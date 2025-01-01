https://anlatilaninotesi.com.tr/20250101/angelina-jolieden-haluk-bilginere-ovgu-dolu-sozler-1092252824.html
Angelina Jolie'den Haluk Bilginer'e övgü dolu sözler
Angelina Jolie'den Haluk Bilginer'e övgü dolu sözler
Sputnik Türkiye
Haluk Bilginer ve Angelina Jolie’nin başrollerini paylaştığı, Maria Callas’ın hayatını anlatan "Maria" filmi, Oscar yarışının güçlü adayları arasında... 01.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-01T17:22+0300
2025-01-01T17:22+0300
2025-01-01T17:22+0300
yaşam
haluk bilginer
angelina jolie
film
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Haluk Bilginer ve Angelina Jolie’yi buluşturan "Maria", Yunan asıllı Amerikalı soprano Maria Callas’ın hayatını beyaz perdeye taşıyor. Filmde Angelina Jolie, Maria Callas’ı canlandırırken, Haluk Bilginer ise Callas’ın sevgilisi ve Yunan armatör Aristotle Onassis rolüyle dikkat çekiyor.Angelina Jolie’den Haluk Bilginer’e övgüBarbaros Tapan’a konuşan Angelina Jolie, Haluk Bilginer’le çalışmanın kendisi için eşsiz bir deneyim olduğunu söyledi. Jolie, “Biz tanıştığımız anda hızlı bir şekilde dost olduk. Haluk, Maria Callas’ı bulmama yardım etti ve Onassis’e nasıl aşık olabileceğini anlamamı sağladı,” ifadelerini kullandı.Jolie, Bilginer’in yeteneğine övgüde bulunarak, “O kadar parlak bir oyuncu ki, onunla çalışırken rol yaptığınızı hissetmiyorsunuz. Onunla birlikte gerçek bir deneyim yaşıyorsunuz,” dedi. Jolie ayrıca Bilginer’in setteki varlığını çok sevdiğini belirtti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250101/jose-mourinho-sosyal-medya-hesabindan-paylasti-herkes-mesajindaki-detaya-odaklandi-1092251646.html
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haluk bilginer, angelina jolie, film
haluk bilginer, angelina jolie, film
Angelina Jolie'den Haluk Bilginer'e övgü dolu sözler
Haluk Bilginer ve Angelina Jolie’nin başrollerini paylaştığı, Maria Callas’ın hayatını anlatan "Maria" filmi, Oscar yarışının güçlü adayları arasında gösteriliyor. Jolie, rol arkadaşı Haluk Bilginer’i “parlak bir oyuncu” olarak nitelendirirken, Onassis rolüyle Maria’yı anlamasına yardım ettiğini söyledi.
Haluk Bilginer ve Angelina Jolie’yi buluşturan "Maria", Yunan asıllı Amerikalı soprano Maria Callas’ın hayatını beyaz perdeye taşıyor. Filmde Angelina Jolie, Maria Callas’ı canlandırırken, Haluk Bilginer ise Callas’ın sevgilisi ve Yunan armatör Aristotle Onassis rolüyle dikkat çekiyor.
Angelina Jolie’den Haluk Bilginer’e övgü
Barbaros Tapan’a konuşan Angelina Jolie, Haluk Bilginer’le çalışmanın kendisi için eşsiz bir deneyim olduğunu söyledi. Jolie, “Biz tanıştığımız anda hızlı bir şekilde dost olduk. Haluk, Maria Callas’ı bulmama yardım etti ve Onassis’e nasıl aşık olabileceğini anlamamı sağladı,” ifadelerini kullandı.
Jolie, Bilginer’in yeteneğine övgüde bulunarak, “O kadar parlak bir oyuncu ki, onunla çalışırken rol yaptığınızı hissetmiyorsunuz. Onunla birlikte gerçek bir deneyim yaşıyorsunuz,” dedi. Jolie ayrıca Bilginer’in setteki varlığını çok sevdiğini belirtti.