https://anlatilaninotesi.com.tr/20241125/ilk-11de-basladi-performansiyla-goz-doldurdu-mac-sonrasi-ancelottiden-ozgu-dolu-arda-guler-sozleri--1090780554.html
İlk 11'de başladı, performansıyla göz doldurdu: Maç sonrası Ancelotti'den özgü dolu Arda Güler sözleri
İlk 11'de başladı, performansıyla göz doldurdu: Maç sonrası Ancelotti'den özgü dolu Arda Güler sözleri
Sputnik Türkiye
Real Madrid konuk olduğu Leganes'i 3-0 yendi. Maça ilk 11'de başlayan Arda Güler, teknik direktör Carlo Ancelotti'den geçer not aldı. Ancelotti " Arda bizim... 25.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-25T09:41+0300
2024-11-25T09:41+0300
2024-11-25T09:41+0300
spor
arda güler
carlo ancelotti
real madrid
real madrid
real madrid
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La Liga'nın 14. haftasında Real Madrid deplasmanda Leganes'i 3-0 yendi. Maça ilk 11'de başlayan Arda Güler, Valverde'nin attığı golün asistini yaptı.Maçın ardından Carlo Ancelotti basın toplantısında Arda Güler'in performansını övgü.Ancelotti: Çok yarar sağladıLigde 2 ay sonra ilk 11'de maça çıkan Arda Güler için Carlo Ancelotti, "Arda ve Ceballos bugün gayet iyi oynadı ve takıma çok iyi katkıda bulundular. Arda'nın yaratacılığı bize çok yarar sağladı. Gol atmaya yakındı. Arda bizim güvenebileceğimiz oyunculardan biri." dedi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241125/arda-guler-9-hafta-sonra-ilk-11de-yer-buldu-1090772828.html
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İlk 11'de başladı, performansıyla göz doldurdu: Maç sonrası Ancelotti'den özgü dolu Arda Güler sözleri
Real Madrid konuk olduğu Leganes'i 3-0 yendi. Maça ilk 11'de başlayan Arda Güler, teknik direktör Carlo Ancelotti'den geçer not aldı. Ancelotti " Arda bizim güvenebileceğimiz oyunculardan biri" dedi.
La Liga'nın 14. haftasında Real Madrid deplasmanda Leganes'i 3-0 yendi. Maça ilk 11'de başlayan Arda Güler, Valverde'nin attığı golün asistini yaptı.
Maçın ardından Carlo Ancelotti basın toplantısında Arda Güler'in performansını övgü.
Ancelotti: Çok yarar sağladı
Ligde 2 ay sonra ilk 11'de maça çıkan Arda Güler için Carlo Ancelotti, "Arda ve Ceballos bugün gayet iyi oynadı ve takıma çok iyi katkıda bulundular. Arda'nın yaratacılığı bize çok yarar sağladı. Gol atmaya yakındı. Arda bizim güvenebileceğimiz oyunculardan biri." dedi.