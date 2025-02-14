https://anlatilaninotesi.com.tr/20250214/oyuncu-ozan-guven-hakkinda-11-yil-6-aya-kadar-hapis-talebi-1093673203.html

Oyuncu Ozan Güven hakkında 11 yıl 6 aya kadar hapis talebi

Oyuncu Ozan Güven hakkında 11 yıl 6 aya kadar hapis talebi

Sputnik Türkiye

Oyuncu Ozan Güven'in eski sevgilisi Deniz Bulutsuz'a şiddet uyguladığı iddiasıyla yargılandığı davada savcı mütalaasını açıkladı. Güven için "hürriyeti... 14.02.2025, Sputnik Türkiye

2025-02-14T15:17+0300

2025-02-14T15:17+0300

2025-02-14T15:17+0300

yaşam

ozan güven

oyuncu

darp

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Oyuncu Ozan Güven ve eski sevgilisi Deniz Bulutsuz arasında yaşanan olayların ardından açılan davada, İstanbul 58. Asliye Ceza Mahkemesi'nde kritik bir gelişme yaşandı. Mahkemede savcı mütalaasını açıklayarak, Güven’in "cebir, tehdit veya hileyle kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" ve "silahla kasten yaralama" suçlarından 11 yıl 6 aya kadar hapis cezasına çarptırılmasını talep etti.Deniz Bulutsuz'un da "basit yaralama" suçundan 4 aydan 1 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi. Savcı, Güven’in "hakaret" suçlamasından ise beraatini istedi.Tarafların birbirlerinden şikayetçi olduğu davanın duruşmasına İstanbul Adalet Sarayı'nda devam edildi. Duruşmada, taraf avukatları hazır bulundu.Savcı mütalaasında, Ozan Güven’in "kasten yaralama" ve "hürriyetten yoksun bırakma" suçlarından 3 yıl 6 aydan 11 yıl 6 aya kadar hapis cezasına çarptırılması gerektiğini ifade etti. Bulutsuz’un ise "basit yaralama" suçundan 4 aydan 1 yıla kadar hapisle cezalandırılması yönünde görüş bildirdi.İddianameye göre olay nasıl yaşandı?Dava dosyasında yer alan iddianameye göre, olay 13 Haziran 2020'de gece saatlerinde Ozan Güven’in evinde meydana geldi. Çiftin, arkadaşlarının evinde başlayan tartışması, Güven’in evinde alevlendi.İddianamede, Güven’in Deniz Bulutsuz’u abajur ve elleriyle darbettiği ifade edildi. Savcılık, Bulutsuz’un çenesinden yaralanmasına neden olan abajuru "silah" sayarak iddianameye dahil etti.Adli Tıp Raporu mahkemeye sunulduMahkeme sürecinde, Deniz Bulutsuz’un vücudundaki yaralanmaların tespit edilmesi için Adli Tıp Kurumu’ndan rapor talep edildi.Adli Tıp Kurumu 2. İhtisas Kurulu tarafından hazırlanan ilk raporda, Bulutsuz’un yaralarının yaşamsal tehlike oluşturmadığı, ancak basit tıbbi müdahaleyle giderilemeyecek düzeyde olduğu belirtildi. Raporda ayrıca, vücudunda kemik kırığı olmadığı, yüzünde sabit bir iz bulunmadığı ve organlarının işlevlerinde herhangi bir kalıcı kayıp olmadığı ifade edildi.

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ozan güven, oyuncu, darp