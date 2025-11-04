Türkiye
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251104/calinan-kizilay-tabelasi-yerine-kondu-ankara-buyuksehir-belediyesinden-kizilayimizi-kimseye-1100714120.html
Çalınan Kızılay tabelası yerine kondu: Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden 'Kızılay'ımızı kimseye kaptırmayız' mesajı
Çalınan Kızılay tabelası yerine kondu: Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden 'Kızılay'ımızı kimseye kaptırmayız' mesajı
Ankara Çankaya'da bulunan Kennedy Caddesi üzerindeki Kızılay tabelası çalınmıştı. Ankara Büyükşehir Belediyesi yeni Kızılay tabelasını yerine astı... 04.11.2025, Sputnik Türkiye
Ankara'da Kızılay tabelası önce günlerce gündem oldu ve sosyal medyada paylaşım rekorları kırdı ardından da çalındı. Belediye yeni Kızılay tabelasını yerine koydu.Ankara'da Kızılay tabelası ilgisiKızılay tabelasına iki eliyle asılı halde fotoğraf çektiren genç kızın sosyal medya paylaşımı ardından, tabela ile fotoğraf çektirme akımı başladı. Bir süre sonra tabelanın yerinde olmadığı fark edildi.Ankara Büyükşehir Belediyesi: Kızılay'ımızı kimseye kaptırmayızBelediye ekipleri yeni Kızılay tabelasını yerine monte etti. Belediyenin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda "Kızılay bizim kalbimiz, Tabelası bile gidince eksik hissettik. Neyse ki yerine döndü. Kızılayımızı kimseye kaptırmayız" ifadeleri kullanıldı.
Ankara Çankaya'da bulunan Kennedy Caddesi üzerindeki Kızılay tabelası çalınmıştı. Ankara Büyükşehir Belediyesi yeni Kızılay tabelasını yerine astı, "Kızılay'ımızı kimseye kaptırmayız" mesajı paylaştı.
Ankara'da Kızılay tabelası önce günlerce gündem oldu ve sosyal medyada paylaşım rekorları kırdı ardından da çalındı. Belediye yeni Kızılay tabelasını yerine koydu.

Ankara'da Kızılay tabelası ilgisi

Kızılay tabelasına iki eliyle asılı halde fotoğraf çektiren genç kızın sosyal medya paylaşımı ardından, tabela ile fotoğraf çektirme akımı başladı.
Bir süre sonra tabelanın yerinde olmadığı fark edildi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi: Kızılay'ımızı kimseye kaptırmayız

Belediye ekipleri yeni Kızılay tabelasını yerine monte etti. Belediyenin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda "Kızılay bizim kalbimiz, Tabelası bile gidince eksik hissettik. Neyse ki yerine döndü. Kızılayımızı kimseye kaptırmayız" ifadeleri kullanıldı.
