Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
YAŞAM
Türkiye ve dünyadan ilgi çekici yaşam haberleri, toplumsal olaylar, güncel araştırmalar, fotoğraf ve video galerileri.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251114/unlu-sunucu-ece-vahapoglundan-uzen-haber-iki-aydir-kanserle-mucadele-ediyorum-1101010255.html
Ünlü sunucu Ece Vahapoğlu'ndan üzen haber: 'İki aydır kanserle mücadele ediyorum'
Ünlü sunucu Ece Vahapoğlu'ndan üzen haber: 'İki aydır kanserle mücadele ediyorum'
Sputnik Türkiye
Ünlü sunucu Ece Vahapoğlu, iki ayrın rektum kanseri tedavisi gördüğünü açıkladı. 14.11.2025, Sputnik Türkiye
2025-11-14T16:14+0300
2025-11-14T16:14+0300
yaşam
kanser
kanser tedavisi
rektum kanseri
ece vahapoğlu
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0b/0e/1101009883_0:169:1242:868_1920x0_80_0_0_68184e2284c6cb94947f9df37725536a.jpg
Ünlü sunucu Ece Vahapoğlu, rektum kanserine yakalandığını açıkladı. Vahapoğlu, iki ay önce teşhis konulduğunu belirtirken, "Hayatım bir süredir tedaviler arasında geçiyor. Okulların açıldığı gün yaptırdığım kolonoskopide 'rektum kanseri' olduğumu öğrendim" dedi. Tedavisinin sürdüğünü söyleyen ünlü isim, "Benim kadar sağlıklı yaşayan, dengeli beslenen, sporunu yapan, yoga ve meditasyonunu aksatmayan birinin bile başına gelebiliyor... Kontrollerinizi aksatmayın." uyarısında bulundu. Hayatım iki aydır tedaviler arasında geçiyor Sağlık durumuyla ilgili açıklamalarda bulunan ünlü sunucu, "Bunu nasıl paylaşacağımı bilmiyordum ama bugün telefonum fazla çalmaya başladığı için ne kadar hassas bir dönem olsa da kendim yazarak açıklamayı uygun buldum" ifadeleriyle başladı.Vahapoğlu sözlerini şöyle sürdürdü; "Hayatım bir süredir (iki aydır) tedaviler arasında geçiyor. Okulların açıldığı gün yaptırdığım kolonoskopide ‘rektum kanseri’ olduğumu öğrendim; o ilk hafta şoku soğukkanlılıkla atlattıktan sonra da kemoterapi tedavim başladı.Çok şükür üçüncü kemoterapi bu hafta tamamlandı. İyiyim. Beni bilirsiniz; hayat, ne getirirse getirsin hep şükrederim; güçlü dururum. Ortaya çıkan tümöre düşman olmadım; kökten bir temizlenme olacağına inandım. Annem ve babamı üst üste kaybettim. Benim kadar sağlıklı yaşayan, dengeli beslenen, sporunu yapan, yoga ve meditasyonunu aksatmayan birinin bile başına gelebiliyor... Kontrollerinizi aksatmayın."
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251114/genclerde-bagirsak-kanseri-vakalari-yukseliste-yeni-arastirma-ultra-islenmis-gidalari-isaret-etti-1101009569.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0b/0e/1101009883_0:53:1242:985_1920x0_80_0_0_44f3a0ebfc49291dbdea14af5aaefb34.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
kanser, kanser tedavisi, rektum kanseri, ece vahapoğlu
kanser, kanser tedavisi, rektum kanseri, ece vahapoğlu

Ünlü sunucu Ece Vahapoğlu'ndan üzen haber: 'İki aydır kanserle mücadele ediyorum'

16:14 14.11.2025
Ece Vahapoğlu
Ece Vahapoğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 14.11.2025
Abone ol
Ünlü sunucu Ece Vahapoğlu, iki ayrın rektum kanseri tedavisi gördüğünü açıkladı.
Ünlü sunucu Ece Vahapoğlu, rektum kanserine yakalandığını açıkladı. Vahapoğlu, iki ay önce teşhis konulduğunu belirtirken, "Hayatım bir süredir tedaviler arasında geçiyor. Okulların açıldığı gün yaptırdığım kolonoskopide 'rektum kanseri' olduğumu öğrendim" dedi. Tedavisinin sürdüğünü söyleyen ünlü isim, "Benim kadar sağlıklı yaşayan, dengeli beslenen, sporunu yapan, yoga ve meditasyonunu aksatmayan birinin bile başına gelebiliyor... Kontrollerinizi aksatmayın." uyarısında bulundu.
Ece Vahapoğlu
Ece Vahapoğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 14.11.2025
Ece Vahapoğlu

Hayatım iki aydır tedaviler arasında geçiyor

Sağlık durumuyla ilgili açıklamalarda bulunan ünlü sunucu, "Bunu nasıl paylaşacağımı bilmiyordum ama bugün telefonum fazla çalmaya başladığı için ne kadar hassas bir dönem olsa da kendim yazarak açıklamayı uygun buldum" ifadeleriyle başladı.
Vahapoğlu sözlerini şöyle sürdürdü;
"Hayatım bir süredir (iki aydır) tedaviler arasında geçiyor. Okulların açıldığı gün yaptırdığım kolonoskopide ‘rektum kanseri’ olduğumu öğrendim; o ilk hafta şoku soğukkanlılıkla atlattıktan sonra da kemoterapi tedavim başladı.
Çok şükür üçüncü kemoterapi bu hafta tamamlandı. İyiyim. Beni bilirsiniz; hayat, ne getirirse getirsin hep şükrederim; güçlü dururum. Ortaya çıkan tümöre düşman olmadım; kökten bir temizlenme olacağına inandım. Annem ve babamı üst üste kaybettim. Benim kadar sağlıklı yaşayan, dengeli beslenen, sporunu yapan, yoga ve meditasyonunu aksatmayan birinin bile başına gelebiliyor... Kontrollerinizi aksatmayın."

Rektum kanseri nedir?

Kalın bağırsağın son 15 cm'lik önemli bir kısmı olan rektumta oluşum gösteren tümör hücreleri belli bir sayıya ulaştıktan sonra rektum kanserini oluşturabilir. Ölüm oranı yüksek bir kanser türüdür, bu nedenle erken teşhis ve tedavi kritik bir öneme sahiptir.

Kanser hücreleri - Sputnik Türkiye, 1920, 14.11.2025
SAĞLIK
Gençlerde bağırsak kanseri vakaları yükselişte: Yeni araştırma 'ultra işlenmiş gıdaları' işaret etti
16:03
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала