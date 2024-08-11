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Taha Akgül kariyerini noktaladı: Müsabaka sonunda minderde ayakkabılarını çıkardı
Taha Akgül kariyerini noktaladı: Müsabaka sonunda minderde ayakkabılarını çıkardı
Sputnik Türkiye
Taha Akgül, Paris 2024 Olimpiyatları'nda bronz madalya kazanmasının ardından minderde çıkardığı ayakkabılarıyla güreş kariyerini noktaladığı açıkladı. Akgül... 11.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-11T16:44+0300
2024-08-11T16:54+0300
taha akgül
spor
güreş
olimpiyatlar
kariyer
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Dünya güreşinin önemli isimlerinden Taha Akgül seyircilerin alkışlarıyla güreşe veda etti.Paris 2024'te erkekler serbest stil 125 kilo üçüncülük maçında Kırgızistanlı Aiaal Lazarev'i 7-0 yenen Taha Akgül, müsabaka bitiminde minderde ayakkabılarını çıkararak aktif güreş kariyerini 33 yaşında noktaladı.Taha Akgül, sosyal medya hesaplarından veda mesajı paylaştı.Serbest stil ağır sıklette bir olimpiyat şampiyonluğu, 2 olimpiyat üçüncülüğü, 3 dünya ve 11 Avrupa şampiyonluğu bulunan Taha Akgül , kariyerinde kazanmadığı turnuva kalmadığı için şükrettiğini belirterek, "Dünyanın en güzel bayrağını hakkıyla devraldım, şerefiyle alnımın akıyla hak ettiği yere çıkarttım. Şimdi sancağı başka bir Türk gencine devretme zamanı. Kolay değil beni ben yapan işimi her şeyimi ona borçlu olduğum ekmeğimi kazandığım güreşi bırakmak. Hayatta her güzel şeyin bir sonu olduğu gibi dün itibarıyla spor kariyerimin de sonuna geldik. Çok duygusal günler geçiriyorum. Sivas’ta babamızın sayesinde evin ortasında abimle güreşerek başlayan spor hayatım Paris Olimpiyat Oyunları'nda son buldu" ifadelerini kullandı.Kendisine destek olan eşi, ailesi, antrenörleri ve takım arkadaşlarına teşekkür edip onlardan helallik isteyen 33 yaşındaki Akgül şunları kaydetti:Taha Akgül kimdir?22 Kasım 1990 doğumlu Taha Akgül 12 yaşında babasının yönlendirmesiyle memleketi Sivas'ta güreşe başladı.Babası da güreşçi olan Taha Akgül, minikler ve yıldızlarda madalya alamadı. İstediği sonuçları alamayınca güreşe kısa bir süre ara da veren Taha, mindere tekrar dönerek ilk şampiyonluğuna büyükler kategorisinde ulaştı.Taha Akgül'ün kaç şampiyonluğu var?21 yıllık güreş kariyerine çok sayıda madalya sığdıran Taha, kariyerinde olimpiyat, dünya ve Avrupa şampiyonluğuna ulaşarak, bu üç önemli organizasyonda kürsünün zirvesine çıkma başarısı gösterdi.Taha Akgül, sporculuk hayatında 1 olimpiyat, 3 dünya ve 11 Avrupa şampiyonluğu elde etti.Milli güreşçi, bu üç kulvarda 15 altın, 2 gümüş ve 5 bronz olmak üzere 22 madalya kazandı.Rio 2016'da Türkiye'ye tek altın madalyayı kazandırdıTaha, en önemli spor organizasyonu olan olimpiyatlarda 1 altın ve 2 bronz madalya elde etti.Rio 2016'da Türkiye'ye tek altın madalyayı kazandıran, Tokyo 2020'de üçüncü olan Taha Akgül , son olimpiyatı Paris 2024'te de bronz madalya aldı.Üçüncü olimpiyat madalyasını kazanan Taha Akgül, bunu başaran beşinci Türk sporcu oldu. Taha, güreş branşında ise Hamit Kaplan ve Rıza Kayaalp'ten sonra Türkiye adına bu başarıyı yakalayan üçüncü isim olarak tarihe geçti.2022'de yılın güreşçisi seçildiTaha, dünya şampiyonalarında 3 altın, 2 gümüş ve 3 bronz madalyanın sahibi oldu.İlk dünya şampiyonluğu sevincini Taşkent 2014'te yaşayan milli güreşçi, Las Vegas 2015 ve Belgrad 2022'de de serbest stil 125 kiloda altın madalyayı boynuna taktı.Taha, Dünya Güreş Birliği tarafından, Avrupa ve dünya şampiyonu olarak sezonu yenilgisiz tamamladığı 2022 yılında serbest stilde en iyi güreşçi seçildi.'Serbest stilde en fazla Avrupa şampiyonluğu yaşayan sporcu'Taha, Avrupa şampiyonalarında madalya kürsüsünde sadece zirvede yer aldı.Kariyerine 11 Avrupa şampiyonluğu sığdıran milli güreşçi, "serbest stilde en fazla Avrupa şampiyonluğu yaşayan sporcu" ünvanına sahip.Taha, ilk Avrupa şampiyonluğunu ise 2012 yılında Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da yaşadı.Avrupa şampiyonalarında 2016'da ilk turda sakatlığı nükseden Taha Akgül, repesaj maçına çıkmamıştı. Taha, 2020 yılında ise omzundan geçirdiği operasyon nedeniyle Avrupa Güreş Şampiyonası'na katılamamıştı.Taha Akgül'ün olimpiyatlar, dünya ve Avrupa şampiyonalarında kazandığı madalyalar ise şunlar:Olimpiyat oyunlarıDünya ŞampiyonasıAvrupa ŞampiyonasıTaha Akgül, güreş kariyerinde bu üç önemli organizasyon dışında da çok sayıda uluslararası madalyalar kazandı.Akdeniz Oyunları (Mersin 2013), Dünya Üniversite Yaz Oyunları (Kazan 2013) ve Dünya Askeri Oyunları'nda (Wuhan 2019) altın madalya alan Taha, Uluslararası Yaşar Doğu Güreş Turnuvası ve grand prix gibi uluslararası birçok organizasyonda da şampiyonluklar yaşadı.Sporun yanında eğitim hayatına da önem veren Taha Akgül, beden eğitimi ve spor ana bilim dalında yüksek lisans eğitimini tamamladı.
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Taha Akgül kariyerini noktaladı: Müsabaka sonunda minderde ayakkabılarını çıkardı

16:44 11.08.2024 (güncellendi: 16:54 11.08.2024)
© AA / Fabio Bozzani Taha Akgül, müsabakanın ardından minderde ayakkabılarını çıkararak jübile yaptığını duyurdu.
Taha Akgül, müsabakanın ardından minderde ayakkabılarını çıkararak jübile yaptığını duyurdu. - Sputnik Türkiye, 1920, 11.08.2024
© AA / Fabio Bozzani
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Taha Akgül, Paris 2024 Olimpiyatları'nda bronz madalya kazanmasının ardından minderde çıkardığı ayakkabılarıyla güreş kariyerini noktaladığı açıkladı. Akgül "Zirvede bırakmayı hak eden kariyerim yüzünden bu kararı almış bulunuyorum" açıklamasını yaptı.
Dünya güreşinin önemli isimlerinden Taha Akgül seyircilerin alkışlarıyla güreşe veda etti.
Paris 2024'te erkekler serbest stil 125 kilo üçüncülük maçında Kırgızistanlı Aiaal Lazarev'i 7-0 yenen Taha Akgül, müsabaka bitiminde minderde ayakkabılarını çıkararak aktif güreş kariyerini 33 yaşında noktaladı.
Taha Akgül, sosyal medya hesaplarından veda mesajı paylaştı.
Serbest stil ağır sıklette bir olimpiyat şampiyonluğu, 2 olimpiyat üçüncülüğü, 3 dünya ve 11 Avrupa şampiyonluğu bulunan Taha Akgül , kariyerinde kazanmadığı turnuva kalmadığı için şükrettiğini belirterek, "Dünyanın en güzel bayrağını hakkıyla devraldım, şerefiyle alnımın akıyla hak ettiği yere çıkarttım. Şimdi sancağı başka bir Türk gencine devretme zamanı. Kolay değil beni ben yapan işimi her şeyimi ona borçlu olduğum ekmeğimi kazandığım güreşi bırakmak. Hayatta her güzel şeyin bir sonu olduğu gibi dün itibarıyla spor kariyerimin de sonuna geldik. Çok duygusal günler geçiriyorum. Sivas’ta babamızın sayesinde evin ortasında abimle güreşerek başlayan spor hayatım Paris Olimpiyat Oyunları'nda son buldu" ifadelerini kullandı.
Kendisine destek olan eşi, ailesi, antrenörleri ve takım arkadaşlarına teşekkür edip onlardan helallik isteyen 33 yaşındaki Akgül şunları kaydetti:
"Gerek yaşadığım sakatlıklar gerek üzerimdeki sorumluluktan dolayı yaşadığım stres, ailemden eşimden ayrı senenin her günü kampta kalmak ve en önemlisi zirvede bırakmayı hak eden kariyerim yüzünden bu kararı almış bulunuyorum. Kariyerim boyunca Sivas’tan nasıl çıktıysam öyle kalmaya devam ettim. Geldiğim o küçük şehri, küçük mahalleyi mütevazı hayatımı hiç unutmadım. Bundan sonraki süreçte biraz dinlenip kendime geldikten sonra nasıl 20 senedir bir nefer olarak ülkeme hizmet ettiysem bundan sonra da bana ihtiyaç duyulduğu her zaman karşılık beklemeden ülkem için milletime hizmet etmeye hazır olacağım."
© AA / Fabio BozzaniParis 2024 Olimpiyat Oyunları'nda milli güreşçi Taha Akgül, 125 kilo serbest stilde bronz madalya kazandı. Taha Akgül, müsabakanın ardından minderde ayakkabılarını çıkararak jübile yaptığını duyurdu.
Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda milli güreşçi Taha Akgül, 125 kilo serbest stilde bronz madalya kazandı. Taha Akgül, müsabakanın ardından minderde ayakkabılarını çıkararak jübile yaptığını duyurdu. - Sputnik Türkiye
1/5
© AA / Fabio Bozzani
Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda milli güreşçi Taha Akgül, 125 kilo serbest stilde bronz madalya kazandı. Taha Akgül, müsabakanın ardından minderde ayakkabılarını çıkararak jübile yaptığını duyurdu.
© AA / Fabio BozzaniParis 2024 Olimpiyat Oyunları'nda milli güreşçi Taha Akgül, 125 kilo serbest stilde bronz madalya kazandı. Taha Akgül, müsabakanın ardından minderde ayakkabılarını çıkararak jübile yaptığını duyurdu.
Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda milli güreşçi Taha Akgül, 125 kilo serbest stilde bronz madalya kazandı. Taha Akgül, müsabakanın ardından minderde ayakkabılarını çıkararak jübile yaptığını duyurdu. - Sputnik Türkiye
2/5
© AA / Fabio Bozzani
Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda milli güreşçi Taha Akgül, 125 kilo serbest stilde bronz madalya kazandı. Taha Akgül, müsabakanın ardından minderde ayakkabılarını çıkararak jübile yaptığını duyurdu.
© AA / Fabio BozzaniParis 2024 Olimpiyat Oyunları'nda milli güreşçi Taha Akgül, 125 kilo serbest stilde bronz madalya kazandı. Taha Akgül, müsabakanın ardından minderde ayakkabılarını çıkararak jübile yaptığını duyurdu.
Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda milli güreşçi Taha Akgül, 125 kilo serbest stilde bronz madalya kazandı. Taha Akgül, müsabakanın ardından minderde ayakkabılarını çıkararak jübile yaptığını duyurdu. - Sputnik Türkiye
3/5
© AA / Fabio Bozzani
Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda milli güreşçi Taha Akgül, 125 kilo serbest stilde bronz madalya kazandı. Taha Akgül, müsabakanın ardından minderde ayakkabılarını çıkararak jübile yaptığını duyurdu.
© AA / Fabio BozzaniParis 2024 Olimpiyat Oyunları'nda milli güreşçi Taha Akgül, 125 kilo serbest stilde bronz madalya kazandı. Taha Akgül, müsabakanın ardından minderde ayakkabılarını çıkararak jübile yaptığını duyurdu.
Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda milli güreşçi Taha Akgül, 125 kilo serbest stilde bronz madalya kazandı. Taha Akgül, müsabakanın ardından minderde ayakkabılarını çıkararak jübile yaptığını duyurdu. - Sputnik Türkiye
4/5
© AA / Fabio Bozzani
Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda milli güreşçi Taha Akgül, 125 kilo serbest stilde bronz madalya kazandı. Taha Akgül, müsabakanın ardından minderde ayakkabılarını çıkararak jübile yaptığını duyurdu.
© AA / Fabio Bozzani Taha Akgül, müsabakanın ardından minderde ayakkabılarını çıkararak jübile yaptığını duyurdu.
Taha Akgül, müsabakanın ardından minderde ayakkabılarını çıkararak jübile yaptığını duyurdu. - Sputnik Türkiye
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© AA / Fabio Bozzani
Taha Akgül, müsabakanın ardından minderde ayakkabılarını çıkararak jübile yaptığını duyurdu.
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© AA / Fabio Bozzani
Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda milli güreşçi Taha Akgül, 125 kilo serbest stilde bronz madalya kazandı. Taha Akgül, müsabakanın ardından minderde ayakkabılarını çıkararak jübile yaptığını duyurdu.
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© AA / Fabio Bozzani
Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda milli güreşçi Taha Akgül, 125 kilo serbest stilde bronz madalya kazandı. Taha Akgül, müsabakanın ardından minderde ayakkabılarını çıkararak jübile yaptığını duyurdu.
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© AA / Fabio Bozzani
Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda milli güreşçi Taha Akgül, 125 kilo serbest stilde bronz madalya kazandı. Taha Akgül, müsabakanın ardından minderde ayakkabılarını çıkararak jübile yaptığını duyurdu.
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© AA / Fabio Bozzani
Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda milli güreşçi Taha Akgül, 125 kilo serbest stilde bronz madalya kazandı. Taha Akgül, müsabakanın ardından minderde ayakkabılarını çıkararak jübile yaptığını duyurdu.
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© AA / Fabio Bozzani
Taha Akgül, müsabakanın ardından minderde ayakkabılarını çıkararak jübile yaptığını duyurdu.

Taha Akgül kimdir?

22 Kasım 1990 doğumlu Taha Akgül 12 yaşında babasının yönlendirmesiyle memleketi Sivas'ta güreşe başladı.
Babası da güreşçi olan Taha Akgül, minikler ve yıldızlarda madalya alamadı. İstediği sonuçları alamayınca güreşe kısa bir süre ara da veren Taha, mindere tekrar dönerek ilk şampiyonluğuna büyükler kategorisinde ulaştı.

Taha Akgül'ün kaç şampiyonluğu var?

21 yıllık güreş kariyerine çok sayıda madalya sığdıran Taha, kariyerinde olimpiyat, dünya ve Avrupa şampiyonluğuna ulaşarak, bu üç önemli organizasyonda kürsünün zirvesine çıkma başarısı gösterdi.
Taha Akgül, sporculuk hayatında 1 olimpiyat, 3 dünya ve 11 Avrupa şampiyonluğu elde etti.
Milli güreşçi, bu üç kulvarda 15 altın, 2 gümüş ve 5 bronz olmak üzere 22 madalya kazandı.

Rio 2016'da Türkiye'ye tek altın madalyayı kazandırdı

Taha, en önemli spor organizasyonu olan olimpiyatlarda 1 altın ve 2 bronz madalya elde etti.
Rio 2016'da Türkiye'ye tek altın madalyayı kazandıran, Tokyo 2020'de üçüncü olan Taha Akgül , son olimpiyatı Paris 2024'te de bronz madalya aldı.
Üçüncü olimpiyat madalyasını kazanan Taha Akgül, bunu başaran beşinci Türk sporcu oldu. Taha, güreş branşında ise Hamit Kaplan ve Rıza Kayaalp'ten sonra Türkiye adına bu başarıyı yakalayan üçüncü isim olarak tarihe geçti.

2022'de yılın güreşçisi seçildi

Taha, dünya şampiyonalarında 3 altın, 2 gümüş ve 3 bronz madalyanın sahibi oldu.
İlk dünya şampiyonluğu sevincini Taşkent 2014'te yaşayan milli güreşçi, Las Vegas 2015 ve Belgrad 2022'de de serbest stil 125 kiloda altın madalyayı boynuna taktı.
Taha, Dünya Güreş Birliği tarafından, Avrupa ve dünya şampiyonu olarak sezonu yenilgisiz tamamladığı 2022 yılında serbest stilde en iyi güreşçi seçildi.

'Serbest stilde en fazla Avrupa şampiyonluğu yaşayan sporcu'

Taha, Avrupa şampiyonalarında madalya kürsüsünde sadece zirvede yer aldı.
Kariyerine 11 Avrupa şampiyonluğu sığdıran milli güreşçi, "serbest stilde en fazla Avrupa şampiyonluğu yaşayan sporcu" ünvanına sahip.
Taha, ilk Avrupa şampiyonluğunu ise 2012 yılında Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da yaşadı.
Avrupa şampiyonalarında 2016'da ilk turda sakatlığı nükseden Taha Akgül, repesaj maçına çıkmamıştı. Taha, 2020 yılında ise omzundan geçirdiği operasyon nedeniyle Avrupa Güreş Şampiyonası'na katılamamıştı.
Taha Akgül'ün olimpiyatlar, dünya ve Avrupa şampiyonalarında kazandığı madalyalar ise şunlar:

Olimpiyat oyunları

Altın: Rio 2016
Bronz: Tokyo 2020, Paris 2024

Dünya Şampiyonası

Altın: Taşkent 2014, Las Vegas 2015, Belgrad 2022
Gümüş: Paris 2017, Nur Sultan 2019
Bronz: Budapeşte 2013, Oslo 2021, Belgrad 2023

Avrupa Şampiyonası

Altın: Belgrad 2012,
Tiflis 2013,
Vantaa 2014,
Bakü 2015,
Novi Sad 2017,
Kaspiysk 2018,
Bükreş 2019,
Varşova 2021,
Budapeşte 2022,
Zagreb 2023,
Bükreş 2024
Taha Akgül, güreş kariyerinde bu üç önemli organizasyon dışında da çok sayıda uluslararası madalyalar kazandı.
Akdeniz Oyunları (Mersin 2013), Dünya Üniversite Yaz Oyunları (Kazan 2013) ve Dünya Askeri Oyunları'nda (Wuhan 2019) altın madalya alan Taha, Uluslararası Yaşar Doğu Güreş Turnuvası ve grand prix gibi uluslararası birçok organizasyonda da şampiyonluklar yaşadı.
Sporun yanında eğitim hayatına da önem veren Taha Akgül, beden eğitimi ve spor ana bilim dalında yüksek lisans eğitimini tamamladı.
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