https://anlatilaninotesi.com.tr/20250416/tarkanin-aci-gunu-unlu-yildizin-annesi-nese-tevetoglu-yasamini-yitirdi-1095439251.html

Tarkan’ın annesi Neşe Tevetoğlu yaşamını yitirdi: Yıldız şarkıcı haberi duyar duymaz İstanbul'a geldi

Tarkan’ın annesi Neşe Tevetoğlu yaşamını yitirdi: Yıldız şarkıcı haberi duyar duymaz İstanbul'a geldi

Sputnik Türkiye

tarkan, tarkanın annesi, tarkanın annesi hayatını kaybetti

2025-04-16T15:04+0300

2025-04-16T15:04+0300

2025-04-16T15:15+0300

yaşam

tarkan

kalp krizi

neşe tevetoğlu

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Mega star Tarkan'ın annesi Neşe Tevetoğlu hayatını kaybetti. Antalya’da Tevetoğlu bir süredir tedavi gördüğü hastanede kalp krizi geçirdi. Yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtulamayan Tevetoğlu yaşamını yitirdi.Tarkan turne kapsamında Almanya'daydıAvrupa turnesi konserlerini kapsamında Almanya’da olan Tarkan acı haberi alır almaz İstanbul’a geldi.Neşe Tevetoğlu İstanbul'da defnedilecekHayata veda eden Neşe Tevetoğlu yarın İstanbul’da son yolculuğuna uğurlanacak.Tarkan'ın annesi neden öldü?Tarkan'ın annesi Neşe Tevetoğlu damar tıkanıklığı sebebi ile geçen yıl İstanbul’da acil ameliyata alınmış ve sağlığına kavuştuğu söylenmişti. Tevetoğlu bir süredir bacağındaki sağlık sorunları nedeniyle tedavi görüyordu.Tarkan'ın adını annesi çizgi romandan esinlenmiştiNeşe Tevetoğlu, Tarkan adlı çizgi roman karakterinden etkilenerek oğluna bu adı vermişti.

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Sputnik Türkiye

tarkan, tarkanın annesi, tarkanın annesi hayatını kaybetti