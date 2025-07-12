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Sardes Antik Kenti ve Lidya Tümülüsleri, UNESCO Dünya Miras Listesi'ne girdi
Sardes Antik Kenti ve Lidya Tümülüsleri, UNESCO Dünya Miras Listesi'ne girdi
Sputnik Türkiye
Manisa'da bulunan Sardes Antik Kenti ve Bin Tepeler Lidya Tümülüsleri, UNESCO Dünya Miras Listesi'ne girdi. 12.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-12T18:57+0300
2025-07-12T18:57+0300
yaşam
mehmet nuri ersoy
unesco
unesco dünya kültür mirası listesi
dünya kültür mirası
unesco dünya mirası listesi
unesco dünya mirası
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Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Manisa'nın Salihli ilçesinde yer alan Sardes Antik Kenti ve Bin Tepeler Lidya Tümülüsleri'nin, UNESCO Dünya Miras Listesi'ne dahil edildiğini açıkladı. Bakan Ersoy, "Sardes Antik Kenti ve Bin Tepeler Lidya Tümülüsleri, UNESCO ailesine katılarak 22. kültürel hazinemiz oldu." dedi. Lidya uygarlığının temsilcisi olarak artık dünya sahnesinde Lidya uygarlığının başkenti, dünyanın ilk madeni parasının doğduğu bu coğrafyanın artık tüm insanlığın ortak mirası olarak kayıt altına alındığını dile getiren Bakan Ersoy, 20 metre kalınlığında ve antik dönemde yüksekliği 15-20 metre olduğu düşünülen surlarıyla, 7 bin 500 hektarlık dev nekropol alanının, Lidya uygarlığının temsilcisi olarak artık dünya sahnesinde bulunduğunu belirtti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250603/5-bin-yillik-gizemin-anahtari-karatepede-bulundu-cozulemeyen-yazilarin-sirrini-bulana-1-milyon-tl-1096763491.html
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mehmet nuri ersoy, unesco, unesco dünya kültür mirası listesi, dünya kültür mirası, unesco dünya mirası listesi, unesco dünya mirası
mehmet nuri ersoy, unesco, unesco dünya kültür mirası listesi, dünya kültür mirası, unesco dünya mirası listesi, unesco dünya mirası

Sardes Antik Kenti ve Lidya Tümülüsleri, UNESCO Dünya Miras Listesi'ne girdi

18:57 12.07.2025
© Kültür ve Turizm BakanlığıSardes Antik Kenti
Sardes Antik Kenti - Sputnik Türkiye, 1920, 12.07.2025
© Kültür ve Turizm Bakanlığı
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Manisa'da bulunan Sardes Antik Kenti ve Bin Tepeler Lidya Tümülüsleri, UNESCO Dünya Miras Listesi'ne girdi.
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Manisa'nın Salihli ilçesinde yer alan Sardes Antik Kenti ve Bin Tepeler Lidya Tümülüsleri'nin, UNESCO Dünya Miras Listesi'ne dahil edildiğini açıkladı. Bakan Ersoy, "Sardes Antik Kenti ve Bin Tepeler Lidya Tümülüsleri, UNESCO ailesine katılarak 22. kültürel hazinemiz oldu." dedi.
© Kültür ve Turizm BakanlığıSardes Antik Kenti
Sardes Antik Kenti - Sputnik Türkiye, 1920, 12.07.2025
Sardes Antik Kenti
© Kültür ve Turizm Bakanlığı

Lidya uygarlığının temsilcisi olarak artık dünya sahnesinde

© Kültür ve Turizm BakanlığıSardes Antik Kenti
Sardes Antik Kenti - Sputnik Türkiye, 1920, 12.07.2025
Sardes Antik Kenti
© Kültür ve Turizm Bakanlığı
Lidya uygarlığının başkenti, dünyanın ilk madeni parasının doğduğu bu coğrafyanın artık tüm insanlığın ortak mirası olarak kayıt altına alındığını dile getiren Bakan Ersoy, 20 metre kalınlığında ve antik dönemde yüksekliği 15-20 metre olduğu düşünülen surlarıyla, 7 bin 500 hektarlık dev nekropol alanının, Lidya uygarlığının temsilcisi olarak artık dünya sahnesinde bulunduğunu belirtti.
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