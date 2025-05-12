https://anlatilaninotesi.com.tr/20250512/9-mayis-istanbulda-cesitli-etkinliklerle-kutlandi-1096144697.html

9 Mayıs Zafer Günü, İstanbul'da çeşitli etkinliklerle kutlandı

9 Mayıs Zafer Günü, İstanbul'da çeşitli etkinliklerle kutlandı

Sputnik Türkiye

Büyük Anavatan Savaşı'nda (2. Dünya Savaşı) Nazilere karşı kazanılan Zafer, İstanbul'da her yıl olduğu gibi bu yıl da geniş katılımla kutlandı. 12.05.2025, Sputnik Türkiye

2025-05-12T11:01+0300

2025-05-12T11:01+0300

2025-05-12T11:05+0300

yaşam

i̇stanbul

antalya

sscb

bağımsız devletler topluluğu (bdt)

rusya

zafer'in 80. yıldönümü

nazilere karşı zafer'in 80. yıldönümü

büyük zafer'in 80. yıldönümü

büyük anavatan savaşı

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İstanbul'da Nazilere karşı kazanılan Zafer'in 80. yıldönümü vesilesiyle düzenlenen kutlama etkinlikleri sona erdi. 4 Mayıs'ta başlayan yoğun kutlama programı kapsamında Rusya Başkonsolosluğu Yazlık Rezidansı'nda yürüyüş ve konser, Hatıra Bahçesi'nde selvi ve leylak dikimi, Sovyet Filmleri Festivali, kutlama konvoyu, Ölümsüz Alay yürüyüşü ve Anı Duvarı'nın açılışı gibi etkinlikler düzenlendi. 80. yıldönümü, harika geleneklerin değerli mirasçıları olarak, tarihi hafızayı korumaya ve eğitim çalışmalarını sürdürmeye, Türk vatandaş ve çocuklarına Büyük Anavatan Savaşı'nın hakikatini ve SSCB halklarının faşizme karşı zaferdeki rolünü anlatmaya yönelik ortak davayı omuz omuza sürdüren Rusya ve BDT ülkelerindeki yurttaşların bir araya gelmesi için bir motivasyon kaynağı oldu.Rusya'nın Ankara Büyükelçiliği, Rusya'nın İstanbul Başkonsolosluğu, Adalar İdaresi ve Rusya Vatandaşları Koordinasyon Konseyi'nin destekleriyle Kamu Diplomasisi Derneği tarafından hazırlanan kutlama etkinlikleri, tüm katılımcıların büyük beğenisini kazandı. Festivale Antalya Başkonsolosluğu temsilcileri, Antalya Merkez Valisi İsmail Fırat ve Türkiye'deki kamu kuruluşlarının yöneticileri katıldı.İstanbul'daki Ölüm Alay yürüyüşü 2015 yılından beri Rusya Eğitim Kültür ve İşbirliği Derneği Başkanı Rimma Rizayeva tarafından organize ediliyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250509/nazilere-karsi-kazanilan-zaferin-80-yildonumu-sputnik-kizil-meydandaki-toreni-canli-yayinlayacak-1096078768.html

i̇stanbul

antalya

sscb

rusya

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i̇stanbul, antalya, sscb, bağımsız devletler topluluğu (bdt), rusya, zafer'in 80. yıldönümü, nazilere karşı zafer'in 80. yıldönümü, büyük zafer'in 80. yıldönümü, büyük anavatan savaşı