Ricky Gervais,hayvan derneklerini sevindirdi: Rekor bağış açıklandı

Ünlü komedyen Ricky Gervais, rekor kıran 'Mortality' turnesinden elde edilen ek gelirlerden oluşan yaklaşık 2.5 milyon sterlini dünya çapındaki 22 hayvan... 09.12.2025, Sputnik Türkiye
Dünyaca ünlü komedyen ve yapımcı Ricky Gervais, hayvan haklarına olan desteğini dev bir bağışla bir kez daha gösterdi. Gervais, 2024 ve 2025 yıllarında gerçekleşen ve rekorlar kıran 'Mortality' stand-up turnesinden elde edilen ek gelirlerden toplam 2.43 milyon sterlini hayvan derneklerine bağışlayacağını duyurdu.
22 derneğe paylaştırılan dev bağış
Bağışlanan para, dünya çapında faaliyet gösteren 22 farklı hayvan yardım kuruluşu arasında paylaştırıldı. PDSA, International Animal Rescue, Celia Hammond Animal Trust ve Animals Asia gibi kuruluşlar 150'şer bin sterlin alırken, Nowzad 132 bin sterlin aldı. Libearty Sanctuary, Paws2Rescue, Edinburgh Dog and Cat Home, Helping Rhinos ve Retreat Animal Rescue da aralarında bulunduğu diğer 17 kuruluş ise 100'er bin sterlinlik bağıştan faydalandı.
'Annem haklıymış, yanımda götüremiyorum'
Konuya dair tipik esprili üslubuyla bir açıklama yapan Gervais, "Annem hep derdi ki, paranı yanında götüremezsin. Haklıymış anne, götüremiyorum. Tabi 30 tane hız teknesi alıp, arkadaşlarımla Akdeniz'de kafayı bulup yarıştırabilirdim. Her neyse. Artık çok geç," ifadelerini kullandı.
Bu bağış, Gervais'in önceki 'Armageddon' turnesinden 1.9 milyon sterlin bağışlamasının da üzerine çıkarak, bir rekor daha kırdı. Son dört özel projesiyle birlikte komedyenin hayır kurumlarına yaptığı toplam bağış miktarı 5 milyon sterlinin üzerine çıkmış oldu.