Ünlü sunucu Ece Vahapoğlu'ndan üzen haber: 'İki aydır kanserle mücadele ediyorum'

14.11.2025
Ünlü sunucu Ece Vahapoğlu, rektum kanserine yakalandığını açıkladı. Vahapoğlu, iki ay önce teşhis konulduğunu belirtirken, "Hayatım bir süredir tedaviler arasında geçiyor. Okulların açıldığı gün yaptırdığım kolonoskopide 'rektum kanseri' olduğumu öğrendim" dedi. Tedavisinin sürdüğünü söyleyen ünlü isim, "Benim kadar sağlıklı yaşayan, dengeli beslenen, sporunu yapan, yoga ve meditasyonunu aksatmayan birinin bile başına gelebiliyor... Kontrollerinizi aksatmayın." uyarısında bulundu. Hayatım iki aydır tedaviler arasında geçiyor Sağlık durumuyla ilgili açıklamalarda bulunan ünlü sunucu, "Bunu nasıl paylaşacağımı bilmiyordum ama bugün telefonum fazla çalmaya başladığı için ne kadar hassas bir dönem olsa da kendim yazarak açıklamayı uygun buldum" ifadeleriyle başladı.Vahapoğlu sözlerini şöyle sürdürdü; "Hayatım bir süredir (iki aydır) tedaviler arasında geçiyor. Okulların açıldığı gün yaptırdığım kolonoskopide ‘rektum kanseri’ olduğumu öğrendim; o ilk hafta şoku soğukkanlılıkla atlattıktan sonra da kemoterapi tedavim başladı.Çok şükür üçüncü kemoterapi bu hafta tamamlandı. İyiyim. Beni bilirsiniz; hayat, ne getirirse getirsin hep şükrederim; güçlü dururum. Ortaya çıkan tümöre düşman olmadım; kökten bir temizlenme olacağına inandım. Annem ve babamı üst üste kaybettim. Benim kadar sağlıklı yaşayan, dengeli beslenen, sporunu yapan, yoga ve meditasyonunu aksatmayan birinin bile başına gelebiliyor... Kontrollerinizi aksatmayın."
Hayatım iki aydır tedaviler arasında geçiyor
Sağlık durumuyla ilgili açıklamalarda bulunan ünlü sunucu, "Bunu nasıl paylaşacağımı bilmiyordum ama bugün telefonum fazla çalmaya başladığı için ne kadar hassas bir dönem olsa da kendim yazarak açıklamayı uygun buldum" ifadeleriyle başladı.
Vahapoğlu sözlerini şöyle sürdürdü;
"Hayatım bir süredir (iki aydır) tedaviler arasında geçiyor. Okulların açıldığı gün yaptırdığım kolonoskopide ‘rektum kanseri’ olduğumu öğrendim; o ilk hafta şoku soğukkanlılıkla atlattıktan sonra da kemoterapi tedavim başladı.
Çok şükür üçüncü kemoterapi bu hafta tamamlandı. İyiyim. Beni bilirsiniz; hayat, ne getirirse getirsin hep şükrederim; güçlü dururum. Ortaya çıkan tümöre düşman olmadım; kökten bir temizlenme olacağına inandım. Annem ve babamı üst üste kaybettim. Benim kadar sağlıklı yaşayan, dengeli beslenen, sporunu yapan, yoga ve meditasyonunu aksatmayan birinin bile başına gelebiliyor... Kontrollerinizi aksatmayın."
Rektum kanseri nedir?
Kalın bağırsağın son 15 cm'lik önemli bir kısmı olan rektumta oluşum gösteren tümör hücreleri belli bir sayıya ulaştıktan sonra rektum kanserini oluşturabilir. Ölüm oranı yüksek bir kanser türüdür, bu nedenle erken teşhis ve tedavi kritik bir öneme sahiptir.