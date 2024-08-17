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Türkiye 20 Yaş Altı Kadın Milli Voleybol Takımı, Avrupa şampiyonu oldu
Türkiye 20 Yaş Altı Kadın Milli Voleybol Takımı, Avrupa şampiyonu oldu
Sputnik Türkiye
Türkiye 20 Yaş Altı Kadın Milli Voleybol Takımı, Avrupa Şampiyonası'nın finalinde İtalya'yı 3-2 yenerek namağlup şampiyon oldu. 17.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-17T20:50+0300
2024-08-17T20:50+0300
2024-08-17T21:00+0300
spor
voleybol
türkiye
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şampiyon
osman aşkın bak
gençlik ve spor bakanlığı
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U20 Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda U20 Kadın Voleybol Milli Takımı, İtalya'yı 3-2 mağlup ederek Avrupa şampiyonu oldu.20 Yaş Altı Kadın Milli Takımı, Avrupa Şampiyonası’nda oynadığı 9 maçın 9’unu da kazandı.Final karşılaşmasının ardından yapılan törende turnuvanın rüya takımı ödülleri sahiplerini buldu. Türkiye Milli Takımı'ndan Beren Yeşilırmak ‘En İyi Pasör Çaprazı’ ve ‘En Değerli Oyuncu (MVP)’, Dilay Özdemir ‘En İyi Pasör’ ödülünü kazandı.Maçta setler, 22-25, 25-16, 25-19, 17-25, 15-11 şeklinde sonuçlandı.Bakan Bak'tan tebrikGençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, Bulgaristan ve İrlanda'nın ev sahipliğinde düzenlenen Voleybol 20 Yaş Altı Kadınlar Avrupa Şampiyonası’nın finalinde İtalya’yı yenerek Avrupa Şampiyonu olan Kadın Voleybol Milli Takımı'nı yayımladığı mesajla tebrik etti.Bakan Bak, tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240817/2024-maymun-cicegi-virusu-haritasi-hangi-ulkede-kac-vaka-kaydedildi-1086957780.html
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voleybol, türkiye, italya, şampiyon, osman aşkın bak, gençlik ve spor bakanlığı
voleybol, türkiye, italya, şampiyon, osman aşkın bak, gençlik ve spor bakanlığı
Türkiye 20 Yaş Altı Kadın Milli Voleybol Takımı, Avrupa şampiyonu oldu
20:50 17.08.2024 (güncellendi: 21:00 17.08.2024)
Türkiye 20 Yaş Altı Kadın Milli Voleybol Takımı, Avrupa Şampiyonası'nın finalinde İtalya'yı 3-2 yenerek namağlup şampiyon oldu.
U20 Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda U20 Kadın Voleybol Milli Takımı, İtalya'yı 3-2 mağlup ederek Avrupa şampiyonu oldu.
20 Yaş Altı Kadın Milli Takımı, Avrupa Şampiyonası’nda oynadığı 9 maçın 9’unu da kazandı.
Final karşılaşmasının ardından yapılan törende turnuvanın rüya takımı ödülleri sahiplerini buldu. Türkiye Milli Takımı'ndan Beren Yeşilırmak ‘En İyi Pasör Çaprazı’ ve ‘En Değerli Oyuncu (MVP)’, Dilay Özdemir ‘En İyi Pasör’ ödülünü kazandı.
Maçta setler, 22-25, 25-16, 25-19, 17-25, 15-11 şeklinde sonuçlandı.
Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, Bulgaristan ve İrlanda'nın ev sahipliğinde düzenlenen Voleybol 20 Yaş Altı Kadınlar Avrupa Şampiyonası’nın finalinde İtalya’yı yenerek Avrupa Şampiyonu olan Kadın Voleybol Milli Takımı'nı yayımladığı mesajla tebrik etti.
Bakan Bak, tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:
Bulgaristan ve İrlanda'nın ev sahipliğinde düzenlenen Voleybol 20 Yaş Altı Kadınlar Avrupa Şampiyonası’nın Sofya’da oynanan finalinde İtalya’yı mağlup ederek Avrupa Şampiyonu olan 20 Yaş Altı Kadın Voleybol Milli Takımımızı kutluyorum. Genç sporcuların azmi ve başarısı, Türk voleybolunun geleceği adına büyük umut veriyor. Kazanılan şampiyonlukta emeği geçen tüm oyuncuları, teknik ekibi ve yöneticileri tebrik ediyorum. 20 Yaş Altı Kadın Voleybol Milli Takımına bizlere yaşattıkları gurur için teşekkür ediyor, milli takımımızın başarılarının devamını diliyorum.