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Tarkan’ın annesi Neşe Tevetoğlu yaşamını yitirdi: Yıldız şarkıcı haberi duyar duymaz İstanbul'a geldi
Tarkan’ın annesi Neşe Tevetoğlu yaşamını yitirdi: Yıldız şarkıcı haberi duyar duymaz İstanbul'a geldi
Sputnik Türkiye
tarkan, tarkanın annesi, tarkanın annesi hayatını kaybetti
2025-04-16T15:04+0300
2025-04-16T15:15+0300
yaşam
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kalp krizi
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Mega star Tarkan'ın annesi Neşe Tevetoğlu hayatını kaybetti. Antalya’da Tevetoğlu bir süredir tedavi gördüğü hastanede kalp krizi geçirdi. Yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtulamayan Tevetoğlu yaşamını yitirdi.Tarkan turne kapsamında Almanya'daydıAvrupa turnesi konserlerini kapsamında Almanya’da olan Tarkan acı haberi alır almaz İstanbul’a geldi.Neşe Tevetoğlu İstanbul'da defnedilecekHayata veda eden Neşe Tevetoğlu yarın İstanbul’da son yolculuğuna uğurlanacak.Tarkan'ın annesi neden öldü?Tarkan'ın annesi Neşe Tevetoğlu damar tıkanıklığı sebebi ile geçen yıl İstanbul’da acil ameliyata alınmış ve sağlığına kavuştuğu söylenmişti. Tevetoğlu bir süredir bacağındaki sağlık sorunları nedeniyle tedavi görüyordu.Tarkan'ın adını annesi çizgi romandan esinlenmiştiNeşe Tevetoğlu, Tarkan adlı çizgi roman karakterinden etkilenerek oğluna bu adı vermişti.
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tarkan, tarkanın annesi, tarkanın annesi hayatını kaybetti
tarkan, tarkanın annesi, tarkanın annesi hayatını kaybetti

Tarkan’ın annesi Neşe Tevetoğlu yaşamını yitirdi: Yıldız şarkıcı haberi duyar duymaz İstanbul'a geldi

15:04 16.04.2025 (güncellendi: 15:15 16.04.2025)
Neşe Tevetoğlu
Neşe Tevetoğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 16.04.2025
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Ayrıntılar geliyor
Ünlü şarkıcı Tarkan'ın annesi Neşe Tevetoğlu, tedavi gördüğü hastanede kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti. Konser turnesi için yurt dışında bulunan Tarkan haberi alır almaz İstanbul’a geldi. Tevetoğlu yarın İstanbul’da son yolculuğuna uğurlanacak.
Mega star Tarkan'ın annesi Neşe Tevetoğlu hayatını kaybetti. Antalya’da Tevetoğlu bir süredir tedavi gördüğü hastanede kalp krizi geçirdi. Yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtulamayan Tevetoğlu yaşamını yitirdi.

Tarkan turne kapsamında Almanya'daydı

Avrupa turnesi konserlerini kapsamında Almanya’da olan Tarkan acı haberi alır almaz İstanbul’a geldi.

Neşe Tevetoğlu İstanbul'da defnedilecek

Hayata veda eden Neşe Tevetoğlu yarın İstanbul’da son yolculuğuna uğurlanacak.

Tarkan'ın annesi neden öldü?

Tarkan'ın annesi Neşe Tevetoğlu damar tıkanıklığı sebebi ile geçen yıl İstanbul’da acil ameliyata alınmış ve sağlığına kavuştuğu söylenmişti. Tevetoğlu bir süredir bacağındaki sağlık sorunları nedeniyle tedavi görüyordu.

Tarkan'ın adını annesi çizgi romandan esinlenmişti

Neşe Tevetoğlu, Tarkan adlı çizgi roman karakterinden etkilenerek oğluna bu adı vermişti.
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