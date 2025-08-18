Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
YAŞAM
Türkiye ve dünyadan ilgi çekici yaşam haberleri, toplumsal olaylar, güncel araştırmalar, fotoğraf ve video galerileri.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250818/limp-bizkit-14-yilin-ardindan-istanbulda-konser-verdi-1098658144.html
Limp Bizkit, 14 yılın ardından İstanbul'da konser verdi
Limp Bizkit, 14 yılın ardından İstanbul'da konser verdi
Sputnik Türkiye
Alternatif metal müzik türü nu metalin ikonik gruplarından Limp Bizkit, 14 yıl aradan sonra İstanbul'da Ataköy Marina Arena'da müzikseverlerle buluştu. 18.08.2025, Sputnik Türkiye
2025-08-18T08:53+0300
2025-08-18T08:53+0300
yaşam
limp bizkit
konser
fred durst
i̇stanbul
şarkı
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/08/12/1098657989_0:574:2048:1726_1920x0_80_0_0_9c35fa365e56a99456539bcdd645bd38.jpg
Limp Bizkit, 14 yıl aradan sonra İstanbul'da Ataköy Marina Arena'da müzikseverlerle buluştu.Limp Bizkit İstanbul'da coşturduiTicket Production ve TemaCC ortaklığıyla gerçekleştirilen konserde grup, "My Way", "Nookie", "Behind Blue Eyes" ve "Break Stuff"un arasında olduğu popüler şarkılarını seslendirdi. Şarkılara, dinleyiciler de eşlik etti.Full Nelson hep birlikte söylendiKonserde ayrıca grubun vokalisti Fred Durst, izleyicilerden birisini seçerek, birlikte "Full Nelson" parçasını söyledi.'İstanbul'u çok sevdim'Durst, konserde, "Bize bir daha İstanbul'a gidemeyeceğimizi söylemişlerdi ama buradayız. İstanbul'u çok sevdim. İnsanları ve yemekleri harika." ifadelerini kullandı.Yoğun ilginin olduğu konser, yaklaşık bir buçuk saat sürdü.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250811/jennifer-lopez-sahnede-sarki-soylerken-boynunda-bocek-yurudu-dev-ekrandan-bocegi-gorenler-ciglik-1098507862.html
i̇stanbul
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/08/12/1098657989_0:382:2048:1918_1920x0_80_0_0_f9e7a669a8184666ca686e5f6fe875c3.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
limp bizkit, limp bizkit i̇stanbul, limp bizkit istanbul konser
limp bizkit, limp bizkit i̇stanbul, limp bizkit istanbul konser

Limp Bizkit, 14 yılın ardından İstanbul'da konser verdi

08:53 18.08.2025
© iTicket ProductionLimp Bizkit
Limp Bizkit - Sputnik Türkiye, 1920, 18.08.2025
© iTicket Production
Abone ol
Alternatif metal müzik türü nu metalin ikonik gruplarından Limp Bizkit, 14 yıl aradan sonra İstanbul'da Ataköy Marina Arena'da müzikseverlerle buluştu.
Limp Bizkit, 14 yıl aradan sonra İstanbul'da Ataköy Marina Arena'da müzikseverlerle buluştu.

Limp Bizkit İstanbul'da coşturdu

iTicket Production ve TemaCC ortaklığıyla gerçekleştirilen konserde grup, "My Way", "Nookie", "Behind Blue Eyes" ve "Break Stuff"un arasında olduğu popüler şarkılarını seslendirdi. Şarkılara, dinleyiciler de eşlik etti.

Full Nelson hep birlikte söylendi

Konserde ayrıca grubun vokalisti Fred Durst, izleyicilerden birisini seçerek, birlikte "Full Nelson" parçasını söyledi.

'İstanbul'u çok sevdim'

Durst, konserde, "Bize bir daha İstanbul'a gidemeyeceğimizi söylemişlerdi ama buradayız. İstanbul'u çok sevdim. İnsanları ve yemekleri harika." ifadelerini kullandı.
Yoğun ilginin olduğu konser, yaklaşık bir buçuk saat sürdü.
Jennifer Lopez sahnede şarkı söylerken boynunda böcek yürüdü: Dev ekrandan böceği görenler çığlık attı - Sputnik Türkiye, 1920, 11.08.2025
YAŞAM
Jennifer Lopez sahnede şarkı söylerken boynunda böcek yürüdü: Dev ekrandan böceği görenler çığlık attı
11 Ağustos, 16:19
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала