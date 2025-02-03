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Kanye West ve Bianca Censori'den Grammy'de skandal: Davetsiz geldiler, kırmızı halıda çıplak kalınca polis müdahale etti
Kanye West ve Bianca Censori'den Grammy'de skandal: Davetsiz geldiler, kırmızı halıda çıplak kalınca polis müdahale etti
Sputnik Türkiye
Ünlü rapçi Kanye West ve eşi Bianca Censori, Grammy 2025 töreninde büyük bir skandala imza attı. Davetsiz olarak kırmızı halıya gelen çift, herkesi şaşkına... 03.02.2025, Sputnik Türkiye
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2025-02-03T10:52+0300
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Kim Kardashian’dan boşandıktan sonra sürpriz bir şekilde Bianca Censori ile evlenen Kanye West, son dönemde eşiyle birlikte yaptığı cesur hareketlerle gündemden düşmüyor. Bianca Censori’nin sık sık yarı çıplak sokaklara çıkması magazin dünyasında büyük yankı uyandırırken, çift bu kez Grammy 2025 töreninde skandal bir olaya imza attı.Kırmızı halıda şoke eden anlarTörene davetsiz olarak katılan çift, kırmızı halıda yürürken dikkatleri üzerine çekti. Bianca Censori, önce kürklü bir paltoyla poz verdi, ardından kürkünü yere atarak tamamen çıplak kaldı. Kanye West ise eşinin çıplak vücuduna bakarak ve ona sarılarak dikkat çekmeye devam etti.30 yaşındaki tasarımcı Bianca Censori’nin iç çamaşırı giymediği, tamamen transparan bir elbise tercih ettiği görülürken, bu görüntüler sosyal medyada büyük tepki topladı.Polis eşliğinde salondan çıkarıldılarTörende sergiledikleri çılgın hareketler sonrası organizasyon yetkilileri Kanye West ve Bianca Censori’nin tören alanından ayrılmasını istedi.İddialara göre, çift bu isteğe uymadı ve West, eşinin gösterisini devam ettirmesi için destek verdi. Bunun üzerine ikili, Grammy töreninden polis eşliğinde çıkarıldı.Sosyal medyada tepki yağdıKanye West ve Bianca Censori’nin kırmızı halıdaki skandal hareketleri, kısa sürede sosyal medyanın en çok konuşulan konularından biri oldu.Birçok kullanıcı, Censori’nin bu tarz teşhirciliği sürekli sergilemesini eleştirirken, bazıları ise çiftin sadece dikkat çekmek için bu hareketleri yaptığını savundu.Kanye West ve Bianca Censori daha önce de tepki çekmiştiBu olay, çiftin ilk skandalı değil. Bianca Censori, geçtiğimiz aylarda sokaklarda yarı çıplak dolaşarak tartışmalara neden olmuştu. Kanye West ise eşinin bu tarzına her fırsatta destek vermiş, çiftin birlikte teşhirciliğe devam ettiği iddia edilmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250203/mac-sonrasi-fenerbahceli-mert-hakan-yandas-ile-eski-takim-arkadasi-akaydin-arasinda-arbede-yasandi-1093292735.html
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Kanye West ve Bianca Censori'den Grammy'de skandal: Davetsiz geldiler, kırmızı halıda çıplak kalınca polis müdahale etti

10:08 03.02.2025 (güncellendi: 10:52 03.02.2025)
© AP PhotoKanye West ve Bianca Censori'den Grammy'de skandal: Davetsiz geldiler, kırmızı halıda çıplak kalınca polis müdahale etti
Kanye West ve Bianca Censori'den Grammy'de skandal: Davetsiz geldiler, kırmızı halıda çıplak kalınca polis müdahale etti - Sputnik Türkiye, 1920, 03.02.2025
© AP Photo
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Ünlü rapçi Kanye West ve eşi Bianca Censori, Grammy 2025 töreninde büyük bir skandala imza attı. Davetsiz olarak kırmızı halıya gelen çift, herkesi şaşkına çevirirken, Bianca Censori’nin kürkünü çıkararak tamamen çıplak kalması törene damga vurdu. Olay sonrası ikilinin polis eşliğinde salondan çıkarıldığı iddia edildi.
Kim Kardashian’dan boşandıktan sonra sürpriz bir şekilde Bianca Censori ile evlenen Kanye West, son dönemde eşiyle birlikte yaptığı cesur hareketlerle gündemden düşmüyor. Bianca Censori’nin sık sık yarı çıplak sokaklara çıkması magazin dünyasında büyük yankı uyandırırken, çift bu kez Grammy 2025 töreninde skandal bir olaya imza attı.

Kırmızı halıda şoke eden anlar

Törene davetsiz olarak katılan çift, kırmızı halıda yürürken dikkatleri üzerine çekti. Bianca Censori, önce kürklü bir paltoyla poz verdi, ardından kürkünü yere atarak tamamen çıplak kaldı. Kanye West ise eşinin çıplak vücuduna bakarak ve ona sarılarak dikkat çekmeye devam etti.
30 yaşındaki tasarımcı Bianca Censori’nin iç çamaşırı giymediği, tamamen transparan bir elbise tercih ettiği görülürken, bu görüntüler sosyal medyada büyük tepki topladı.

Polis eşliğinde salondan çıkarıldılar

Törende sergiledikleri çılgın hareketler sonrası organizasyon yetkilileri Kanye West ve Bianca Censori’nin tören alanından ayrılmasını istedi.
İddialara göre, çift bu isteğe uymadı ve West, eşinin gösterisini devam ettirmesi için destek verdi. Bunun üzerine ikili, Grammy töreninden polis eşliğinde çıkarıldı.

Sosyal medyada tepki yağdı

Kanye West ve Bianca Censori’nin kırmızı halıdaki skandal hareketleri, kısa sürede sosyal medyanın en çok konuşulan konularından biri oldu.
Birçok kullanıcı, Censori’nin bu tarz teşhirciliği sürekli sergilemesini eleştirirken, bazıları ise çiftin sadece dikkat çekmek için bu hareketleri yaptığını savundu.

Kanye West ve Bianca Censori daha önce de tepki çekmişti

Bu olay, çiftin ilk skandalı değil. Bianca Censori, geçtiğimiz aylarda sokaklarda yarı çıplak dolaşarak tartışmalara neden olmuştu. Kanye West ise eşinin bu tarzına her fırsatta destek vermiş, çiftin birlikte teşhirciliğe devam ettiği iddia edilmişti.
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