https://anlatilaninotesi.com.tr/20250305/unlu-sarkici-mert-demirin-antidepresan-sarkisina-calinti-raporu-1094209123.html

Ünlü şarkıcı Mert Demir'in 'Antidepresan' şarkısına 'çalıntı' raporu

Ünlü şarkıcı Mert Demir'in 'Antidepresan' şarkısına 'çalıntı' raporu

Sputnik Türkiye

Ünlü şarkıcı Mert Demir'in en çok dinlenen şarkısı 'Antidepresan' için 'çalıntı' raporu çıktı. 05.03.2025, Sputnik Türkiye

2025-03-05T12:03+0300

2025-03-05T12:03+0300

2025-03-05T12:03+0300

yaşam

musiki eseri sahipleri grubu meslek birliği (msg)

mert demir

antidepresan

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Mert Demir'in çok dinlenen şarkısı 'Antidepresan'ın çalıntı olduğuna dair şikayetçi olan Merve Holefter'in açtığı davada bilirkişi raporu çıktı. MSG'nin bilirkişi heyeti tarafından hazırlanan rapora göre, Antidepresan' ile Holefter'in şarkısı 'Alınsam'ın ciddi ölçülerde benzerlik taşıyor. İki şarkının nakarat bölümü aynı iddiası Ünlü şarkıcı Mert Demir'in en çok söylenen 'Antidepresan' adlı şarkısının çalıntı olduğu iddiası, ünlü şarkıcının hayranları üzerinde büyük şok etkisi yaratmıştı. 'Antidepresan'ın nakarat bölümünün kendi şarkısı olan 'Alınsam'ın nakarat bölümüyle aynı olduğunu dile getiren Merve Holefter, hukuki süreç başlatarak, maddi ve manevi haklara tecavüz suçlamasıyla savcılığa suç duyurusunda bulundu.İki kez rapor hazırlandıSavcılık, MSG'den (Musiki Eseri Sahipleri Grubu Meslek Birliği) her iki şarkının da incelenmesini talep etti. MSG'nin bilirkişi heyeti, Antidepresan' ile 'Alınsam'ın ciddi ölçülerde benzerlik taşıdığına yönelik bir rapor hazırladı. Mert Demir, bu rapora itiraz edince bilirkişi heyeti, bir inceleme daha yaptı. Aynı sonuca varan bilirkişi heyeti; raporu, aynı sonuçla yineledi.Kazanırsa şarkının telif haklarından da pay alacakMerve Holefter, açtığı tazminat davasını kazanması durumunda, Mert Demir, Holefter'e 2 milyon lira manevi, 10 bin liralık da maddi tazminat ödeyecek. Ayrıca 'Antidepresan'ın teliflerinden Merve Holefter de pay alacak.

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musiki eseri sahipleri grubu meslek birliği (msg), mert demir, antidepresan