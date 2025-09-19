https://anlatilaninotesi.com.tr/20250919/istanbul-kitabi-raflarda-sehrin-ruhunu-yansitan-turkcerusca-derlemeyi-yeni-mezunlar-cevirdi-1099476340.html

'#İstanbul' kitabı raflarda: Şehrin ruhunu yansıtan Türkçe–Rusça derlemeyi yeni mezunlar çevirdi

İstanbul Edebiyat Kulübü'nün yayımladığı "#İstanbul" kitabı, çağdaş yazarların öykü ve şiirlerinden oluşan özel bir derleme olarak hem Türkçe hem de Rusça...

İstanbul Edebiyat Kulübü tarafından yayımlanan “#İstanbul” kitabı, şehre tutkuyla bağlı çağdaş yazarların öykü ve şiirlerini bir araya getiriyor. Eser, derleyici ve yazarlarından biri olan İrina Aka'nın da bulunduğu bir ekip tarafından ilk olarak Rusça kaleme alındı, ardından Yeditepe Üniversitesi Rus Dili ve Edebiyatı Bölümü öğrencilerinin çevirisiyle Türkçe'ye kazandırıldı. Bunlardan biri de Sputnik Türkiye çalışanı Feride Aka. Annesinin kitap yazmasına katkıda bulunan Aka, aynı zamanda onun da hikayelerini çeviren kişi olmasıyla öne çıkıyor.'Hem Türk hem de Rus okurlar kitabı okuyabiliyor'Kitaba dair bilgiler veren İrina Aka, şu ifadeleri kullandı:Türkçe ve Rusça iki dilde yayınOcak 2018’de kurulan Edebiyat Kulübü, İstanbul’un edebi ve kültürel dokusunu yansıtan bu kitabı iki dilli olarak yayımladı. Kitap, hem Türk hem de Rus okurlara hitap ederek şehrin uluslararası kültürel köprüsünü güçlendirmeyi amaçlıyor.İstanbul’a dair kişisel hikayelerDerlemede yer alan metinler, İstanbul’un farklı yüzlerini gözler önüne seriyor. Çağdaş yazarların kaleminden çıkan öykü ve şiirler, şehre dair kişisel hikâyeleri, kültürel gözlemleri ve edebi arayışları okura aktarıyor.Çeviri süreci öğrencilerdenKitabın tamamı önce Rusça kaleme alındı, ardından 2024–2025 yıllarında Yeditepe Üniversitesi Rus Dili ve Edebiyatı Bölümü’nden mezun olan öğrenciler tarafından Türkçeye çevrildi. Böylece eser, iki farklı kültürün edebiyatını buluşturan özgün bir köprüye dönüştü.

