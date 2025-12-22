https://anlatilaninotesi.com.tr/20251222/turistik-dogu-ekspresi-kis-sezonunda-ilk-seferini-yapiyor-bilet-fiyatlari-ne-kadar-1102040232.html
Turistik Doğu Ekspresi kış sezonunda ilk seferini yapıyor: Bilet fiyatları ne kadar?
Turistik Doğu Ekspresi kış sezonunda ilk seferini yapıyor: Bilet fiyatları ne kadar?
Turistik Doğu Ekspresi, 2025-2026 kış sezonunun ilk seferine bugün çıkıyor. Ankara-Kars hattında 22 Aralık 2025-27 Şubat 2026 tarihleri arasında karşılıklı... 22.12.2025
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığı iş birliğinde hayata geçirilen Turistik Doğu Ekspresi, 2025-2026 kış sezonu seferlerine bugün başlıyor. Seferler 1 Mart 2026 tarihine kadar devam edecek.Haftada üç gün karşılıklı seferUlaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, trenin Ankara-Kars yönünde pazartesi, çarşamba ve cuma, Kars-Ankara yönünde ise çarşamba, cuma ve pazar günleri işleyeceğini belirtti. Bu kapsamda toplam 60 sefer gerçekleştirilecek.Kültür durakları ve kartpostal manzaralarAnkara-Kars yönünde Erzincan’da 2 saat 30 dakika, Erzurum’da 4 saat; dönüşte İliç’te 3 saat, Divriği’de 2 saat 30 dakika ve Sivas’ta 3 saat mola verilecek. 1360 kilometrelik güzergahta duruşlar dahil yolculuk yaklaşık 33 saat sürecek.Vagon yapısı ve yolcu kapasitesiTren; 8 yataklı vagon (her biri 10 kompartımanlı) ve 1 yemek vagonundan oluşuyor. Toplam 160 yolcu kapasitesine sahip ekspreste, yataklı kompartımanlarda iki kişi konaklayabiliyor. Uraloğlu, ekspresin bugüne kadar 81 binden fazla yolcuya hizmet verdiğini vurguladı.Doğu Ekspresi bilet fiyatlarıTuristik Doğu Ekspresi biletleri, bireysel satış ve tur paketleri olarak sunuluyor. Bireysel biletler TCDD Taşımacılık satış kanallarından, paketler ise yetkili acentelerden temin ediliyor.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığı iş birliğinde hayata geçirilen Turistik Doğu Ekspresi, 2025-2026 kış sezonu seferlerine bugün başlıyor. Seferler 1 Mart 2026 tarihine kadar devam edecek.
Haftada üç gün karşılıklı sefer
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, trenin Ankara-Kars yönünde pazartesi, çarşamba ve cuma, Kars-Ankara yönünde ise çarşamba, cuma ve pazar günleri işleyeceğini belirtti. Bu kapsamda toplam 60 sefer gerçekleştirilecek.
Kültür durakları ve kartpostal manzaralar
Ankara-Kars yönünde Erzincan’da 2 saat 30 dakika, Erzurum’da 4 saat; dönüşte İliç’te 3 saat, Divriği’de 2 saat 30 dakika ve Sivas’ta 3 saat mola verilecek. 1360 kilometrelik güzergahta duruşlar dahil yolculuk yaklaşık 33 saat sürecek.
Vagon yapısı ve yolcu kapasitesi
Tren; 8 yataklı vagon (her biri 10 kompartımanlı) ve 1 yemek vagonundan oluşuyor. Toplam 160 yolcu kapasitesine sahip ekspreste, yataklı kompartımanlarda iki kişi konaklayabiliyor. Uraloğlu, ekspresin bugüne kadar 81 binden fazla yolcuya hizmet verdiğini vurguladı.
Doğu Ekspresi bilet fiyatları
Turistik Doğu Ekspresi biletleri, bireysel satış ve tur paketleri olarak sunuluyor. Bireysel biletler TCDD Taşımacılık satış kanallarından, paketler ise yetkili acentelerden temin ediliyor.
14 Ocak’a kadar:
Ankara-Kars 14 bin TL
, Kars-Ankara 12 bin TL
(iki kişi)
16 Ocak’tan itibaren:
Ankara çıkışlı 17 bin TL
, Kars çıkışlı 15 bin TL
(iki kişi)