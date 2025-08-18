Limp Bizkit, 14 yılın ardından İstanbul'da konser verdi

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250818/limp-bizkit-14-yilin-ardindan-istanbulda-konser-verdi-1098658144.html

Alternatif metal müzik türü nu metalin ikonik gruplarından Limp Bizkit, 14 yıl aradan sonra İstanbul'da Ataköy Marina Arena'da müzikseverlerle buluştu. 18.08.2025, Sputnik Türkiye

Limp Bizkit, 14 yıl aradan sonra İstanbul'da Ataköy Marina Arena'da müzikseverlerle buluştu.Limp Bizkit İstanbul'da coşturduiTicket Production ve TemaCC ortaklığıyla gerçekleştirilen konserde grup, "My Way", "Nookie", "Behind Blue Eyes" ve "Break Stuff"un arasında olduğu popüler şarkılarını seslendirdi. Şarkılara, dinleyiciler de eşlik etti.Full Nelson hep birlikte söylendiKonserde ayrıca grubun vokalisti Fred Durst, izleyicilerden birisini seçerek, birlikte "Full Nelson" parçasını söyledi.'İstanbul'u çok sevdim'Durst, konserde, "Bize bir daha İstanbul'a gidemeyeceğimizi söylemişlerdi ama buradayız. İstanbul'u çok sevdim. İnsanları ve yemekleri harika." ifadelerini kullandı.Yoğun ilginin olduğu konser, yaklaşık bir buçuk saat sürdü.

