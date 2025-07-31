https://anlatilaninotesi.com.tr/20250731/unlu-sarkici-justin-timberlake-istanbulda-11-yil-sonra-konser-verdi-1098259263.html

Ünlü şarkıcı Justin Timberlake İstanbul'da 11 yıl sonra konser verdi

Ünlü şarkıcı Justin Timberlake İstanbul'da 11 yıl sonra konser verdi

Sputnik Türkiye

Grammy ve Emmy ödüllü dünyaca ünlü şarkıcı Justin Timberlake İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Stadyumu'nda sahne aldı. 31.07.2025, Sputnik Türkiye

2025-07-31T02:29+0300

2025-07-31T02:29+0300

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yaşam

justin timberlake

i̇stanbul

konser

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ABD'li şarkıcı Justin Timberlake, 11 yıl aradan sonra Türkiye'de hayranlarıyla buluştu.2025 dünya turnesi kapsamında İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Stadyumu'nda sahne alan ünlü şarkıcı "Mirrors" parçasıyla açılışı yaptı. Timberlake, konserde son çıkardığı Everything I Thought It Was albümünden eserlerin yanı sıra sevilen şarkılarını seslendirdi.Konsere gelenleri selamlayan Timberlake, "Bizi görmeye geldiğiniz için çok teşekkür ederim. Birkaç gündür buradayız. Kesinlikle bu konser çok güzel oldu. Bu yıl turnem de uzun oldu, inanılmazdı. Küçük bir çocukken bunun hayalini kurardım. Bazen bu iş, dünyanın en kolay işi olmayabiliyor ama hepinizin yüzlerini gördüğümde bu hepsini değerli kılıyor" dedi.Justin Timberlake kimdir?Timberlake'in kariyeri 1995'te NSYNC grubunun en genç üyesi olarak başladı. Solo kariyerine 2002'de Justified albümüyle adım atan Timberlake'in, 10 Grammy ve 4 Emmy ödülünün yanı sıra Billboard, Brit ve MTV gibi müzik ödülleri bulunuyor.Şarkıcı, söz yazarı, prodüktör ve oyuncu olarak çok yönlü sanatçı, kariyeri boyunca 54 milyondan fazla albüm, 63 milyondan fazla single ve NSYNC grubunun solisti olarak da 70 milyondan fazla kayıt satışı elde etti.Troller filmi için seslendirdiği Can't Stop the Feeling! şarkısı, 2017 Oscar Ödülleri'nde En İyi Orijinal Şarkı dalında aday gösterildi.Son olarak, Justin Timberlake, 18 yeni şarkıdan oluşan altıncı stüdyo albümü Everything I Thought It Was'ı, 2024 mart ayında yayınladı.

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