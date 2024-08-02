https://anlatilaninotesi.com.tr/20240802/bir-madalya-daha-geliyor-buse-savaskan-kadinlar-yuksek-atlamada-finalde-1086438456.html
Bir madalya daha geliyor: Buse Savaşkan kadınlar yüksek atlamada finalde
Bir madalya daha geliyor: Buse Savaşkan kadınlar yüksek atlamada finalde
Sputnik Türkiye
Kıbrıslı Türk elit atlet Buse Savaşkan, Stade de France stadında gerçekleştirilen elemelerde üstün bir performans sergileyerek kadınlar yüksek atlamada finale... 02.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-02T13:08+0300
2024-08-02T13:08+0300
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Buse Savaşkan, ilk atlamasında 1.83 metreyi başarıyla geçerek yarışmaya güçlü bir başlangıç yaptı. İkinci denemesinde 1.88 metreyi de geçen Savaşkan, ilk denemesinde 1.92 metreyi aşamadı. Ancak ikinci denemesinde bu yüksekliği geçmeyi başararak finale doğru ilerledi. 1.95 metre yüksekliğini geçememesine rağmen ilk 12 sporcu içinde yer alarak finale yükselmeyi başardı.Buse Savaşkan ne zaman final oynayacak?Final mücadelesi 4 Ağustos Pazar günü saat 20.55'te yapılacak. Buse Savaşkan'ın finaldeki performansı büyük bir merakla bekleniyor.Buse Savaşkan kimdir?Buse Savaşkan, 24 Şubat 1999 tarihinde doğan Kıbrıslı Türk bir atlet. Yüksek atlama branşında yarışan Savaşkan, ilk uluslararası deneyimini 2016 yılında Tiflis'te düzenlenen Avrupa Gençler Atletizm Şampiyonası'nda yaşadı ve 1.75 metre ile elemelerden elendi. 2019'da İsveç'in Gävle kentinde düzenlenen Avrupa U23 Atletizm Şampiyonası'nda 1.68 metre ile finalleri kaçırdı.2020'de açık havada ve 2021'de salonda Türkiye şampiyonu olan Savaşkan, 2021'de İstanbul'da düzenlenen Balkan Salon Şampiyonası'nda 1.80 metre ile bronz madalya kazandı. Ayrıca, Kaloşvar'daki açık hava şampiyonasında 1.75 metre ile beşinci, aynı yıl İstanbul'daki Balkan Salon Şampiyonası'nda 1.75 metre ile altıncı oldu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240802/turk-takimlari-pes-pese-kazandi-siralamada-buyuk-yukselis-geldi-uefa-ulke-puani-guncellendi-1086427939.html
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buse savaşkan, yüksek atlama, 2024 yaz olimpiyat oyunları, stade de france, kadınlar yüksek atlama finali, kıbrıslı türk atlet, türkiye şampiyonu
buse savaşkan, yüksek atlama, 2024 yaz olimpiyat oyunları, stade de france, kadınlar yüksek atlama finali, kıbrıslı türk atlet, türkiye şampiyonu
Bir madalya daha geliyor: Buse Savaşkan kadınlar yüksek atlamada finalde
Kıbrıslı Türk elit atlet Buse Savaşkan, Stade de France stadında gerçekleştirilen elemelerde üstün bir performans sergileyerek kadınlar yüksek atlamada finale yükseldi.
Buse Savaşkan, ilk atlamasında 1.83 metreyi başarıyla geçerek yarışmaya güçlü bir başlangıç yaptı. İkinci denemesinde 1.88 metreyi de geçen Savaşkan, ilk denemesinde 1.92 metreyi aşamadı. Ancak ikinci denemesinde bu yüksekliği geçmeyi başararak finale doğru ilerledi. 1.95 metre yüksekliğini geçememesine rağmen ilk 12 sporcu içinde yer alarak finale yükselmeyi başardı.
Buse Savaşkan ne zaman final oynayacak?
Final mücadelesi 4 Ağustos Pazar günü saat 20.55'te yapılacak. Buse Savaşkan'ın finaldeki performansı büyük bir merakla bekleniyor.
Buse Savaşkan, 24 Şubat 1999 tarihinde doğan Kıbrıslı Türk bir atlet. Yüksek atlama branşında yarışan Savaşkan, ilk uluslararası deneyimini 2016 yılında Tiflis'te düzenlenen Avrupa Gençler Atletizm Şampiyonası'nda yaşadı ve 1.75 metre ile elemelerden elendi. 2019'da İsveç'in Gävle kentinde düzenlenen Avrupa U23 Atletizm Şampiyonası'nda 1.68 metre ile finalleri kaçırdı.
2020'de açık havada ve 2021'de salonda Türkiye şampiyonu olan Savaşkan, 2021'de İstanbul'da düzenlenen Balkan Salon Şampiyonası'nda 1.80 metre ile bronz madalya kazandı. Ayrıca, Kaloşvar'daki açık hava şampiyonasında 1.75 metre ile beşinci, aynı yıl İstanbul'daki Balkan Salon Şampiyonası'nda 1.75 metre ile altıncı oldu.