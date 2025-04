https://anlatilaninotesi.com.tr/20250423/muzik-tarihine-gecti-cso-sefi-cemii-can-deliorman-tarihi-bolsoy-tiyatrosunda-konser-yoneten-ilk-1095613215.html

Müzik tarihine geçti: CSO Şefi Cemi’i Can Deliorman, Tarihi Bolşoy Tiyatrosu'nda konser yöneten ilk Türk şef oldu

Müzik tarihine geçti: CSO Şefi Cemi’i Can Deliorman, Tarihi Bolşoy Tiyatrosu'nda konser yöneten ilk Türk şef oldu

Sputnik Türkiye

Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası (CSO) Şefi Cemi'i Can Deliorman, klasik müziğin en prestijli sahnelerinden biri olan tarihi Bolşoy Tiyatrosu'nda konser... 23.04.2025, Sputnik Türkiye

2025-04-23T12:44+0300

2025-04-23T12:44+0300

2025-04-23T12:47+0300

yaşam

cemi’i can deliorman

cumhurbaşkanlığı senfoni orkestrası (cso)

i̇stanbul devlet senfoni orkestrası (i̇dso)

bolşoy tiyatrosu

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/04/17/1095613435_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_d76539a6fe8bda716f2184a0b4c52528.jpg

Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası (CSO) Şefi Cemi'i Can Deliorman, tarihi Bolşoy Tiyatrosu'nda Moskova Paskalya Festivali'nin açılışında konser yönetti. Deliorman, tarihi Bolşov Tiyatrosu'nda konser yöneten ilk Türk şef olarak müzik tarihine geçtiRusya’nın başkenti Moskova’da düzenlenen ve bu yıl ilk kez Bolşoy Tiyatrosu sahnesine taşınan 24. Moskova Paskalya Festivali'nde, festivalin kurucu şefi Valeri Gergiev ile aynı sahneyi paylaşan Cemi’i Can Deliorman, 'Ruslan ve Lyudmila Operası’nı yönetti. Bu özel konser, Mariinski ve Bolşoy Tiyatroları Birleşik Senfoni Orkestrası tarafından seslendirildi.Adını bir ilke yazdırdıCumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası’nın dinamik ve vizyoner şefi Cemi’i Can Deliorman, geçtiğimiz yıl St. Petersburg’daki Mariinski Tiyatrosu’nda yönettiği 18 konserde Türk eserlerine de sıkça yer vererek, Türk müzik mirasının uluslararası sahnede temsilcisi olmaya devam etmişti. Şimdi ise Bolşoy Tiyatrosu’ndaki bu tarihi performansıyla adını bir ilke daha yazdırdı.Onur duydum diyerek duygularını anlattıKonser sonrası duygularını paylaşan Şef Cemi’i Can Deliorman; "Paskalya Festivali’nin açılışında efsanevi Maestro Gergiev ile aynı sahneyi paylaşmak unutulmaz bir deneyim. Onur duydum ve minnettarım" ifadelerini kullandı.Cemi’i Can Deliorman kimdir?Müzik eğitimine Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Keman bölümü’nde Ezgi Gönlüm Yalçın ile başlayan Cemi’i Can Deliorman, ilk şeflik derslerini üniversite yıllarında Sami Hatipoğlu ve Burak Tüzün’den aldı. Henüz 17 yaşındayken Viyana Müzik Üniversitesi’nin (Universität für Musik und Darstellende Kunst Wien) orkestra şefliği hazırlık sınıfına kabul edildi ve bu bölümün en genç öğrencisi oldu. 2004 yılında Graz Müzik Üniversitesi (Universität für Musik und Darstellende Kunst Graz) orkestra şefliği bölümünü kazanan tek aday olan Deliorman, ünlü orkestra şefi Martin Sieghart’ın orkestra şefliği sınıfından derece alarak mezun oldu. Yüksek lisans eğitimi için Princeton’da Westminster College of the Arts’a tam burslu olarak davet edildi ve Amerika’nın önde gelen koro şeflerinden Dr. Joe Miller ve Dr. James Jordan ile çalıştı.Kültür Bakanlığı Devlet Çoksesli Korosunun daveti üzerine 2010 senesinde Ankara’ya davet edilmiş ve kurumun sanatçıları tarafından koronun şefi olarak seçilmiştir. 2017 yılına kadar sürdürdüğü bu görev süresince koroyu birçok uluslararası müzik festivaline taşımış, Ulusal Koro Eseri Beste Yarışması, Uluslararası Walter Strauss Şeflik Çalıştayı gibi önemli projeleri hayata geçirmiştir.Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası, Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası, İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası, Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası, İzmir Devlet Senfoni Orkestrası, Antalya Devlet Senfoni Orkestrası, Çukurova Devlet Senfoni Orkestrası, İstanbul Devlet Opera ve Balesi, Eskişehir Belediye Senfoni Orkestrası, Anadolu Üniversitesi Senfoni Orkestrası, Ankara Gençlik Senfoni Orkestrası, Camerata Pera, Orkestra Prusart gibi birçok toplulukla çalışmıştır.Cemi’i Can Deliorman 2020 – 2021 konser sezonu itibariyle Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası Müzik Direktörlüğü görevine getirilmiş, halen bu görevi sürdürmektedir.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250403/robbie-williams-guns-n-roses-megadeth-dream-theater-dunyaca-unlu-isimler-turkiyede-konser-verecek-1094586414.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

cemi’i can deliorman kimdir, cemi’i can deliorman şef,