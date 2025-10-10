https://anlatilaninotesi.com.tr/20251010/oyuncu-irmak-unal-meme-kanserine-yakalandigini-acikladi-hem-yikildim-hem-yeniden-insa-oldum-1100091046.html

Oyuncu Irmak Ünal meme kanserine yakalandığını açıkladı: Hem yıkıldım hem yeniden inşa oldum

Türk sinemasının usta oyuncusu Cihan Ünal'ın kendi gibi oyuncu olan kızı Irmak Ünal meme kanseri olduğunu duyurdu. 10.10.2025, Sputnik Türkiye

Bir süre önce oyunculuğu bırakarak Bali'ye yerleşen Irmak Ünal meme kanserine yakalandığını açıkladı. Aynı zamanda usta oyuncu Cihan Ünal'ın da kızı olan Irmak Ünal, süreci ve yaşadıklarını sosyal medyasından anlattı. 'Hem yıkıldım hem yeniden inşa oldum' diyen Ünal, "Şifalanma sürecimde bildiğim her şeyi birleştiriyorum. Spiritüel uygulamalar, homeopati, enerji çalışmaları ve bilimin sunduğu en iyi imkanlar. Hepsini sezgiyle, farkındalıkla harmanlıyorum. Benim için iyileşmek artık bir sanat: biraz inanç, biraz bilim, tamamen kalp işi." dedi. Yeni yılın ilk günü öğrendiğini söylediOyunculuğu bıraktıktan sonra iki çocuğuyla birlikte Bali'ye yerleşen ünlü isim sosyal medyasından yaptığı paylaşımla meme kanserine yakalandığını açıkladı. Ünal, yeni yılın ilk gününde 'sonuçların meme kanseri' kelimelerini duyduğunu belirterek, "Ben bunun beni hem tamamen yıkıp hem de yeniden inşa edeceğini bilmiyordum. Bu yolculuk hem çok gerçek, hem çok zor, hem de anlatması güç bir şekilde dönüştürücü" ifadelerini kullandı. Şifalanma sürecimde bildiğim her şeyi birleştiriyorumErken teşhisin önemine vurgu yapan Ünal, "Ekim ayı Meme Kanseri Farkındalık Ayıve bu süreçte şunu çok net öğrendim: erken teşhis gerçekten hayat kurtarır. Bilgi, korku değil güç demek. Ve ben, yol boyunca bana hem bilimin hem kalbin ışığıyla rehberlik eden inanılmaz bir doktor ekibiyle çevrili olduğum için kendimi çok şanslı hissediyorum. Tabii dürüst olayım. Benim spiritüel tarafım bazen bilimle çatışıyor. Doktorlarımın daha önce hiç duymadıkları sorularla uğraşmak zorunda kaldıkları kesin ve içimdeki uzaylıyla da! Ama yine de bana sabırla, mizahla ve sonsuz bir motivasyonla yaklaştılar. Yaklaşmaya devam ediyorlar. Bu, benim için tıbbın en saf hali. Şifalanma sürecimde bildiğim her şeyi birleştiriyorum. Spiritüel uygulamalar, homeopati, enerji çalışmaları ve bilimin sunduğu en iyi imkanlar. Hepsini sezgiyle, farkındalıkla harmanlıyorum. Benim için iyileşmek artık bir sanat: biraz inanç, biraz bilim, tamamen kalp işi." diyerek duygularını paylaştı.

