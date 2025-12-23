https://anlatilaninotesi.com.tr/20251223/dunyanin-en-onemli-10-arkeolojik-kesfi-listesine-turkiyeden-de-bir-yer-girdi-1102119898.html

Dünyanın en önemli 10 arkeolojik keşfi listesine Türkiye'den de bir yer girdi

Sputnik Türkiye

'Dünyanın en önemli 10 arkeolojik keşfi' listesinde Türkiye'den Şanlıurfa Karahantepe de girdi. 23.12.2025, Sputnik Türkiye

Şanlıurfa Karahantepe, Archaeology Magazine tarafından '2025'in dünyanın en önemli 10 arkeolojik keşfi' arasında gösterildi. Karahantepe'nin başarısını Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy duyurdu. Karahantepe dünya sahnesindeBakan Ersoy sosyal medyasından yaptığı paylaşımda 'Karahantepe dünya sahnesinde' derken, şunları dile getirdi

