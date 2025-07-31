https://anlatilaninotesi.com.tr/20250731/unlu-sarkici-justin-timberlake-istanbulda-11-yil-sonra-konser-verdi-1098259263.html
Ünlü şarkıcı Justin Timberlake İstanbul'da 11 yıl sonra konser verdi
Ünlü şarkıcı Justin Timberlake İstanbul'da 11 yıl sonra konser verdi
Sputnik Türkiye
Grammy ve Emmy ödüllü dünyaca ünlü şarkıcı Justin Timberlake İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Stadyumu'nda sahne aldı. 31.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-31T02:29+0300
2025-07-31T02:29+0300
2025-07-31T02:35+0300
yaşam
justin timberlake
i̇stanbul
konser
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/07/1f/1098259376_0:49:1953:1147_1920x0_80_0_0_93afd910605e33075ddf0bdbd387a1e8.jpg
ABD'li şarkıcı Justin Timberlake, 11 yıl aradan sonra Türkiye'de hayranlarıyla buluştu.2025 dünya turnesi kapsamında İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Stadyumu'nda sahne alan ünlü şarkıcı "Mirrors" parçasıyla açılışı yaptı. Timberlake, konserde son çıkardığı Everything I Thought It Was albümünden eserlerin yanı sıra sevilen şarkılarını seslendirdi.Konsere gelenleri selamlayan Timberlake, "Bizi görmeye geldiğiniz için çok teşekkür ederim. Birkaç gündür buradayız. Kesinlikle bu konser çok güzel oldu. Bu yıl turnem de uzun oldu, inanılmazdı. Küçük bir çocukken bunun hayalini kurardım. Bazen bu iş, dünyanın en kolay işi olmayabiliyor ama hepinizin yüzlerini gördüğümde bu hepsini değerli kılıyor" dedi.Justin Timberlake kimdir?Timberlake'in kariyeri 1995'te NSYNC grubunun en genç üyesi olarak başladı. Solo kariyerine 2002'de Justified albümüyle adım atan Timberlake'in, 10 Grammy ve 4 Emmy ödülünün yanı sıra Billboard, Brit ve MTV gibi müzik ödülleri bulunuyor.Şarkıcı, söz yazarı, prodüktör ve oyuncu olarak çok yönlü sanatçı, kariyeri boyunca 54 milyondan fazla albüm, 63 milyondan fazla single ve NSYNC grubunun solisti olarak da 70 milyondan fazla kayıt satışı elde etti.Troller filmi için seslendirdiği Can't Stop the Feeling! şarkısı, 2017 Oscar Ödülleri'nde En İyi Orijinal Şarkı dalında aday gösterildi.Son olarak, Justin Timberlake, 18 yeni şarkıdan oluşan altıncı stüdyo albümü Everything I Thought It Was'ı, 2024 mart ayında yayınladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250731/michael-jacksonin-kirli-corabi-8-bin-dolara-satildi-bu-gercekten-istisnai-bir-parca-1098258407.html
i̇stanbul
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/07/1f/1098259376_0:0:1953:1465_1920x0_80_0_0_632cf1110759c5e1bda74469e972e2f5.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
justin timberlake, i̇stanbul, konser
justin timberlake, i̇stanbul, konser
Ünlü şarkıcı Justin Timberlake İstanbul'da 11 yıl sonra konser verdi
02:29 31.07.2025 (güncellendi: 02:35 31.07.2025)
Grammy ve Emmy ödüllü dünyaca ünlü şarkıcı Justin Timberlake İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Stadyumu'nda sahne aldı.
ABD'li şarkıcı Justin Timberlake, 11 yıl aradan sonra Türkiye'de hayranlarıyla buluştu.
2025 dünya turnesi kapsamında İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Stadyumu'nda sahne alan ünlü şarkıcı "Mirrors" parçasıyla açılışı yaptı. Timberlake, konserde son çıkardığı Everything I Thought It Was albümünden eserlerin yanı sıra sevilen şarkılarını seslendirdi.
Konsere gelenleri selamlayan Timberlake, "Bizi görmeye geldiğiniz için çok teşekkür ederim. Birkaç gündür buradayız. Kesinlikle bu konser çok güzel oldu. Bu yıl turnem de uzun oldu, inanılmazdı. Küçük bir çocukken bunun hayalini kurardım. Bazen bu iş, dünyanın en kolay işi olmayabiliyor ama hepinizin yüzlerini gördüğümde bu hepsini değerli kılıyor" dedi.
Justin Timberlake kimdir?
Timberlake'in kariyeri 1995'te NSYNC grubunun en genç üyesi olarak başladı. Solo kariyerine 2002'de Justified albümüyle adım atan Timberlake'in, 10 Grammy ve 4 Emmy ödülünün yanı sıra Billboard, Brit ve MTV gibi müzik ödülleri bulunuyor.
Şarkıcı, söz yazarı, prodüktör ve oyuncu olarak çok yönlü sanatçı, kariyeri boyunca 54 milyondan fazla albüm, 63 milyondan fazla single ve NSYNC grubunun solisti olarak da 70 milyondan fazla kayıt satışı elde etti.
Troller filmi için seslendirdiği Can't Stop the Feeling! şarkısı, 2017 Oscar Ödülleri'nde En İyi Orijinal Şarkı dalında aday gösterildi.
Son olarak, Justin Timberlake, 18 yeni şarkıdan oluşan altıncı stüdyo albümü Everything I Thought It Was'ı, 2024 mart ayında yayınladı.