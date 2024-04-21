https://anlatilaninotesi.com.tr/20240421/vodafone-sultanlar-ligi-sampiyonu-fenerbahce-oldu-1083002249.html
Vodafone Sultanlar Ligi şampiyonu Fenerbahçe oldu
Vodafone Sultanlar Ligi şampiyonu Fenerbahçe oldu
Sputnik Türkiye
Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi final serisi son maçında Eczacıbaşı Dynavit'i 3-0 yenen Fenerbahçe Opet, seriyi 3-2'ye getirdi ve 2023-2024 sezonunun... 21.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-21T20:44+0300
2024-04-21T20:44+0300
2024-04-21T23:00+0300
spor
fenerbahçe
voleybol
eczacıbaşı dynavit
son dakika
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Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nde final serisini 3-2 kazanan Fenerbahçe Opet, lig tarihindeki 7. şampiyonluğuna ulaştı.Sarı-lacivertli takım, Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda oynanan final serisinin beşinci karşılaşmasında, Eczacıbaşı Dynavit'i 3-0 yenerek seriyi 3-2 kazandı.Fenerbahçe Opet, geçen yıl olduğu gibi bu sene de final serisinde Eczacıbaşı Dynavit'i geçerek üst üste ikinci, toplamda ise yedinci şampiyonluğunu elde etti.Sarı-lacivertli takım, 2008-2009, 2009-2010, 2010-2011, 2014-2015, 2016-2017 ve 2022-2023 sezonlarının ardından yine zirveye çıkarak şampiyonluk kupasını müzesine götürdü.Yıllara göre şampiyon kimler oldu?Kadınlar voleybolunda 40 sezonun şampiyonları şunlar:1984-1985 Voleybol Sezonu - Eczacıbaşı1985-1986 Voleybol Sezonu - Eczacıbaşı1986-1987 Voleybol Sezonu - Eczacıbaşı1987-1988 Voleybol Sezonu - Eczacıbaşı1988-1989 Voleybol Sezonu - Eczacıbaşı1989-1990 Voleybol Sezonu - Emlak Bankası1990-1991 Voleybol Sezonu - Emlak Bankası1991-1992 Voleybol Sezonu - VakıfBank1992-1993 Voleybol Sezonu - Güneş Sigorta1993-1994 Voleybol Sezonu - Eczacıbaşı1994-1995 Voleybol Sezonu - Eczacıbaşı1995-1996 Voleybol Sezonu - Emlak Bankası1996-1997 Voleybol Sezonu - Vakıfbank1997-1998 Voleybol Sezonu - Vakıfbank1998-1999 Voleybol Sezonu - Eczacıbaşı1999-2000 Voleybol Sezonu - Eczacıbaşı2000-2001 Voleybol Sezonu - Eczacıbaşı2001-2002 Voleybol Sezonu - Eczacıbaşı2002-2003 Voleybol Sezonu - Eczacıbaşı2003-2004 Voleybol Sezonu - VakıfBank-Güneş Sigorta2004-2005 Voleybol Sezonu - VakıBank-Güneş Sigorta2005-2006 Voleybol Sezonu - Eczacıbaşı2006-2007 Voleybol Sezonu - Eczacıbaşı2007-2008 Voleybol Sezonu - Eczacıbaşı Zentiva2008-2009 Voleybol Sezonu - Fenerbahçe Acıbadem2009-2010 Voleybol Sezonu - Fenerbahçe Acıbadem2010-2011 Voleybol Sezonu - Fenerbahçe Acıbadem2011-2012 Voleybol Sezonu - Eczacıbaşı VitrA2012-2013 Voleybol Sezonu - Vakıfbank2013-2014 Voleybol Sezonu - Vakıfbank2014-2015 Voleybol Sezonu - Fenerbahçe Grundig2015-2016 Voleybol Sezonu - VakıfBank2016-2017 Voleybol Sezonu - Fenerbahçe2017-2018 Voleybol Sezonu - VakıfBank2018-2019 Voleybol Sezonu VakıfBank2019-2020 Voleybol Sezonu - Şampiyon ilan edilmedi2020-2021 Voleybol Sezonu - VakıfBank2021-2022 Voleybol Sezonu - VakıfBank2022-2023 Voleybol Sezonu - Fenerbahçe Opet2023-2024 Voleybol Sezonu - Fenerbahçe Opet
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Vodafone Sultanlar Ligi şampiyonu Fenerbahçe oldu
20:44 21.04.2024 (güncellendi: 23:00 21.04.2024)
Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi final serisi son maçında Eczacıbaşı Dynavit'i 3-0 yenen Fenerbahçe Opet, seriyi 3-2'ye getirdi ve 2023-2024 sezonunun şampiyonu oldu.
Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nde final serisini 3-2 kazanan Fenerbahçe Opet, lig tarihindeki 7. şampiyonluğuna ulaştı.
Sarı-lacivertli takım, Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda oynanan final serisinin beşinci karşılaşmasında, Eczacıbaşı Dynavit'i 3-0 yenerek seriyi 3-2 kazandı.
Fenerbahçe Opet, geçen yıl olduğu gibi bu sene de final serisinde Eczacıbaşı Dynavit'i geçerek üst üste ikinci, toplamda ise yedinci şampiyonluğunu elde etti.
Sarı-lacivertli takım, 2008-2009, 2009-2010, 2010-2011, 2014-2015, 2016-2017 ve 2022-2023 sezonlarının ardından yine zirveye çıkarak şampiyonluk kupasını müzesine götürdü.
Yıllara göre şampiyon kimler oldu?
Kadınlar voleybolunda 40 sezonun şampiyonları şunlar:
1984-1985 Voleybol Sezonu - Eczacıbaşı
1985-1986 Voleybol Sezonu - Eczacıbaşı
1986-1987 Voleybol Sezonu - Eczacıbaşı
1987-1988 Voleybol Sezonu - Eczacıbaşı
1988-1989 Voleybol Sezonu - Eczacıbaşı
1989-1990 Voleybol Sezonu - Emlak Bankası
1990-1991 Voleybol Sezonu - Emlak Bankası
1991-1992 Voleybol Sezonu - VakıfBank
1992-1993 Voleybol Sezonu - Güneş Sigorta
1993-1994 Voleybol Sezonu - Eczacıbaşı
1994-1995 Voleybol Sezonu - Eczacıbaşı
1995-1996 Voleybol Sezonu - Emlak Bankası
1996-1997 Voleybol Sezonu - Vakıfbank
1997-1998 Voleybol Sezonu - Vakıfbank
1998-1999 Voleybol Sezonu - Eczacıbaşı
1999-2000 Voleybol Sezonu - Eczacıbaşı
2000-2001 Voleybol Sezonu - Eczacıbaşı
2001-2002 Voleybol Sezonu - Eczacıbaşı
2002-2003 Voleybol Sezonu - Eczacıbaşı
2003-2004 Voleybol Sezonu - VakıfBank-Güneş Sigorta
2004-2005 Voleybol Sezonu - VakıBank-Güneş Sigorta
2005-2006 Voleybol Sezonu - Eczacıbaşı
2006-2007 Voleybol Sezonu - Eczacıbaşı
2007-2008 Voleybol Sezonu - Eczacıbaşı Zentiva
2008-2009 Voleybol Sezonu - Fenerbahçe Acıbadem
2009-2010 Voleybol Sezonu - Fenerbahçe Acıbadem
2010-2011 Voleybol Sezonu - Fenerbahçe Acıbadem
2011-2012 Voleybol Sezonu - Eczacıbaşı VitrA
2012-2013 Voleybol Sezonu - Vakıfbank
2013-2014 Voleybol Sezonu - Vakıfbank
2014-2015 Voleybol Sezonu - Fenerbahçe Grundig
2015-2016 Voleybol Sezonu - VakıfBank
2016-2017 Voleybol Sezonu - Fenerbahçe
2017-2018 Voleybol Sezonu - VakıfBank
2018-2019 Voleybol Sezonu VakıfBank
2019-2020 Voleybol Sezonu - Şampiyon ilan edilmedi
2020-2021 Voleybol Sezonu - VakıfBank
2021-2022 Voleybol Sezonu - VakıfBank
2022-2023 Voleybol Sezonu - Fenerbahçe Opet
2023-2024 Voleybol Sezonu - Fenerbahçe Opet