https://anlatilaninotesi.com.tr/20241231/yusuf-dikec-nisan-aldi-arda-guler-atti-buse-tosun-mindere-caldi-2024te-spor-gundeminde-neler-oldu-1091456293.html

Yusuf Dikeç nişan aldı, Arda Güler attı, Buse Tosun mindere çaldı: 2024'te spor gündeminde neler oldu?

Yusuf Dikeç nişan aldı, Arda Güler attı, Buse Tosun mindere çaldı: 2024'te spor gündeminde neler oldu?

Sputnik Türkiye

2024 yılında Türkiye Yusuf Dikeç'in atış pozunu verdi, Real Madrid forması diyen Arda Güler'in ilk golünü heyecanla bekledi. Bu sezon da lige zirvede devam... 31.12.2024, Sputnik Türkiye

2024-12-31T14:44+0300

2024-12-31T14:44+0300

2024-12-31T14:44+0300

2024'te neler oldu?

spor

arda güler

yusuf dikeç

ali koç

paris

şanlıurfa

fenerbahçe

real madrid

galatasaray

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0c/12/1091702425_516:0:4072:2000_1920x0_80_0_0_11c84a47fbbc00c47cebced646536ab0.png

Türkiye'de 2024 yılı sporda unutulmaz anlara sahne oldu. Olimpiyatlarda madalya anlamında hayal kırıklığı yaşansa da sürpriz dallarda gelen başarılar yüz güldürdü. Futbolda en çok Arda Güler konuşuldu, Yusuf Dikeç'in atış pozu hem Türkiye hem dünyada binlerce kez taklit edildi. Voleybolda olimpiyatlarda bronz madalyadan çok, filenin sultanlarının mücadelesi konuşuldu. Galatasaray 2023-2024 yılı şampiyonu oldu, takım başarılarıyla anıldığı kadar Icardi'nin sansasyonel gelişmeleri ile de gündemden düşmedi. Fenerbahçe'de Ali Koç başkanlığa yeniden seçilmesinin ardından dünya devi Mourinho ile anlaşma imzalandı. Beşiktaş ise sene sonunda Hasan Arat'ın görevi bırakmasıyla yönetimsel konulara eğildi, yeni başkanını seçti.2024 yılının öne çıkan spor gelişmeleri neler oldu?FUTBOL26 Mayıs'ta Spor Toto Süper Lig’in 38. haftasında Galatasaray deplasmanda Konyaspor ile karşı karşıya geldi. Bu galibiyetle ligde 102 puana ulaşan Galatasaray 2023-2024 sezonu şampiyonu oldu. Sarı kırmızılılar tarihinde 24. kez zafer yaşamış oldu.Şampiyonluğu getiren golleri Mauro Icardi ve Berkan Kutlukaydetti. Mauro Icardi, Süper Lig’de 2023-24 Sezonu’da kaydettiği 25 golle gol kralı oldu. Galatasaray bu seneyi de ligde lider olarak kapattı.2 2023-2024 sezonunda Ziraat Türkiye Kupası'nı, 23 Mayıs'ta yapılan finalde rakibi Trabzonspor'u 3-2 yenen Beşiktaş kazandı. Beşiktaş, tarihinde 11. defa Türkiye Kupası'nı müzesine götürmeyi başardı ve kötü geçirdiği lig sezonunda kupa ile moral buldu.Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanan Beşiktaş ile lig şampiyonu Galatasaray, Turkcell Süper Kupa 2024 için karşı karşıya geldi. Siyah-beyazlılar, Ciro Immobile'nin, Jonas Svensson'ın, Rafa Silva'nın ve Mustafa Erhan Hekimoğlu'nun golleriyle sarı-kırmızılı rakibini 5-0 mağlup ederek Süper Kupa'nın sahibi oldu. Maçın oyuncusu Beşiktaş'ın golcüsü Ciro Immobile seçildi. Beşiktaş, TFF Süper Kupa'yı üçüncü defa müzesine götürdü.17 Mart'ta Trabzonspor, Fenerbahçe'yi konuk etti. Sarı lacivertliler bordu mavilileri 3-2 yendi. Maçta bitiş düdüğünün çalmasının ardından olay çıktı. Fenerbahçeli oyuncular ve teknik ekip, saha ortasında toplanarak galibiyeti kutlamak istedi. Kutlama sırasında bordo-mavili taraftar, güvenlik güçlerinin engellemek istemesine rağmen sahaya indi. Bir anda saha içi karışırken Fenerbahçeli futbolcular ile taraftarlar arasında arbede çıktı. Taraftarların tekme ve yumruk atmasına sarı-lacivertli oyuncular da karşılık verdi. Güvenlik güçlerinin de müdahalesiyle sarı-lacivertli oyuncular, tünelden geçerek soyunma odasına gitti.Fenerbahçe'nin o dönemki Teknik Direktörü İsmail Kartal, arbede esnasında oğlunun da saldırıya uğradığını duyurdu ve "Oğlumun kafası şişmiş. Çocuğa vurmuşlar burada. Nasıl olacak bu işler" dedi.Sahaya ilk atlayan maskeli görüntüsü ile dikkat çeken Hasan Çetinkaya kendini "Karşı takımın futbolcularının tahrik edici hareketleri nedeniyle bir an kendime hakim olamadım. Sahanın içine girdim. Futbolculara doğru koştum. Amacım onlara soyunma odasına gidin demekti. Sonra onların bana doğru koştuğunu görünce kendimi savunmak için gard aldım. Ancak ben kimseye vurmadım" diyerek savundu.Olaylı Trabzonspor-Fenerbahçe maçı sonrası soruşturma açıldı ve maç sonrası sahaya ilk atlayan maskeli kişi ve korner direğiyle futbolculara doğru koşan şüphelinin aralarında bulunduğu 5 zanlı tutuklandı.Olaylı geçen maçın ardından PFDK 3 Nisan'da cezaları açıkladı. Trabzonspor'a iç sahada 6 maç seyircisiz oynama, Fenerbahçeli Oosterwolde ve İrfan Can Eğribayat'a birer maç men cezası verdi. Trabzonspor sosyal medya hesabından TFF'yi istifaya çağırdı.Turkcell Süper Kupa'da Galatasaray ile Fenerbahçe, Şanlıurfa'da karşılaştı. Maç öncesinde detaylı bir açıklama yapan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç kulüp olarak çok sayıda haksızlık yaşadıklarını dile getirdi ve "Futbol takımına Rize deplasmanı dönüşü yapılan suikast girişimi, son deplasman maçında futbolcularımıza yapılan linç teşebbüsü, zorbalıkla çalınan şampiyonluklarımız. Suikast girişiminin hala faili meçhul kalması bizi en çok acıtan durum. Fenerbahçe Kulübünü isyan noktasına getirmiştir. İstemeyerek, arzu etmeyerek ilk adımımızı Şanlıurfa'da atmak zorundayız." dedi. Kulüp tepkisini süper kupa maçına U-16 takımı ile katılarak gösterdi. Turkcell Süper Kupa'da Galatasaray ile Fenerbahçe, Şanlıurfa'da karşılaştı. Hakem Volkan Bayarslan'ın düdüğüyle başlayan karşılaşmanın ilk dakikasında Galatasaray, Mauro Icardi ile bulduğu golle 1-0 öne geçti. Sarı-lacivertliler 3. dakikada sahadan çekildi ve maç tatil edildi.Fenerbahçe Kulübü olağan seçimli genel kurulunda Ali Koç, 26 bin 947 geçerli oyun 16 bin 464'ünü alarak yeniden başkanlığa seçildi. Mevcut başkan Ali Koç ile eski başkan Aziz Yıldırım, seçim sonuçlarının ardından birbirlerini kutladı.Trendyol Süper Lig'de şampiyon olan ve TFF Süper Kupayı kazanan Galatasaray erkek futbol takımı ile Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde şampiyon olan kadın futbol takımı, RAMS Park'ta düzenlenen törenle kupalarını aldı. İlk olarak kadın futbol takımı kupasını aldı. Erkek takımı, Süper Kupa ve Süper Lig kupasını birlikte kaldırdı.Fenerbahçe Kulubü, dünyaca ünlü Portekizli teknik direktör Jose Mourinho ile resmi sözleşme imzaladı. İmza töreni Ülker Stadyumu'nda taraftara açık gerçekleştirildi. Ali Koç'u tanıdıktan sonra sarı-lacivertli taraftar için gelmek istediğini dile getiren Mourinho, "Önemli olan ne Türk futbolunu ne de Türkiye Süper Ligi'ni geliştirmek. Asıl önemli olan Fenerbahçe. Şu dakikadan itibaren sizin hayalleriniz, benim hayallerim." diye konuştu.Hasan Arat, kasım ayı sonunda Beşiktaş Başkanlığı görevinden istifa etti. Arat'ın istifasının ardından kulüp farklı bir yapılanmaya gitti. Beşiktaş Kulübünün olağanüstü seçimli genel kurulu 29 Aralık'ta yapıldı. Serdar Adalı, rekor sayıda katılım gerçekleşen seçimlerde kulübün yeni başkanı seçildi.ARDA GÜLERA Milli Futbol Takımında ve Real Madrid'de ter döken Arda Güler spora dair Türkiye'de hem en merak edilen hem de heyecanla takip edilen sporcuların başında geldi. Transfer sürecinden itibaren her adımı izlenen Arda Güler, 7 Ocak'ta Real Madrid formasıyla ilk kez sahaya ilk 11'de çıktı.Arda Güler, Real Madrid formasıyla ilk golünü 10 Mart'ta attı. Real Madrid forması giyen Arda Güler, sonradan oyuna girdiği Celta Vigo maçında fileleri havalandırdı. Arda Güler böylece Real Madrid formasıyla ilk golünü atmış oldu.Arda yıl sonuna doğru Ancelotti'nin daha fazla fırsat vermesiyle iyice yıldızlaştı. Son olarak 15 Aralık'taki maçta Arda Güler, Real Madrid - Rayo Vallecano maçında takımının kötü başladığı maçta 3 golde 2 asist yaparak 79 dakika sahada kaldı.Arda'nın her maçı sonrası Real Madrid Teknik Direktörü Ancelotti'nin açıklamaları oldu. Her bir kelimesinin altında başka bir sebep arandı. Teknik direktör zaman zaman Güler'e az süre verdiği gerekçesiyle eleştiri oklarının hedefi oldu.Kasım ayındaki bir maçta Real Madrid, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Liverpool’a 2-0 mağlup olurken Arda Güler, performansı ve Carlo Ancelotti’nin tepkisiyle gündeme oturdu. Genç yıldızın çektiği isabetsiz şut sonrası Ancelotti’nin bağırması, taraftarların tepkisine neden oldu. Yıldız isim için yıl boyu transfer iddialarının sonu gelmek bilmedi. Güler'in yeniden süper lig'e döneceği ve Fenerbahçe'ye transfer olacağı da iddia edildi, Bayer Leverkusen, Arsenal ve Manchester City'nin yakın takibinde olduğu da. İspanyol basını Arda'yı neredeyse her maçtan sonra farklı bir takıma transfer etti. MİLLİ TAKIMİtalyan teknik direktör Vincenzo Montella'nın yönettiği A Milli Futbol Takımı, 17 puan topladığı D Eleme Grubu'ndan birinci çıkarak 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'na katılmaya hak kazandı. Milliler, grupta 4-0 Letonya, 1-0 Hırvatistan ve 2-1 Ermenistan galibiyetleri ile dikkatleri üzerine çekti.Almanya'da düzenlenen 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda Türk Milli Takımı, Portekiz, Gürcistan ve Çekya ile birlikte F Grubu'nda yer aldı. Gürcistan'ı 3-1 ve Çekya'yı 2-1 yenen milliler, Portekiz karşısında aldığı 3-0'lık mağlubiyet sonucunda 6 puan topladı ve averaj farkıyla gruptan ikinci olarak çıktı.Son 16 eşleşmelerinde Avusturya'yı Merih Demiral'ın golleriyle 2-1 geçen A Milliler, çeyrek finalde Hollanda'ya 2-1 yenilerek turnuvaya veda etti. Merih Demiral'ın Avusturya karşısında attığı golden sonra yaptığı "bozkurt" işareti, milli takımın maç performansının yanında ayrı bir tartışma konusu oldu.ŞAMPİYONLAR LİGİ VE UEFA AVRUPA LİGİUEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2023-2024 sezonunun şampiyonu, İspanyol ekibi Real Madrid oldu. 1 Haziran'da Wembley Stadı'nda oynana finalde Alman takımı Borussia Dortmund'u 74. dakikada Carvajal'in ve 83. dakikada Vinicius Junior'ın golleriyle 2-0 yenen Real Madrid, kupayı 15. defa müzesine taşımayı başardı. Real Madrid'in teknik direktörü Carlo Ancelotti, 5. defa UEFA Şampiyonlar Ligi'ni kazanarak müsabaka tarihinin en çok kazanan teknik direktörü unvanını aldı.UEFA Avrupa Ligi finalinde Almanya'nın Bayer Leverkusen takımını 3-0 yenen İtalyan ekibi Atalanta, tarihinin ilk Avrupa kupasını kazandı. Dubli Arena'da 22 Mayıs'ta düzenlenen finalde, mavi-siyahlı ekibin gollerini Nijeryalı futbolcu Ademola Lookman attı. Hat-trick yapan Ademola Lookman, takımının tarihinde ilk defa UEFA Avrupa Ligi kupasını kaldırmasını sağladı.BASKETBOLBasketbol Erkekler ING Türkiye Kupası'nı, finalde Anadolu Efes'i 80-67 yenen Fenerbahçe Beko kazandı. Kupayı Fenerbahçe Beko evine götürdü. Sarı-lacivertli erkek basketbol takımı, ligde 1991, 2007, 2008, 2010, 2011, 2014, 2016, 2017, 2018 ve 2022'nin ardından 2024'te de kupayı müzesine götürdü.Cumhurbaşkanlığı Kupası'nın sahibi Fenerbahçe Beko'yu bir sayılık farkla 83-82 yenen Anadolu Efes oldu. Sporculara kupayı ve madalyalarını Cumhurbaşkanı Erdoğan verdi. Lacivert-beyazlılar 14. kez Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı müzesine götürdü.Alperen Şengün 22 Ekim'de imzaladığı yeni sözleşmesi ile Türk sporu ve NBA tarihine de geçti. Houston Rockets, Alperen Şengün'ün kontratını uzattı. Milli basketbolcunun 5 yıllık sözleşme imzaladığı ve yeni kontratından 185 milyon dolar kazanacağı belirtildi.Yıldız oyuncu yıl boyunca maçlardaki başarısı ile adından söz ettirdi, Aralık ayı başında Türk milli basketbolcu Alperen Şengün Amerikan Basketbol Ligi (NBA) Batı Konferansı'nda haftanın oyuncusu oldu.VOLEYBOL Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi final serisi son maçında Eczacıbaşı Dynavit'i 3-0 yenen Fenerbahçe Opet, seriyi 3-2'ye getirdi ve 2023-2024 sezonunun şampiyonu oldu.Türkiye 20 Yaş Altı Kadın Milli Voleybol Takımı, Avrupa Şampiyonası'nın finalinde İtalya'yı 3-2 yenerek namağlup şampiyon oldu.Fenerbahçe Medicana ile Eczacıbaşı Dynavit, 2024 Şampiyonlar Kupası mücadelesinde karşı karşıya geldi. Müsabakada 25-21'lik skorla Fenerbahçe setlerde durumu 3-1'e getirerek 2024 Kadınlar AXA Sigorta Şampiyonlar Kupası'nda şampiyonluğunu ilan etti.Fenerbahçeli oyuncu Eda Erdem Dündar'ın heykeli 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde açıldı. Eda Erdem Dündar'ın heykelinin açılışı bugün yapıldı. TVF Başkanı Mehmet Akif Üstündağ konuşmasında Eda Erdem'e "Kaptan gibi kaptan, adam gibi adam" dedi.YÜZMEYüzücü Aysu Türkoğlu, Yeni Zelanda'daki Cook Boğazı'nı 7 saat 21 dakikada geçti. Açık deniz yüzücüsü Aysu Türkoğlu, Yeni Zelanda'daki Cook Boğazı geçişini 7 saat 21 dakika 40 saniyede tamamladı.Dünya Kısa Kulvar Yüzme Şampiyonası'nda mücadele eden Emre Sakçı, erkekler 50 metre kurbağalamada gümüş madalya kazandı.Ultra maraton yüzücüsü Bengisu Avcı, Amsterdam'da düzenlenen IISA Uluslararası Buz Yüzme Şampiyonası'nda 3 altın madalya kazandı. OLİMPİYATLARFransa'dan 3 gümüş ve 5 bronz olmak üzere 8 madalyayla dönen Türkiye, 40 yıl sonra olimpiyat oyunlarında altın madalya kazanamadı. Türkiye, Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen 33. Yaz Olimpiyat Oyunları'na 101 sporcuyla katıldı. Paris 2024'te 100 sporcu ile 18 branşta madalya mücadelesi veren ay-yıldızlılar, beklenen dallarda başarıyı sergileyemedi ancak sürpriz branşlarda birçok ilki göğüsledi.Atıcılıkta Yusuf Dikeç ve Şevval İlayda Tarhan'dan oluşan milli takım 10 metre havalı tabanca karışık kategorisinde gümüş madalya aldı. Ancak bu başarıyı, Yusuf Dikeç'in atış yaptığı pozu gölgede bıraktı. Yusuf Dikeç, madalya getiren atışını yaparken bir elini cebinde çıkarmadı ve rahat tavırları ile göz doldurdu. Dikeç'in bu hali dünya çapında binlerce kez paylaşıldı. Dikeç ,atışına beğeni ile yorum yapan Elon Musk'ı İstanbul'a çağırdı, Japonya'da fenomen oldu, hatta sınava soru olarak bile girdi. Cem Yılmaz ve İrfan Can Kahveci gibi bir çok ünlü isim de onun pozunu vererek sosyal medya paylaşımları yaptı.Öyle ki ünü dünya çapında kısa sürede yayılan Dikeç'in isim hakkı için kendisi dışında başvurular oldu. Kısa süre sonra milli sporcu kendi markasının da sahibi oldu.Türkiye, madalya sıralamasında 64. basamakta yer aldı.Kadınlar boksta Buse Naz Çakıroğlu 50 kiloda ve Hatice Akbaş 54 kiloda, atıcılıkta Yusuf Dikeç ve Şevval İlayda Tarhan'dan oluşan milli takım 10 metre havalı tabanca karışık kategorisinde gümüş madalya aldı.Güreşte Taha Akgül erkekler 125 kiloda ve Buse Tosun Çavuşoğlu kadınlar 68 kiloda, boksta Esra Yıldız Kahraman kadınlar 57 kiloda, tekvandoda Nafia Kuş Aydın kadınlar +67 kiloda, okçulukta Mete Gazoz, Muhammed Abdullah Yıldırmış ve Ulaş Berkim Tümer'den oluşan Klasik Yay Erkek Milli Takımı bronz madalya kazandı.Milli sporcu bireysel yarışlarda, olimpiyat oyunlarına çeyrek finalde veda etti.Mete Gazoz, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda Ulaş Berkim Tümer ve Muhammed Abdullah Yıldırmış'la yer aldığı Klasik Yay Milli Takımı ile bronz madalya kazandı. Türk okçular, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nı bir bronz madalyayla kapattı.Oyunlarda iyi bir performans sergileyen A Milli Kadın Voleybol Takımı ise bronz madalya maçını kaybederek olimpiyat dördüncüsü oldu. A Milli Kadın Voleybol Takımı, olimpiyat 4'üncüsü oldu. Filenin sultanları olimpiyatlardaki tüm maşlarda kıran kırana mücadele etti. Olimpiyat Oyunları tarihinde yüzmede finale kalan ilk Türk sporcu olma başarısı gösteren rekortmen yüzücümüz Kuzey Tunçelli, 1500 metre serbest stil finalindeki derecesiyle dünya gençler rekorunu kırdı.Bu branşta en büyük başarıyı sırıkla atlamada 5. olan Ersu Şaşma elde etti. Türk atlet, organizasyon tarihinde sırıkla atlamada madalya alan ilk Türk sporcu oldu.Atletizm kategorisinde yarışan Buse Savaşkan, Kadınlar Yüksek Atlama finalinde 1.86m'lik atlayışıyla Olimpiyat 10'uncusu oldu.Türkiye'nin olimpiyat oyunları tarihinde en büyük başarılara imza attığı "Ata sporu" güreş, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda hayal kırıklığı yaşattı. Türkiye, 11 güreşçiyle yer aldığı Paris 2024'te 36 yıl sonra grekoromen stilde madalya elde edemedi. Ay-yıldızlılar, grekoromen güreşte en son Seul 1988 Olimpiyat Oyunları'nda madalya kazanamamıştı. Türkiye, kadınlarda Buse Tosun Çavuşoğlu ve serbest stilde ise Taha Akgül ile bronz madalyaya uzandı.Türkiye, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'na en fazla sporcuyla katıldığı atletizmde beklentileri karşılayamadı. Atletizmde Türkiye, Paris 2024'te 16 sporcuyla yer aldı. Oyunlarda mücadele eden 16 sporcunun sadece 2'si finallere kalırken, yer aldıkları yarışları tamamlayamayanlar da oldu. Milli halterci Muhamed Furkan Özbek erkekler 73 kiloda koparmada 150kg, silkmede 191kg ve toplamda 341kg derecesiyle Olimpiyat Oyunları'nı dördüncü sırada tamamladı.PARALİMPİK OYUNLARTürkiye, Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda rekor üstüne rekor kırdı. Toplam 4 bin 400 sporcunun yer aldığı oyunlara 94 sporcuyla, tarihinin en kalabalık kafilesiyle, katılan Türkiye, 6 altın, 10 gümüş ve 12 bronz olmak üzere toplam 28 madalya elde etti.Milli para yüzücü Umut Ünlü, 50 metre ve 200 metre serbest S3 sınıfında 2 altın madalya alarak, yüzme tarihinde Türkiye'ye paralimpik oyunlar ve olimpiyat oyunlarındaki ilk altın madalyayı kazandırdı. Umut Ünlü ayrıca, paralimpik oyunlar tarihinde Türkiye'ye aynı organizasyonda iki altın madalya birden getiren ilk milli sporcu oldu.Golbol Kadın Milli Takımı da Paris 2024'te ünvanını korudu. Ay-yıldızlı ekip, Rio 2016 ve Tokyo 2020'den sonra Paris 2024'te de şampiyon olarak üst üste 3. kez altın madalya aldı.Türkiye, oyunlarda iki dünya rekorunun sahibi olmayı başardı. Para atletizm 400 metre T20 sınıfında özel milli sporcu Aysel Önder, elemelerde 54.96 koşarak hem dünya hem de paralimpik oyunları rekoru kırdı. Bir diğer rekor kıran isim ise Öznur Cüre Girdi oldu. Öznur, altın madalya kazandığı kadınlar makaralı yay sıralama turlarında 704 puanla hem dünya hem de paralimpik oyunlarının yeni rekor sahibi olmayı başardı.BOKSİnternet ünlüsü ve boksör Jake Paul, ağır sıklet boks tarihinin en çok tanınan isimlerinden, eski şampiyon Mike Tyson ile 15 Kasım'da karşı karşıya geldi. Dünyada boks sporuna ilgiyi artırma hedefiyle düzenlenen müsabakada, 8 raunt sonunda Jake Pal, Mike Tyson'ı mağlup etmeyi başardı. İnetrnette canlı yayınlanan müsabakayı milyonlar izlerken, 58 yaşındaki Mike Tyson'ın aldığı mağlubiyet tartışma konusu oldu. Sosyal medya platformlarında boks severler, Mike Tyson'ın "bilerek yenildiği" şeklinde çeşitli teorileri tartışmaya başladı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240318/trabzonspor---fenerbahce-macinda-neler-yasandi-1081788943.html

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240310/arda-gulerden-94-dakikada-gol-1081569700.html

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241215/real-madride-arda-guler-dokunusu-2-asisti-ile-mac-kurtardi--1091550761.html

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241129/real-madridde-ancelotti-arda-gulere-bagirdi-tepkiler-cig-gibi-buyudu-cesaretin-yok-inadin-yuzunden-1090958121.html

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241203/bati-konferansinda-haftanin-oyuncusu-alperen-sengun-secildi-1091085705.html

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241231/2024-yilinda-kultur-sanatta-neler-yasandi-1091820351.html

paris

şanlıurfa

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

spor, arda güler, yusuf dikeç, ali koç, paris, şanlıurfa, fenerbahçe, real madrid, galatasaray, fenerbahçe beko, jose mourinho, mauro icardi, güreş, rusya olimpiyat komitesi (roc), buse naz çakıroğlu, buse tosun, mete gazoz, kuzey tunçelli, zehra güneş, voleybol, 2024, 2024 paris olimpiyatları, 2024 paris olimpiyat oyunları, euro 2024, euro 2024, beşiktaş