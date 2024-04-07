Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'tan Süper Kupa maçı öncesi açıklama

Bugün İslam Çupi'nin sözlerini hatırlama günüdür. Geldiğimiz nokta itibarıyla Fenerbahçe, yüzde 50 şansı olduğu Süper Kupa müsabakasına A takımı getirmeyip kupa şansını çok daha zayıflatmış bunu da inandığı değerler ve uğradığı haksızlıklara isyan etme noktasına geldiği için yapmıştır. Bugün İslam Çupi'nin sözlerini hatırlama günüdür. Geldiğimiz nokta itibarıyla Fenerbahçe, yüzde 50 şansı olduğu Süper Kupa müsabakasına A takımı getirmeyip kupa şansını çok daha zayıflatmış bunu da inandığı değerler ve uğradığı haksızlıklara isyan etme noktasına geldiği için yapmıştır.

Yaşadığımız haksızlıklar, terör örgütünün kumpası, futbol takımımıza yapılan suikast girişimi, futbolcularımıza yapılan linç teşebbüsü, zorbalıkla çalınan şampiyonluklarımız. 3 Temmuz kumpas sürecinde açılan davaların hala sonuçlanmaması. Bunlar sadece bazı olaylar. Yaşadığımız haksızlıklar, terör örgütünün kumpası, futbol takımımıza yapılan suikast girişimi, futbolcularımıza yapılan linç teşebbüsü, zorbalıkla çalınan şampiyonluklarımız. 3 Temmuz kumpas sürecinde açılan davaların hala sonuçlanmaması. Bunlar sadece bazı olaylar.

Bugünkü tepkimiz ve Süper Kupa'daki duruşumuz, sadece maçın tarihiyle ya da son deplasman maçında yaşadıklarımızla ilgili değildir. Bugünkü tepkimiz ve Süper Kupa'daki duruşumuz, sadece maçın tarihiyle ya da son deplasman maçında yaşadıklarımızla ilgili değildir.

Bütün bu garip olayların tek bir kulübün başına gelmesi, olayların sıradanlaştırılması Fenerbahçe'yi isyan noktasına getirmiştir. İsyanımızın ilk adımını istemeyerek Şanlıurfa'da atmak zorundayız. Bütün bu garip olayların tek bir kulübün başına gelmesi, olayların sıradanlaştırılması Fenerbahçe'yi isyan noktasına getirmiştir. İsyanımızın ilk adımını istemeyerek Şanlıurfa'da atmak zorundayız.

Kötülüklerin, kötülüğün tarifi hiçbir alanda futbol alanında olduğu kadar somut, delilli ve gerçek olmamıştır. Bu gidişata son verilmediği için kötülükler, kötülük yapanlar arsızlaşmış, beden bulmuş ve artarak devam etmiştir. Kötülüklerin, kötülüğün tarifi hiçbir alanda futbol alanında olduğu kadar somut, delilli ve gerçek olmamıştır. Bu gidişata son verilmediği için kötülükler, kötülük yapanlar arsızlaşmış, beden bulmuş ve artarak devam etmiştir.

Trabzon'da yaşananlar basit bir holiganizm olayı değildir. Trabzon'da yaşananlar basit bir holiganizm olayı değildir.

Biz çok sabırlı davrandık, sakin olmaya çalıştık. Haksızlıkları haykırdık, tüm kumpaslara, suikast girişimlerine ve haksızlıklara rağmen spora ve sporcuya odaklandık. Olimpiyatlara en çok sporcu gönderenlerden birisi Fenerbahçe'dir. Biz çok sabırlı davrandık, sakin olmaya çalıştık. Haksızlıkları haykırdık, tüm kumpaslara, suikast girişimlerine ve haksızlıklara rağmen spora ve sporcuya odaklandık. Olimpiyatlara en çok sporcu gönderenlerden birisi Fenerbahçe'dir.

TFF; isteseniz, planlasanız bu kadar olayı bir sezona sığdıramazdınız. Bizim isyanımızı bir maç tarihine bağlayan arkadaşlar gerçekten kötü niyetlisiniz. Maç planlamasına bakalım... Yunan federasyonunu örnek olarak gösteriyorlar. Kendi beceriksizliklerini karşı bu kararları paylaşıyorlar. Yunan federasyonu yabancı hakem getiriyor o zaman sizde getirin. TFF; isteseniz, planlasanız bu kadar olayı bir sezona sığdıramazdınız. Bizim isyanımızı bir maç tarihine bağlayan arkadaşlar gerçekten kötü niyetlisiniz. Maç planlamasına bakalım... Yunan federasyonunu örnek olarak gösteriyorlar. Kendi beceriksizliklerini karşı bu kararları paylaşıyorlar. Yunan federasyonu yabancı hakem getiriyor o zaman sizde getirin.

Galatasaray Avrupa'da tur atlasaydı bu maç bugün oynanacak mıydı?

Şanlıurfa bizim gideceğim Atina deplasmanıyla aynı mesafededir. Biz 'Karagümrük maçımızı ertelemeyin, bu maçı erteleyin' dedik. 'Rakip istemiyor' dediler. Galatasaray Avrupa'da tur atlasaydı bu maç bugün oynanacak mıydı?Şanlıurfa bizim gideceğim Atina deplasmanıyla aynı mesafededir. Biz 'Karagümrük maçımızı ertelemeyin, bu maçı erteleyin' dedik. 'Rakip istemiyor' dediler.