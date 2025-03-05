https://anlatilaninotesi.com.tr/20250305/unlu-sarkici-mert-demirin-antidepresan-sarkisina-calinti-raporu-1094209123.html
Ünlü şarkıcı Mert Demir'in 'Antidepresan' şarkısına 'çalıntı' raporu
Ünlü şarkıcı Mert Demir'in 'Antidepresan' şarkısına 'çalıntı' raporu
Sputnik Türkiye
Ünlü şarkıcı Mert Demir'in en çok dinlenen şarkısı 'Antidepresan' için 'çalıntı' raporu çıktı. 05.03.2025, Sputnik Türkiye
2025-03-05T12:03+0300
2025-03-05T12:03+0300
2025-03-05T12:03+0300
yaşam
musiki eseri sahipleri grubu meslek birliği (msg)
mert demir
antidepresan
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/01/0d/1092638907_0:0:820:461_1920x0_80_0_0_d70a2db94964c6de8a033fca7916f2db.jpg
Mert Demir'in çok dinlenen şarkısı 'Antidepresan'ın çalıntı olduğuna dair şikayetçi olan Merve Holefter'in açtığı davada bilirkişi raporu çıktı. MSG'nin bilirkişi heyeti tarafından hazırlanan rapora göre, Antidepresan' ile Holefter'in şarkısı 'Alınsam'ın ciddi ölçülerde benzerlik taşıyor. İki şarkının nakarat bölümü aynı iddiası Ünlü şarkıcı Mert Demir'in en çok söylenen 'Antidepresan' adlı şarkısının çalıntı olduğu iddiası, ünlü şarkıcının hayranları üzerinde büyük şok etkisi yaratmıştı. 'Antidepresan'ın nakarat bölümünün kendi şarkısı olan 'Alınsam'ın nakarat bölümüyle aynı olduğunu dile getiren Merve Holefter, hukuki süreç başlatarak, maddi ve manevi haklara tecavüz suçlamasıyla savcılığa suç duyurusunda bulundu.İki kez rapor hazırlandıSavcılık, MSG'den (Musiki Eseri Sahipleri Grubu Meslek Birliği) her iki şarkının da incelenmesini talep etti. MSG'nin bilirkişi heyeti, Antidepresan' ile 'Alınsam'ın ciddi ölçülerde benzerlik taşıdığına yönelik bir rapor hazırladı. Mert Demir, bu rapora itiraz edince bilirkişi heyeti, bir inceleme daha yaptı. Aynı sonuca varan bilirkişi heyeti; raporu, aynı sonuçla yineledi.Kazanırsa şarkının telif haklarından da pay alacakMerve Holefter, açtığı tazminat davasını kazanması durumunda, Mert Demir, Holefter'e 2 milyon lira manevi, 10 bin liralık da maddi tazminat ödeyecek. Ayrıca 'Antidepresan'ın teliflerinden Merve Holefter de pay alacak.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250113/ayse-barim-olayinda-serenay-sarikaya-ve-mert-demir-ifade-verecek-1092609794.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/01/0d/1092638907_46:0:774:546_1920x0_80_0_0_ced2219999ae2f5c8b3584df5128be58.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
musiki eseri sahipleri grubu meslek birliği (msg), mert demir, antidepresan
musiki eseri sahipleri grubu meslek birliği (msg), mert demir, antidepresan
Ünlü şarkıcı Mert Demir'in 'Antidepresan' şarkısına 'çalıntı' raporu
Ünlü şarkıcı Mert Demir'in en çok dinlenen şarkısı 'Antidepresan' için 'çalıntı' raporu çıktı.
Mert Demir'in çok dinlenen şarkısı 'Antidepresan'ın çalıntı olduğuna dair şikayetçi olan Merve Holefter'in açtığı davada bilirkişi raporu çıktı. MSG'nin bilirkişi heyeti tarafından hazırlanan rapora göre, Antidepresan' ile Holefter'in şarkısı 'Alınsam'ın ciddi ölçülerde benzerlik taşıyor.
İki şarkının nakarat bölümü aynı iddiası
Ünlü şarkıcı Mert Demir'in en çok söylenen 'Antidepresan' adlı şarkısının çalıntı olduğu iddiası, ünlü şarkıcının hayranları üzerinde büyük şok etkisi yaratmıştı. 'Antidepresan'ın nakarat bölümünün kendi şarkısı olan 'Alınsam'ın nakarat bölümüyle aynı olduğunu dile getiren Merve Holefter, hukuki süreç başlatarak, maddi ve manevi haklara tecavüz suçlamasıyla savcılığa suç duyurusunda bulundu.
Savcılık, MSG'den (Musiki Eseri Sahipleri Grubu Meslek Birliği) her iki şarkının da incelenmesini talep etti. MSG'nin bilirkişi heyeti, Antidepresan' ile 'Alınsam'ın ciddi ölçülerde benzerlik taşıdığına yönelik bir rapor hazırladı. Mert Demir, bu rapora itiraz edince bilirkişi heyeti, bir inceleme daha yaptı. Aynı sonuca varan bilirkişi heyeti; raporu, aynı sonuçla yineledi.
Kazanırsa şarkının telif haklarından da pay alacak
Merve Holefter, açtığı tazminat davasını kazanması durumunda, Mert Demir, Holefter'e 2 milyon lira manevi, 10 bin liralık da maddi tazminat ödeyecek. Ayrıca 'Antidepresan'ın teliflerinden Merve Holefter de pay alacak.