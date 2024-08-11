https://anlatilaninotesi.com.tr/20240811/taha-akgul-kariyerini-noktaladi-musabaka-sonunda-minderde-ayakkabilarini-cikardi-1086728308.html

Taha Akgül kariyerini noktaladı: Müsabaka sonunda minderde ayakkabılarını çıkardı

Taha Akgül kariyerini noktaladı: Müsabaka sonunda minderde ayakkabılarını çıkardı

Sputnik Türkiye

Taha Akgül, Paris 2024 Olimpiyatları'nda bronz madalya kazanmasının ardından minderde çıkardığı ayakkabılarıyla güreş kariyerini noktaladığı açıkladı. Akgül... 11.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-11T16:44+0300

2024-08-11T16:44+0300

2024-08-11T16:54+0300

taha akgül

spor

güreş

olimpiyatlar

kariyer

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Dünya güreşinin önemli isimlerinden Taha Akgül seyircilerin alkışlarıyla güreşe veda etti.Paris 2024'te erkekler serbest stil 125 kilo üçüncülük maçında Kırgızistanlı Aiaal Lazarev'i 7-0 yenen Taha Akgül, müsabaka bitiminde minderde ayakkabılarını çıkararak aktif güreş kariyerini 33 yaşında noktaladı.Taha Akgül, sosyal medya hesaplarından veda mesajı paylaştı.Serbest stil ağır sıklette bir olimpiyat şampiyonluğu, 2 olimpiyat üçüncülüğü, 3 dünya ve 11 Avrupa şampiyonluğu bulunan Taha Akgül , kariyerinde kazanmadığı turnuva kalmadığı için şükrettiğini belirterek, "Dünyanın en güzel bayrağını hakkıyla devraldım, şerefiyle alnımın akıyla hak ettiği yere çıkarttım. Şimdi sancağı başka bir Türk gencine devretme zamanı. Kolay değil beni ben yapan işimi her şeyimi ona borçlu olduğum ekmeğimi kazandığım güreşi bırakmak. Hayatta her güzel şeyin bir sonu olduğu gibi dün itibarıyla spor kariyerimin de sonuna geldik. Çok duygusal günler geçiriyorum. Sivas’ta babamızın sayesinde evin ortasında abimle güreşerek başlayan spor hayatım Paris Olimpiyat Oyunları'nda son buldu" ifadelerini kullandı.Kendisine destek olan eşi, ailesi, antrenörleri ve takım arkadaşlarına teşekkür edip onlardan helallik isteyen 33 yaşındaki Akgül şunları kaydetti:Taha Akgül kimdir?22 Kasım 1990 doğumlu Taha Akgül 12 yaşında babasının yönlendirmesiyle memleketi Sivas'ta güreşe başladı.Babası da güreşçi olan Taha Akgül, minikler ve yıldızlarda madalya alamadı. İstediği sonuçları alamayınca güreşe kısa bir süre ara da veren Taha, mindere tekrar dönerek ilk şampiyonluğuna büyükler kategorisinde ulaştı.Taha Akgül'ün kaç şampiyonluğu var?21 yıllık güreş kariyerine çok sayıda madalya sığdıran Taha, kariyerinde olimpiyat, dünya ve Avrupa şampiyonluğuna ulaşarak, bu üç önemli organizasyonda kürsünün zirvesine çıkma başarısı gösterdi.Taha Akgül, sporculuk hayatında 1 olimpiyat, 3 dünya ve 11 Avrupa şampiyonluğu elde etti.Milli güreşçi, bu üç kulvarda 15 altın, 2 gümüş ve 5 bronz olmak üzere 22 madalya kazandı.Rio 2016'da Türkiye'ye tek altın madalyayı kazandırdıTaha, en önemli spor organizasyonu olan olimpiyatlarda 1 altın ve 2 bronz madalya elde etti.Rio 2016'da Türkiye'ye tek altın madalyayı kazandıran, Tokyo 2020'de üçüncü olan Taha Akgül , son olimpiyatı Paris 2024'te de bronz madalya aldı.Üçüncü olimpiyat madalyasını kazanan Taha Akgül, bunu başaran beşinci Türk sporcu oldu. Taha, güreş branşında ise Hamit Kaplan ve Rıza Kayaalp'ten sonra Türkiye adına bu başarıyı yakalayan üçüncü isim olarak tarihe geçti.2022'de yılın güreşçisi seçildiTaha, dünya şampiyonalarında 3 altın, 2 gümüş ve 3 bronz madalyanın sahibi oldu.İlk dünya şampiyonluğu sevincini Taşkent 2014'te yaşayan milli güreşçi, Las Vegas 2015 ve Belgrad 2022'de de serbest stil 125 kiloda altın madalyayı boynuna taktı.Taha, Dünya Güreş Birliği tarafından, Avrupa ve dünya şampiyonu olarak sezonu yenilgisiz tamamladığı 2022 yılında serbest stilde en iyi güreşçi seçildi.'Serbest stilde en fazla Avrupa şampiyonluğu yaşayan sporcu'Taha, Avrupa şampiyonalarında madalya kürsüsünde sadece zirvede yer aldı.Kariyerine 11 Avrupa şampiyonluğu sığdıran milli güreşçi, "serbest stilde en fazla Avrupa şampiyonluğu yaşayan sporcu" ünvanına sahip.Taha, ilk Avrupa şampiyonluğunu ise 2012 yılında Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da yaşadı.Avrupa şampiyonalarında 2016'da ilk turda sakatlığı nükseden Taha Akgül, repesaj maçına çıkmamıştı. Taha, 2020 yılında ise omzundan geçirdiği operasyon nedeniyle Avrupa Güreş Şampiyonası'na katılamamıştı.Taha Akgül'ün olimpiyatlar, dünya ve Avrupa şampiyonalarında kazandığı madalyalar ise şunlar:Olimpiyat oyunlarıDünya ŞampiyonasıAvrupa ŞampiyonasıTaha Akgül, güreş kariyerinde bu üç önemli organizasyon dışında da çok sayıda uluslararası madalyalar kazandı.Akdeniz Oyunları (Mersin 2013), Dünya Üniversite Yaz Oyunları (Kazan 2013) ve Dünya Askeri Oyunları'nda (Wuhan 2019) altın madalya alan Taha, Uluslararası Yaşar Doğu Güreş Turnuvası ve grand prix gibi uluslararası birçok organizasyonda da şampiyonluklar yaşadı.Sporun yanında eğitim hayatına da önem veren Taha Akgül, beden eğitimi ve spor ana bilim dalında yüksek lisans eğitimini tamamladı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240811/italya-kadin-voleybol-milli-takimi-olimpiyat-sampiyonu-oldu-1086727465.html

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