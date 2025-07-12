https://anlatilaninotesi.com.tr/20250712/sardes-antik-kenti-ve-lidya-tumulusleri-unesco-dunya-miras-listesine-girdi-1097844555.html

Sardes Antik Kenti ve Lidya Tümülüsleri, UNESCO Dünya Miras Listesi'ne girdi

Sardes Antik Kenti ve Lidya Tümülüsleri, UNESCO Dünya Miras Listesi'ne girdi

Sputnik Türkiye

Manisa'da bulunan Sardes Antik Kenti ve Bin Tepeler Lidya Tümülüsleri, UNESCO Dünya Miras Listesi'ne girdi. 12.07.2025, Sputnik Türkiye

2025-07-12T18:57+0300

2025-07-12T18:57+0300

2025-07-12T18:57+0300

yaşam

mehmet nuri ersoy

unesco

unesco dünya kültür mirası listesi

dünya kültür mirası

unesco dünya mirası listesi

unesco dünya mirası

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Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Manisa'nın Salihli ilçesinde yer alan Sardes Antik Kenti ve Bin Tepeler Lidya Tümülüsleri'nin, UNESCO Dünya Miras Listesi'ne dahil edildiğini açıkladı. Bakan Ersoy, "Sardes Antik Kenti ve Bin Tepeler Lidya Tümülüsleri, UNESCO ailesine katılarak 22. kültürel hazinemiz oldu." dedi. Lidya uygarlığının temsilcisi olarak artık dünya sahnesinde Lidya uygarlığının başkenti, dünyanın ilk madeni parasının doğduğu bu coğrafyanın artık tüm insanlığın ortak mirası olarak kayıt altına alındığını dile getiren Bakan Ersoy, 20 metre kalınlığında ve antik dönemde yüksekliği 15-20 metre olduğu düşünülen surlarıyla, 7 bin 500 hektarlık dev nekropol alanının, Lidya uygarlığının temsilcisi olarak artık dünya sahnesinde bulunduğunu belirtti.

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mehmet nuri ersoy, unesco, unesco dünya kültür mirası listesi, dünya kültür mirası, unesco dünya mirası listesi, unesco dünya mirası