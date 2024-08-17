Türkiye 20 Yaş Altı Kadın Milli Voleybol Takımı, Avrupa şampiyonu oldu

Bulgaristan ve İrlanda'nın ev sahipliğinde düzenlenen Voleybol 20 Yaş Altı Kadınlar Avrupa Şampiyonası’nın Sofya’da oynanan finalinde İtalya’yı mağlup ederek Avrupa Şampiyonu olan 20 Yaş Altı Kadın Voleybol Milli Takımımızı kutluyorum. Genç sporcuların azmi ve başarısı, Türk voleybolunun geleceği adına büyük umut veriyor. Kazanılan şampiyonlukta emeği geçen tüm oyuncuları, teknik ekibi ve yöneticileri tebrik ediyorum. 20 Yaş Altı Kadın Voleybol Milli Takımına bizlere yaşattıkları gurur için teşekkür ediyor, milli takımımızın başarılarının devamını diliyorum.