Rus sanatçılar Ankaralı sanatseverlerle buluştu: Dünyaca ünlü soprano konserde yer aldı
Rus kültürünün ulusal hazinesi olarak kabul edilen ilk ses yarışması Glinka Şan Yarışması’nın finalistleri Ankaralı dinleyenlere müzik ziyafeti yaşattı... 28.09.2025, Sputnik Türkiye
Ankara’da Opera rüzgarı esmeye başladı. Bilkent Üniversitesi kültür sanat etkinlikleri kapsamında Uluslararası Glinka Şan Yarışması’nın ödüllü finalistleri ve dünyaca ünlü soprano Albina Shagimuratova, Bilkent Odeon’da Ankaralı dinleyenleriyle buluştu. Albina Shagimuratova ve Glinka Vokal Yarışması ödüllüleri Türkiye'deki ilk konserlerini verdi.Rusya ve yurt dışında en seçkin sahnelerde dünya çapında tanınan ve sahne alan ünlü opera sanatçısı Albina Shagimuratova, genç meslektaşlarına aktif olarak destek veriyor. Son yıllarda, büyük ölçüde onun çabaları sayesinde, ruhu İrina Arkhipova'ya dayanan Glinka Vokal Yarışması yeniden canlandırıldı. İrina Konstantinovna'nın yıldönümünde, Cumhurbaşkanlığı Kültür Girişimleri Vakfı'nın desteğiyle, birçok şehir ve ülkede ödül sahiplerinin katıldığı turneler düzenlenmeye başladı. Konserle ilgili açıklama yapan Albina Shagimuratova, "Umarım Ankara seyircisi de isimleri en iyi opera evlerinin repertuarlarını süsleyecek genç yeteneklerle tanışmaktan büyük keyif almıştır. Bizim için bu tur, Türkiye'yi ziyaret etmek, bu ülkenin eşsiz kadim ve modern kültürünü ve Türk izleyicilerini tanımak için harika bir fırsat. Bu tür yaratıcı bağlantılar sadece müzik dünyası için değil, genel olarak hayatımız için de çok önemli" ifadelerini kullandı. Albina Shagimuratova'ya Ankara'daki Bilkent Odeon sahnesinde Özbekistan Onur Sanatçısı Tenor Otabek Nazirov (1.lik ödülü), Mezzo-soprano Ekaterina Lukaş (1.lik ödülü), Soprano Ekaterina Begunovich (2.lik ödülü), Soprano Valentina Pravdina (4.lük ödülü), Tenor Kirill Popov (yarışma diploması sahibi) eşlik etti. Senfoni Orkestrası kürsüsünde Azerbaycan Opera ve Bale Tiyatrosu şefi Eyyub Ramiz oğlu Kuliyev yer aldı.
