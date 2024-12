https://anlatilaninotesi.com.tr/20241231/2024-yilinda-kultur-sanatta-neler-yasandi-1091820351.html

2024 yılında kültür sanatta neler yaşandı?

2024 yılında kültür sanatta neler yaşandı?

Sputnik Türkiye

2024 yılı boyunca kültür sanat alanında Türkiye ve dünyada çok sayıda gelişme yaşandı. Oppenheimer ve Christopher Nolan, Oscar Ödülleri’ne damgasını vururken... 31.12.2024, Sputnik Türkiye

2024-12-31T14:41+0300

2024-12-31T14:41+0300

2024-12-31T14:41+0300

2024'te neler oldu?

genco erkal

altın portakal film festivali

taylor swift

beyoncé

grammy ödülleri

vural çelik

şener şen

altın koza

zeki demirkubuz

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/01/02/1065285015_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_a575d7658c400ce77cbc4997bf7adf02.jpg

4 OcakAyla Algan hayatını kaybettiTiyatro sanatçısı, yönetmen, şarkıcı ve eğitmen Ayla Algan, İstanbul'da 86 yaşında vefat etti.8 OcakAltın Küre Ödülleri'nde kazananlar belli olduUzun yıllardır Oscar’ın habercisi olarak görülen Altın Küre Ödülleri‘nde kazananlar belli oldu. Christopher Nolan imzalı Oppenheimer, elde ettiği sekiz adaylıktan beşinde ödül kazanarak film kategorisinde öne çıkan yapım oldu.13 Ocakİstanbul Modern binası '2024'ün Harika Eserleri' listesine girdiİstanbul Modern’in yeni binası, 100 yıldan fazla bir süredir yayımlanan ve dünyanın önde gelen mimarlık ve tasarım dergilerinden Architectural Digest’in belirlediği '2024’ün Harika Eserleri' listesinde yer aldı.31 OcakMario Levi hayatını kaybettiÜnlü yazar Mario Levi, 31 Ocak 2024'te 66 yaşında hayatını kaybetti.11 ŞubatFüruzan yaşamını yitirdiTürk edebiyatının usta isimlerinden Füruzan 91 yaşında yaşamını yitirdi.14 ŞubatUkraynalı şefin talebiyle Yunan asıllı Rus şefin konseri iptal edildiDünyaya özgürlük ve demokrasi dersi veren Avrupa'nın maskesi bir kez daha düştü. Viyana Festivali, Ukraynalı şef Oksana Lıniv’in talebi üzerine dünyaca ünlü Yunan asıllı Rus şef Teodor Currentzis’in konserini iptal etti.23 ŞubatBirol Güven, Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürü olduCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla, senarist ve yapımcı Birol Güven, Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü’ne atandı.26 ŞubatTolga Savacı hayatını kaybettiYeşilçam'ın öne çıkan isimlerinden oyuncu Tolga Savacı, geçirdiği kalp krizi sonucunda 60 yaşında yaşamını yitirdi.9 MartSanatçı Kayhan Yıldızoğlu vefat ettiTürk tiyatro ve sinemasının usta isimlerinden Kayhan Yıldızoğlu 90 yaşında hayata gözlerini yumdu.11 MartOscar Ödülleri sahiplerini buldu96. Oscar Ödülleri ABD'nin Los Angeles kentindeki Dolby Tiyatrosu'nda düzenlenen törenle sahiplerini buldu. Geceye damga vuran Oppenheimer en iyi film, Christopher Nolan ise en iyi yönetmen seçildi.20 MartAKM'ye Rusya'dan 'Yılın Konser ve Tiyatro Merkezi' ödülüAtatürk Kültür Merkezi, Rusya'da gerçekleşen 6. BraVo Uluslararası Klasik Müzik Töreni’nde 'Yılın Konser ve Tiyatro Merkezi' ödülünün sahibi oldu. AKM’ye verilen ödülü merkez adına Türkiye’nin Moskova Büyükelçisi Tanju Bilgiç aldı.3 NisanTürker İnanoğlu yaşamını yitirdiYeşilçam'ın efsane ismi Türker İnanoğlu 88 yaşında hayatını kaybetti. 'Bay Sinema' olarak anılan Türker İnanoğlu'nun vefat haberini Sağlık Bakanı Fahrettin Koca duyurdu.4 NisanErdal Beşikçioğlu Etimesgul Belediye Başkanı seçildiMahalli İdareler Genel Seçimleri'nde Etimesgut'ta oyların yüzde 56,62'sini alan sanatçı Erdal Beşikçioğlu, Belediye Başkanı seçildi. Beşikçioğlu, görevi Belediye Başkan Vekili Cemal Satılmış'tan devraldı.1 MayısPaul Auster hayatını kaybettiÜnlü Amerikalı yazar ve çağdaş edebiyatın önemli isimlerinden Paul Auster yaşamını yitirdi. Bir süredir kanser tedavisi gören Paul Auster 77 yaşındaydı.8 MayısKalben, uyuşturucu operasyonuyla gözaltına alındıŞarkıcı ve müzisyen Kalben Sağdıç’ın, İstanbul'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alındığı öğrenildi. Sağdıç’ın evinde yapılan aramada 3 parça halinde daralı ağırlığı 15 gram gelen “skunk” türü uyuşturucu madde, 2 bin euro, 730 Amerikan doları ve bin 500 lira ele geçirildi.14 MayısAyten Gökçer yaşamını yitirdiTürk tiyatro ve sinema dünyasının önemli isimlerinden biri olan Ayten Gökçer, 84 yaşında hayata veda etti.16 MayısAnkara'da Rus Müzik Müzesi açıldıRus Müzik Müzesi, Ankara'da bulunan Türk-Rus Dostluk Evi'nde açıldı.26 MayısCannes Film Festivali'nde ödüller sahiplerini bulduBu yıl 77'ncisi düzenlenen Cannes Film Festivali’nde ödüller sahiplerini buldu. Festivalde prestijli Altın Palmiye Ödülü, "Anora" filmiyle Amerikalı yönetmen Sean Baker'ın oldu.27 MayısCharlie Chaplin'in hayatını anlatan oyun, Türkiye'de ilk kez oynandıÜnlü İngiliz komedyen Charlie Chaplin'in yaşam öyküsünü anlatan tiyatro oyunu, Türkiye'de ilk kez 27 Mayıs'ta Zorlu Performans Sanatları Merkezi'nde sahnelendi.30 MayısOyuncu Ahmet Uğurlu yaşamını yitirdiUnutulmaz karakterlere imza atan sinema ve tiyatro oyuncusu Ahmet Uğurlu, 71 yaşında hayatını kaybetti.3 HaziranNazım Hikmet Ran, Moskova'da anıldıDünyaca ünlü şair Nazım Hikmet Ran'ın, ölümünün 61'inci yılı dolayısıyla Rusya'nın başkenti Moskova'daki mezarı başında anma etkinliği yapıldı.14 HaziranHande Yener'den ODTÜ'de öğrencilere ücretsiz konserŞarkıcı Hande Yener, ODTÜ'de rektörlüğün yasaklamasına rağmen öğrencilerin kendi imkanlarıyla düzenlediği bahar şenliğinde ücretsiz konser vererek öğrencilere destek oldu.2 TemmuzTürk Filmi Eflatun, Antares Film Festivali'nde en beğenilen film seçildiRusya’nın Soçi kentinde düzenlenen Antares Uluslararası Film Festivali'nde Türk filmi 'Eflatun', seyirciler tarafından en beğenilen film seçildi.22 TemmuzFerit Edgü yaşamını yitirdiCumhuriyet dönemi Türkçe edebiyatın önde gelen yazarlarından, öykücü, denemeci ve şair Ferit Edgü 88 yaşında vefat etti.26 TemmuzSezen Aksu dolandırıldıBeyoğlu Belediye Başkanlığı adına aradığını söyleyen bir kişi, kimsesiz çocuklar için bağış toplama bahanesiyle ünlü sanatçı Sezen Aksu'yu dolandırdı.26 TemmuzDeadpool ve Wolverine vizyona girdiDeadpool ve Wolverine filmi 26 Temmuz'da vizyona girdi. ABD'deki ilk hafta sonunda 205 milyon dolar elde eden film, tüm zamanların sekizinci en yüksek açılış hasılatını elde etti.29 TemmuzKenan Işık hayatını kaybettiTürk tiyatrosu ve televizyon dünyasının sevilen ismi Kenan Işık hayatını kaybetti. Ünlü sanatçı 2014 yılında beyin kanaması geçirmesinden bu yana komadaydı.31 TemmuzSanatçı Genco Erkal yaşamını yitirdiBir süredir kan kanseriyle mücadele eden usta sanatçı Genco Erkal, 86 yaşında vefat etti. Erkal'ın cenazesi, Teşvikiye Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Zincirlikuyu Mezarlığı'nda toprağa verildi.11 AğustosErzurum'daki Rus Kilisesi restore edildiErzurum'da 19'uncu yüzyılda inşa edilen Rus Kilisesi'nin restorasyon çalışmaları tamamlandı. Oltu Rus Kilisesi'nin Ruslar tarafından 1885-1890 yılları arasında inşa edildiği tahmin ediliyor. Kilisenin restorasyonu 2019 yılında başlamıştı.12 AğustosSardes Antik Kenti'nde meteor yağmuru görüntülendiManisa'nın Salihli ilçesinde bulunan ve her yıl binlerce turistin ziyaretine uğrayan Sardes Antik Kenti, yılın en önemli gökyüzü olaylarından biri olan perseid meteor yağmuruyla beraber eşsiz görüntülere sahne oldu.17 AğustosOyuncu Tuncay Akça yaşamını yitirdi‘Hababam Sınıfı’ filminde ‘Bacaksız’ lakaplı öğrenci rolüyle tanınan efsane oyuncu Tuncay Akça, kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.17 AğustosAydemir Akbaş hayatını kaybettiYine, bir süredir sağlık sorunları yaşayan Oyuncu Aydemir Akbaş, kaldırıldığı hastanede 88 yaşında yaşamını yitirdi.18 AğustosFransız oyuncu Alain delon hayatını kaybettiSinemanın efsane isimlerinden olarak kabul edilen Alain Delon yaşamını yitirdi. Fransız oyuncu 88 yaşındaydı.27 AğustosZeki Demirkubuz'un Hayat filmi Türkiye'nin en iyi uluslararası filmi seçildiYönetmen Zeki Demirkubuz'un 'Hayat' filmi, bu yılki Akademi Ödülleri'nde Türkiye'nin 'En İyi Uluslararası Film' adayı olarak belirlendi.27 AğustosLevent Üzümcü İzmir Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları'na Genel Sanat Yönetmeni olduAvrupa Yakası ve Harem dizileri ile tanınan ünlü oyuncu ve senarist Levent Üzümcü İzmir Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları’nın yeni Genel Sanat Yönetmeni oldu.4 EylülABD'ye kaçırılan 2 bin 500 yıllık altın kolye Türkiye'ye iade edildiManisa'dan 1970'lerde kaçırılan ve 1982'den beri ABD'de bir müzede sergilenen 2 bin 500 yıllık altın kolye Türkiye'ye iade edildi.10 EylülAmerikalı aktör James Earl Jones yaşamını yitirdiStar Wars filminde Darth Vader'ı seslendiren ünlü Amerikan aktör James Earl Jones, hayatını kaybetti.20 EylülFlüt virtüözü Şefika Kutluer'den Rusya İstanbul Başkonsolosluğu'nda konserRusya'nın en saygın ödüllerinden BraVo Uluslararası Müzik Ödülü'ne layık görülen dünyaca ünlü flüt virtüözü Şefika Kutluer, Rusya Federasyonu İstanbul Başkonsolosluğu'nda konser verdi.21 EylülMetin Arolat yaşamını yitirdiÜnlü şarkıcı Metin Arolat, İstanbul Kozyatağı Hilton'da sahnede şarkı söylerken aniden fenalaştı. Arolat, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.23 EylülTomris Giritlioğlu hayatını kaybettiÜnlü yönetmen, senarist ve yapımcı Tomris Giritlioğlu, yaşamını yitirdi. Tomris Giritlioğlu bir döneme damga vuran Hatırla Sevgili dizisinin yönetmenliğini üstlenmişti.27 EylülÜnlü oyuncu Dame Maggie Smith yaşamını yitirdiHarry Potter'da Profesör Minerva McGonagall rolüyle bilinen ünlü oyuncu Dame Maggie Smith, 89 yaşında hayatını kaybetti.28 EylülAltın Koza ödülleri sahiplerini buldu31. Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali'nde ödüller sahiplerini buldu. 11 filmin yarıştığı Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması'nda 'En İyi Film' ödülü, yönetmenliğini Murat Fıratoğlu'nun yaptığı 'Hemme'nin Öldüğü Günlerden Biri' filmine verildi.5 EkimAltın Portakal Film Festivali ödülleri sahiplerine ulaştıAntalya Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde düzenlenen 61. Antalya Altın Portakal Film Festivali’de Erdal Özyağcılar, Işıl Yücesoy, Müjdat Gezen, Selçuk Yöntem ve Şerif Sezer'e "Onur Ödülü”, oyuncular Farah Zeynep Abdullah ve Aras Bulut İynemli'ye "Başarı Ödülü" verildi.8 EkimŞener Şen, oyun sırasında cam şişeli saldırıya uğradıŞener Şen'in 'Zengin Mutfağı' oyununu Ankara'da Oran Açık Hava Sahnesi'nde sergilediği sırada izleyicilere dışardan cam şişeler fırlatıldı. Panik nedeniyle oyuna kısa ara verildi.17 EkimOyuncu Vural Çelik yaşamını yitirdiAvrupa Yakası dizisi ile tanınan oyuncu Vural Çelik hayatını kaybetti. 51 yaşındaki Vural Çelik'in evinde ölü olarak bulunduğu açıklandı.17 EkimPetra'da gizli mezar bulunduArkeologlar, Dünyanın Yedi Harikası'ndan biri olan Petra'da büyüleyici bir keşif yaptı. Petra’nın en ünlü simgesi olan Hazine Anıtı'nın altında, daha önce hiç görülmemiş gizli bir mezar bulundu.22 Ekimİstanbul Tiyatro Festivali başladıİstanbul Kültür Sanat Vakfı’nın düzenlediği İstanbul Tiyatro Festivali, 22 Ekim Salı akşamı Maximum Uniq Hall’da sahnelenen Müfettişler oyunuyla başladı. Vakıftan yapılan açıklamaya göre, festival kapsamındaki 19 tiyatro, performans ve dans gösterisinden oluşan 44 gösterimi, 30 bine yakın kişi izledi.22 EkimMoskova'da 'Bizans Senfonisi: Yerin ve Göğün Hazineleri' sergisi açıldıRusya'nın başkenti Moskova'da Uluslararası Nümismatik Kulübü Müzesi, pek çok müzenin girişimiyle 'Bizans Senfonisi: Yerin ve Göğün Hazineleri' adlı bir sergi açtı.Sergide antik sikkeler, dekoratif sanat objeleri, minyatür taş oymalar, sanatsal metaller, tablolar, mimari detaylar ve arkeolojik buluntular yer alıyor.3 KasımPodolsklu Adam tiyatroseverlerle buluştuÇağdaş Rus tiyatrosunun en popüler oyunlarından biri olan Rus yazar ve senarist Dmitriy Danilov'un imzasını taşıyan Podolsklu Adam, Ankara’da tiyatroseverlerle buluştu.7 KasımMoskova'da açık hava müzesi açıldıMoskova'da 7 Kasım Kızıl Meydan Askeri Geçit Töreni'nin 83. yıl dönümü onuruna açık hava müzesi açıldı. 1941 yılında, Ekim Devrimi'nin yıl dönümü onuruna ülkenin ana meydanında geleneksel askeri geçit töreni düzenlenmişti. Bu geçit töreni Rusya tarihinde olduğu kadar Büyük Anavatan Savaşı'nda özel bir dönüm noktası olmuştu.8 KasımGrammy Ödül Töreni adayları belli oldu2025 yılında düzenlenecek 67. Grammy Ödül Töreni'nde adaylar açıklandı. En çok Grammy Ödülü kazanan isim olan Beyonce 11 dalda aday olarak toplam adaylık sayısını 99'a çıkardı.11 KasımMansur Yavaş, Ebru Gündeş ve ekibine yapılan ödemeyi açıkladıAnkara Büyükşehir Belediyesi'nin tartışma yaratan 29 Ekim kutlamalarıyla ilgili ABB Başkanı Mansur Yavaş ayrıntılı bir bilgilendirme yaptı. Ebru Gündeş ve ekibine 4 milyon 750 bin lira ödeme yapıldığını duyuran Yavaş, belediye bünyesindeki tüm konser harcamaları için bütçenin binde 6'sının kullanıldığını açıkladı.12 KasımAltın Portakal'da en iyi film ödülü sahibini bulduUluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali kapsamında Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması'nda En İyi Film Ödülü'nü, Nadim Güç'ün yönettiği 'Mukadderat' kazandı.10 KasımTÜYAP Kitap Fuarı kitapseverleri ağırladı41. Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı, 500 bini aşkın kitapseveri ağırladı. Kitap fuarı, TÜYAP İstanbul Fuar ve Kongre Merkezi'nde gerçekleştirildi.15 KasımAlevi sinema günleri düzenlendiAlevi Vakıfları Federasyonu tarafından bu yıl ilk kez Alevi sinema günleri düzenlendi. İstanbul’daki Atlas 1948 Sineması’nda düzenlenen etkinlik, Aleviliği ele alan filmleri izleyiciyle buluşturarak Alevi Bektaşi kültürünü sinema aracılığıyla tanıtmayı amaçladı.29 KasımTaylor Swift'in kitabı sevenleriyle buluştuTaylor Swift, rekor kıran Eras Turnesi’ne dair kişisel yansımalarını, sahne arkası fotoğraflarını ve anılarını içeren 'The Official Eras Tour Book' adlı kitabını Black Friday’de hayranlarıyla buluşturdu. Hayranları uzun sıra oluşturdu.8 AralıkYönetmen Şerif Gören yaşamını yitirdiBirbirinden unutulmaz birçok yapıma imza atan ünlü yönetmen Şerif Gören hayatını kaybetti. Usta yönetmen için Atlas Sineması'nda tören düzenlendi. 80 yaşındaki Altın Palmiyeli yönetmen bir süredir hastanede tedavi görüyordu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241231/2024-yilinda-sosyal-medyada-hangi-yiyecek-ve-icecekler-viral-oldu-1091241379.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

genco erkal, altın portakal film festivali, taylor swift, beyoncé, grammy ödülleri, vural çelik, şener şen, altın koza, zeki demirkubuz, levent üzümcü, kenan işık, deadpool, cannes film festivali, atatürk kültür merkezi, oppenheimer, ayla algan, christopher nolan, paul auster, mario levi, akm, şerif gören, tüyap, ebru gündeş, farah zeynep abdullah, aras bulut iynemli