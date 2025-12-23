https://anlatilaninotesi.com.tr/20251223/dunyanin-en-onemli-10-arkeolojik-kesfi-listesine-turkiyeden-de-bir-yer-girdi-1102119898.html
Dünyanın en önemli 10 arkeolojik keşfi listesine Türkiye'den de bir yer girdi
Dünyanın en önemli 10 arkeolojik keşfi listesine Türkiye'den de bir yer girdi
'Dünyanın en önemli 10 arkeolojik keşfi' listesinde Türkiye'den Şanlıurfa Karahantepe de girdi. 23.12.2025, Sputnik Türkiye
Şanlıurfa Karahantepe, Archaeology Magazine tarafından '2025'in dünyanın en önemli 10 arkeolojik keşfi' arasında gösterildi. Karahantepe'nin başarısını Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy duyurdu. Karahantepe dünya sahnesindeBakan Ersoy sosyal medyasından yaptığı paylaşımda 'Karahantepe dünya sahnesinde' derken, şunları dile getirdi
2025
Şanlıurfa Karahantepe, Archaeology Magazine tarafından '2025'in dünyanın en önemli 10 arkeolojik keşfi' arasında gösterildi. Karahantepe'nin başarısını Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy duyurdu.
Karahantepe dünya sahnesinde
Bakan Ersoy sosyal medyasından yaptığı paylaşımda 'Karahantepe dünya sahnesinde' derken, şunları dile getirdi
"26 Kasım’da 5. yılını kutladığımız Taş Tepeler Projesinin önemli bir parçası olan Karahantepe, dünyanın saygın yayınlarından Archaeology Magazine tarafından 2025 yılının ilk 10 keşfi arasında gösterildi ve derginin kapağında yer aldı. Bu topraklarda yürüttüğümüz bilimsel çalışmalar, insanlık tarihine dair bildiklerimizi yeniden şekillendiriyor. İnanıyorum ki mikro analizlerden arkeometriye, sembolik buluntulardan koruma faaliyetlerine uzanan bu kapsamlı süreç, Taş Tepeler’i dünyanın Neolitik başkenti olarak tescilleyecek. Anadolu’nun 12 bin yıllık hikâyesini, bilimle gün yüzüne çıkarmaya; kültürel mirasımızı koruyarak dünyaya anlatmaya kararlılıkla devam edeceğiz."