-sanat-eseri-oldu-1101112604.html
Ünlü ressam Gustav Klimt'in 'Elisabeth Lederer'in portresi' adlı eseri modern sanat tarihinin en pahalı ikinci eseri oldu. 2. Dünya Savaşı sırasında yangında... 19.11.2025, Sputnik Türkiye
Ünlü ressam Gustav Klimt'in 'Elisabeth Lederer'in portresi' adlı eseri modern sanat tarihinin en pahalı ikinci eseri oldu. 2. Dünya Savaşı sırasında yangında yok olma tehlikesi geçiren portre, 236.4 milyon dolara satılarak rekor kırdı.
Gustav Klimt'in Elisabeth Lederer'in portresi adlı tablosu, Sotheby's müzayede evinde 236,4 milyon dolara satılarak rekor kırdı. Böylece eser, müzayedede satılan en pahalı ikinci sanat eseri ve müzayedede satılan en pahalı modern sanat eseri oldu.
Elisabeth Lederer'in Portresi adlı 1.80 metre uzunluğundaki tablo, Avusturyalı ressam tarafından 1914-1916 yılları arasında yapılmış ve Klimt'in sponsorlarının kızı olan genç mirasçı Lederer'i tasvir ediyor.
Ünlü tablo için ABD'nin New York kentinde düzenlenen açık artırmada 6 alıcı, 20 dakika mücadele etti. Sotheby's, tablonun alıcısının kimliğini açıklamadı.
Yangında neredeyse yok oluyordu
2. Dünya Savaşı sırasında çıkan yangında yok olma tehlikesi atlatan ünlü eser, 1948'te Elisabeth Lederer'in kardeşine iade edildi. 1983'te ise tablo satılarak ailenin mülkiyetinden çıktı.
Tablo, 1985 yılında Estee Lauder'in varisi Leonard A. Lauder'in özel sanat koleksiyonunun bir parçası haline geldi ve galerilere sergilenmek üzere ödünç verildi.
Müzayede satılan en pahalı sanat eseri rekoru 2017 yılında 450,3 mlyon dolara satılan Leonardo da Vinci'nin Salvator Mundi adlı eseriydi.