https://anlatilaninotesi.com.tr/20251114/unlu-sunucu-ece-vahapoglundan-uzen-haber-iki-aydir-kanserle-mucadele-ediyorum-1101010255.html

Ünlü sunucu Ece Vahapoğlu'ndan üzen haber: 'İki aydır kanserle mücadele ediyorum'

Ünlü sunucu Ece Vahapoğlu'ndan üzen haber: 'İki aydır kanserle mücadele ediyorum'

Sputnik Türkiye

Ünlü sunucu Ece Vahapoğlu, iki ayrın rektum kanseri tedavisi gördüğünü açıkladı. 14.11.2025, Sputnik Türkiye

2025-11-14T16:14+0300

2025-11-14T16:14+0300

2025-11-14T16:14+0300

yaşam

kanser

kanser tedavisi

rektum kanseri

ece vahapoğlu

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0b/0e/1101009883_0:169:1242:868_1920x0_80_0_0_68184e2284c6cb94947f9df37725536a.jpg

Ünlü sunucu Ece Vahapoğlu, rektum kanserine yakalandığını açıkladı. Vahapoğlu, iki ay önce teşhis konulduğunu belirtirken, "Hayatım bir süredir tedaviler arasında geçiyor. Okulların açıldığı gün yaptırdığım kolonoskopide 'rektum kanseri' olduğumu öğrendim" dedi. Tedavisinin sürdüğünü söyleyen ünlü isim, "Benim kadar sağlıklı yaşayan, dengeli beslenen, sporunu yapan, yoga ve meditasyonunu aksatmayan birinin bile başına gelebiliyor... Kontrollerinizi aksatmayın." uyarısında bulundu. Hayatım iki aydır tedaviler arasında geçiyor Sağlık durumuyla ilgili açıklamalarda bulunan ünlü sunucu, "Bunu nasıl paylaşacağımı bilmiyordum ama bugün telefonum fazla çalmaya başladığı için ne kadar hassas bir dönem olsa da kendim yazarak açıklamayı uygun buldum" ifadeleriyle başladı.Vahapoğlu sözlerini şöyle sürdürdü; "Hayatım bir süredir (iki aydır) tedaviler arasında geçiyor. Okulların açıldığı gün yaptırdığım kolonoskopide ‘rektum kanseri’ olduğumu öğrendim; o ilk hafta şoku soğukkanlılıkla atlattıktan sonra da kemoterapi tedavim başladı.Çok şükür üçüncü kemoterapi bu hafta tamamlandı. İyiyim. Beni bilirsiniz; hayat, ne getirirse getirsin hep şükrederim; güçlü dururum. Ortaya çıkan tümöre düşman olmadım; kökten bir temizlenme olacağına inandım. Annem ve babamı üst üste kaybettim. Benim kadar sağlıklı yaşayan, dengeli beslenen, sporunu yapan, yoga ve meditasyonunu aksatmayan birinin bile başına gelebiliyor... Kontrollerinizi aksatmayın."

https://anlatilaninotesi.com.tr/20251114/genclerde-bagirsak-kanseri-vakalari-yukseliste-yeni-arastirma-ultra-islenmis-gidalari-isaret-etti-1101009569.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

kanser, kanser tedavisi, rektum kanseri, ece vahapoğlu