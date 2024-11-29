https://anlatilaninotesi.com.tr/20241129/real-madridde-ancelotti-arda-gulere-bagirdi-tepkiler-cig-gibi-buyudu-cesaretin-yok-inadin-yuzunden-1090958121.html

Real Madrid’de Ancelotti Arda Güler'e bağırdı, tepkiler çığ gibi büyüdü: 'Cesaretin yok, inadın yüzünden kaybediyoruz'

Real Madrid’de Ancelotti Arda Güler'e bağırdı, tepkiler çığ gibi büyüdü: 'Cesaretin yok, inadın yüzünden kaybediyoruz'

Sputnik Türkiye

Real Madrid, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Liverpool’a 2-0 mağlup olurken Arda Güler, performansı ve Carlo Ancelotti’nin tepkisiyle gündeme oturdu. Genç yıldızın... 29.11.2024, Sputnik Türkiye

2024-11-29T09:01+0300

2024-11-29T09:01+0300

2024-11-29T09:01+0300

spor

arda güler

carlo ancelotti

uefa

real madrid

futbol

taraftar

taraftar

tepki

bağırmak

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/09/02/1087519603_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_d5ce65506ac374a85bac7ac04a240e84.jpg

Real Madrid, UEFA Şampiyonlar Ligi 5. hafta mücadelesinde Anfield Road’da Liverpool’a konuk oldu. İspanyol devi, İngiliz devine 2-0 mağlup olurken, maçın en çok konuşulan ismi Arda Güler oldu. Genç futbolcu, karşılaşmaya sağ kanatta ilk 11’de başladı ancak 57. dakikada yerini Vazquez’e bıraktı.Ancelotti’den sert tepkiMaçın ilk yarısında Arda Güler, ceza sahası dışından etkisiz bir şut denedi. Bu pozisyonun ardından kameralar, Carlo Ancelotti’nin kenarda bağırarak genç oyuncusuna tepki gösterdiğini kaydetti. “Ardaaa!” diye bağıran Ancelotti, maç sonrasında düzenlediği basın toplantısında, “Arda savunmada iyiydi ama daha isabetli olabilirdi. Onun tecrübe eksikliği var” diyerek eleştirisini dile getirdi.Taraftarlar Ancelotti’ye tepkiliReal Madrid taraftarları, genç yıldızın oyundan alınmasına ve Ancelotti’nin sert tavrına sosyal medyada tepki gösterdi. Özellikle Arda’ya gösterilen tutumun, kötü performans sergileyen diğer yıldız oyunculara uygulanmadığını savunan taraftarlar, Ancelotti’nin adaletsiz olduğunu öne sürdü.@IagooPL: “Ancelotti hiçbir şey değil. Arda’yı eleştiriyor ama Mbappe ya da Modric’in berbat oyunlarına laf etmeye cesareti yok.”@tony61montana: “Mbappe’ye sessiz kalıp Arda’ya bağırması beni sinirlendiriyor. Bu nasıl bir yönetim anlayışı?”Tepkiler çığ gibi büyüyorArda Güler’in performansını savunan birçok taraftar, Ancelotti’nin yönetim tarzını eleştirdi:@HildeThorn: “Arda, sahadaki en yaratıcı oyuncuydu ama Ancelotti yine klasiklerine döndü ve takım puan kaybetti. Bu inatla nereye varacaksın?”@Christianmc95: “Mbappe’yi çıkaracak cesareti yok ama Arda’yı çıkarıyor. Oysa sahadaki en iyi oyuncuydu.”Arda Güler’den beklentiler yüksekTürk futbolseverlerin heyecanla takip ettiği Arda Güler, Real Madrid formasıyla dikkat çekmeye devam ediyor. Genç oyuncunun henüz yolun başında olduğunu vurgulayan bazı taraftarlar ise destek mesajları gönderdi:@SKrmcf: “Arda, daha iyisini yapmalısın. Eğer Ancelotti’yi ikna etmek istiyorsan performansını artırman şart.”Penaltı kaçıran yıldızlar: Mbappe ve SalahMaçın önemli anlarından biri de kaçan penaltılar oldu. Önce 61. dakikada Mbappe, ardından 70. dakikada Salah penaltıyı gole çeviremedi. Kritik anlar, Real Madrid’in puan kaybetmesinde etkili oldu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241129/uefa-ulke-puanindaki-son-durum-degisti-turkiye-siralama-atlamaya-artik-cok-yakin-1090954968.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

arda güler real madrid, carlo ancelotti arda güler, arda güler liverpool maçı, real madrid liverpool yenilgisi, arda güler ilk 11, ancelotti eleştirileri, arda güler vazquez değişikliği, sosyal medyada ancelotti tepkisi, arda güler şampiyonlar ligi