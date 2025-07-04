https://anlatilaninotesi.com.tr/20250704/turkiye-sanatta-altin-cagini-yasiyor-akm-ve-csoda-tarihi-rekor-sezon-ziyaretci-patlamasiyla-kapandi-1097595509.html

Türkiye sanatta altın çağını yaşıyor, AKM ve CSO’da tarihi rekor: Sezon ziyaretçi patlamasıyla kapandı

Türkiye sanatta altın çağını yaşıyor, AKM ve CSO’da tarihi rekor: Sezon ziyaretçi patlamasıyla kapandı

Sputnik Türkiye

2024-2025 sanat sezonunda İstanbul Atatürk Kültür Merkezi ve CSO Ada Ankara, etkinlik ve ziyaretçi sayılarında rekor artışlar yaşadı. Kültür ve Turizm Bakanı... 04.07.2025, Sputnik Türkiye

2025-07-04T11:15+0300

2025-07-04T11:15+0300

2025-07-04T11:15+0300

yaşam

ada

mehmet nuri ersoy

akm

atatürk kültür merkezi

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İstanbul Atatürk Kültür Merkezi (AKM) ve CSO Ada Ankara, Türkiye’nin kültür-sanat vizyonunu yansıtan performanslarıyla 2024-2025 sezonunu rekorlarla kapattı. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un paylaştığı verilere göre, her iki merkez de hem etkinlik sayısı hem de ziyaretçi katılımında dikkat çekici artışlar yaşadı.Rakamlarla AKM: Ziyaretçi sayısında yüzde 22.4 artış2024-2025 sezonunda AKM’de tam 2 bin 390 etkinlik düzenlendi. Bu etkinliklerde 624 bin 165 sanatsever ağırlandı. Geçen sezona kıyasla bu sayı yüzde 22,4’lük bir artışa işaret ediyor. Ayrıca güvenlik kontrol noktalarından geçen kişi sayısı 2 milyon 442 bin 812’ye ulaşarak yüzde 7’lik bir yükseliş kaydetti.CSO Ada Ankara’dan kendi tarihinde bir i̇lkBaşkent Ankara’nın sanat merkezi CSO Ada, 2024-2025 sezonunda 651 etkinlikte toplam 293 bin 290 kişiyi konuk etti. Bu rakam, merkezin tarihindeki en yüksek sezon katılımı olarak kayıtlara geçti.Bakan Ersoy: “Sanatta Türkiye Yüzyılı’nı i̇nşa ediyoruz”Bakan Mehmet Nuri Ersoy, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:“Sanatı sadece desteklemedik, hak ettiği değere kavuşturduk! İstanbul Atatürk Kültür Merkezi (AKM) ve CSO Ada Ankara’da ortaya konan performans, bu anlayışın güçlü bir yansımasıdır.” AKM sahnesinde sanatın her türü vardıMinik sanatseverlere özel: Çocuk atölyeleri dolu doluAKM, 2024-2025 sezonunda 1.185 çocuk atölyesi etkinliği düzenledi. Aynı zamanda 112 sanatçıyla toplam 326 saatlik stüdyo kaydı gerçekleştirildi. Bu da merkezin sadece bir sahne değil, aynı zamanda üretim merkezi olduğunu gösteriyor.Uluslararası festivaller sahneyi şenlendirdiİstanbul Kültür Yolu Festivali, İKSV Müzik Festivali, Ceren Necipoğlu Arp Festivali gibi prestijli organizasyonlar AKM’de yer aldı. Ayrıca:

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ada, mehmet nuri ersoy, akm, atatürk kültür merkezi