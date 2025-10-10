https://anlatilaninotesi.com.tr/20251010/mahkeme-kararini-verdi-unlu-sanatci-zeki-muren-filmine-yasak-getirildi-1100082911.html

Mahkeme kararını verdi: Ünlü sanatçı Zeki Müren filmine yasak getirildi

Türk Sanat Müziği'nin ünlü ismi Zeki Müren'in biyografik filminin tanıtımına yasak getirildi. 10.10.2025, Sputnik Türkiye

Sanat Güneşi olarak tanınan ünlü sanatçı Zeki Müren'in hayatının anlatıldığı filmin tanıtımına mahkemeden yasak getirildi. Mahkeme aynı zamanda tanıtım filminin bulunduğu flaş belleğin mahkeme kasasında muhafaza edilmesine karar verdi. Filmin yapımcısı Mustafa Uslu'nun tanıtım filmini bazı festivallerde göstermesi üzerine sanatçının mirasçıları Mehmetçik Vakfı ve Türk Eğitim Vakfı dava açmıştı. İki vakıf filme karşı çıkmıştıYapımcı Mustafa Uslu, 1996'da vefat eden Türk Sanat Müziği'nin 'Sanat Güneşi' Zeki Müren'in hayatını beyazperdeye taşıyacağını duyurmuştu. Ancak merhum şarkıcının yasal mirasçıları olan Türk Silahlı Kuvvetleri Mehmetçik Vakfı ile Türk Eğitim Vakfı filmin çekimine karşı çıkmıştı.Habertürk'ün haberine göre, Mustafa Uslu'nun hazırladığı tanıtım filmini çeşitli festivallerde gösterime sunması üzerine, iki vakıf, hukuki yollara başvurarak dava açtı. Mahkeme, vakıfların şikâyetini haklı bularak Zeki Müren filminin tanıtım filminin gösterilmesini yasakladı.Mahkeme hem yasakladı hem de tanıtım filmine el koyduMahkeme kararı, sadece gösterim yasağıyla kalmadı. Aynı zamanda tanıtım filminin bulunduğu flaş belleğin mahkeme kasasında muhafaza edilmesine hükmedildi. Ayrıca, davaya atanacak bilirkişinin tanıtım filmini incelemesi ve içeriğin Zeki Müren'in hayatıyla ilgili olup olmadığını belirlemesi kararlaştırıldı.

