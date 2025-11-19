Türkiye
Tarkan'ın İstanbul konseri bileti dakikalar içinde tükendi: Binlerce kişi anında akın etti, site çöktü
Tarkan'ın İstanbul konseri bileti dakikalar içinde tükendi: Binlerce kişi anında akın etti, site çöktü
19.11.2025
Bir süredir sahnelerden uzak olan Tarkan birkaç gün evvel konser müjdesi vermişti. Tarkan'dan konser müjdesiSon biletli konserini 2019 yılında Harbiye'de düzenleyen Tarkan, uzun süredir Türkiye'de konser vermiyordu.Sosyal medya hesabından 'hasret bitiyor' açıklaması yapan Tarkan, İstanul'da 4 günlük konser takvimini duyurmuştu.Tarkan konser bileti nasıl alınır? Tarkan konser bileti tükendi mi?Özel bir bilet satış firması ile anlaşan Tarkan'ın bilet satışı bu sabah saatlerinde başladı. Bilet almak isteyenler yoğunluk olmaması adına sıraya alındı ve tahmini bekleme süresi belirtildi. Ancak siteye ilginin bir anda patlaması üzerine site zaman zaman çöktü. Sitede bilet sırasına girmeye çalışanlar 120 bin kişiden fazla hayranın sırada olduğunu görünce şaşkınlık yaşadı.Tarkan konser bileti tükendiDakikalar içinde 4 günlük biletler tükendi, site mevcut günler için bilet kalmadığını duyurdu.Tarkan'ın konseri nerede?İstanbul’da Volkswagen Arena'da hayranlarıyla buluşacak olan Tarkan, konser tarihlerini sosyal medya hesabından duyurmuştu. Heyecanını takipçileriyle paylaşan ünlü şarkıcı, 16-17-20 ve 23 Ocak tarihlerinde sahne alacak.
Tarkan'ın İstanbul konseri bileti dakikalar içinde tükendi: Binlerce kişi anında akın etti, site çöktü

13:39 19.11.2025 (güncellendi: 13:42 19.11.2025)
Tarkan'ın İstanbul konseri bileti dakikalar içinde tükendi. 4 ayrı gün için açılan konser biletlerinin satıldığı siteye girmek için sıra açıldı, binlerce kişi bilet alamadı. Bilet almaya çalışanlar sistemde önlerinde 120 binden fazla kişinin olduğunu gördü.
Bir süredir sahnelerden uzak olan Tarkan birkaç gün evvel konser müjdesi vermişti.

Tarkan'dan konser müjdesi

Son biletli konserini 2019 yılında Harbiye'de düzenleyen Tarkan, uzun süredir Türkiye'de konser vermiyordu.
Sosyal medya hesabından 'hasret bitiyor' açıklaması yapan Tarkan, İstanul'da 4 günlük konser takvimini duyurmuştu.

Tarkan konser bileti nasıl alınır? Tarkan konser bileti tükendi mi?

Özel bir bilet satış firması ile anlaşan Tarkan'ın bilet satışı bu sabah saatlerinde başladı. Bilet almak isteyenler yoğunluk olmaması adına sıraya alındı ve tahmini bekleme süresi belirtildi.
Ancak siteye ilginin bir anda patlaması üzerine site zaman zaman çöktü.
Sitede bilet sırasına girmeye çalışanlar 120 bin kişiden fazla hayranın sırada olduğunu görünce şaşkınlık yaşadı.
Tarkan konser bileti tükendi

Dakikalar içinde 4 günlük biletler tükendi, site mevcut günler için bilet kalmadığını duyurdu.

Tarkan'ın konseri nerede?

İstanbul’da Volkswagen Arena'da hayranlarıyla buluşacak olan Tarkan, konser tarihlerini sosyal medya hesabından duyurmuştu.
Heyecanını takipçileriyle paylaşan ünlü şarkıcı, 16-17-20 ve 23 Ocak tarihlerinde sahne alacak.
