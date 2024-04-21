https://anlatilaninotesi.com.tr/20240421/vodafone-sultanlar-ligi-sampiyonu-fenerbahce-oldu-1083002249.html

Vodafone Sultanlar Ligi şampiyonu Fenerbahçe oldu

Vodafone Sultanlar Ligi şampiyonu Fenerbahçe oldu

Sputnik Türkiye

Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi final serisi son maçında Eczacıbaşı Dynavit'i 3-0 yenen Fenerbahçe Opet, seriyi 3-2'ye getirdi ve 2023-2024 sezonunun... 21.04.2024, Sputnik Türkiye

2024-04-21T20:44+0300

2024-04-21T20:44+0300

2024-04-21T23:00+0300

spor

fenerbahçe

voleybol

eczacıbaşı dynavit

son dakika

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Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nde final serisini 3-2 kazanan Fenerbahçe Opet, lig tarihindeki 7. şampiyonluğuna ulaştı.Sarı-lacivertli takım, Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda oynanan final serisinin beşinci karşılaşmasında, Eczacıbaşı Dynavit'i 3-0 yenerek seriyi 3-2 kazandı.Fenerbahçe Opet, geçen yıl olduğu gibi bu sene de final serisinde Eczacıbaşı Dynavit'i geçerek üst üste ikinci, toplamda ise yedinci şampiyonluğunu elde etti.Sarı-lacivertli takım, 2008-2009, 2009-2010, 2010-2011, 2014-2015, 2016-2017 ve 2022-2023 sezonlarının ardından yine zirveye çıkarak şampiyonluk kupasını müzesine götürdü.Yıllara göre şampiyon kimler oldu?Kadınlar voleybolunda 40 sezonun şampiyonları şunlar:1984-1985 Voleybol Sezonu - Eczacıbaşı1985-1986 Voleybol Sezonu - Eczacıbaşı1986-1987 Voleybol Sezonu - Eczacıbaşı1987-1988 Voleybol Sezonu - Eczacıbaşı1988-1989 Voleybol Sezonu - Eczacıbaşı1989-1990 Voleybol Sezonu - Emlak Bankası1990-1991 Voleybol Sezonu - Emlak Bankası1991-1992 Voleybol Sezonu - VakıfBank1992-1993 Voleybol Sezonu - Güneş Sigorta1993-1994 Voleybol Sezonu - Eczacıbaşı1994-1995 Voleybol Sezonu - Eczacıbaşı1995-1996 Voleybol Sezonu - Emlak Bankası1996-1997 Voleybol Sezonu - Vakıfbank1997-1998 Voleybol Sezonu - Vakıfbank1998-1999 Voleybol Sezonu - Eczacıbaşı1999-2000 Voleybol Sezonu - Eczacıbaşı2000-2001 Voleybol Sezonu - Eczacıbaşı2001-2002 Voleybol Sezonu - Eczacıbaşı2002-2003 Voleybol Sezonu - Eczacıbaşı2003-2004 Voleybol Sezonu - VakıfBank-Güneş Sigorta2004-2005 Voleybol Sezonu - VakıBank-Güneş Sigorta2005-2006 Voleybol Sezonu - Eczacıbaşı2006-2007 Voleybol Sezonu - Eczacıbaşı2007-2008 Voleybol Sezonu - Eczacıbaşı Zentiva2008-2009 Voleybol Sezonu - Fenerbahçe Acıbadem2009-2010 Voleybol Sezonu - Fenerbahçe Acıbadem2010-2011 Voleybol Sezonu - Fenerbahçe Acıbadem2011-2012 Voleybol Sezonu - Eczacıbaşı VitrA2012-2013 Voleybol Sezonu - Vakıfbank2013-2014 Voleybol Sezonu - Vakıfbank2014-2015 Voleybol Sezonu - Fenerbahçe Grundig2015-2016 Voleybol Sezonu - VakıfBank2016-2017 Voleybol Sezonu - Fenerbahçe2017-2018 Voleybol Sezonu - VakıfBank2018-2019 Voleybol Sezonu VakıfBank2019-2020 Voleybol Sezonu - Şampiyon ilan edilmedi2020-2021 Voleybol Sezonu - VakıfBank2021-2022 Voleybol Sezonu - VakıfBank2022-2023 Voleybol Sezonu - Fenerbahçe Opet2023-2024 Voleybol Sezonu - Fenerbahçe Opet

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240421/galatasaraydan-4-gollu-galibiyet-super-lig-rekorunu-egale-etti-1083003515.html

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