https://anlatilaninotesi.com.tr/20241125/ilk-11de-basladi-performansiyla-goz-doldurdu-mac-sonrasi-ancelottiden-ozgu-dolu-arda-guler-sozleri--1090780554.html

İlk 11'de başladı, performansıyla göz doldurdu: Maç sonrası Ancelotti'den özgü dolu Arda Güler sözleri

İlk 11'de başladı, performansıyla göz doldurdu: Maç sonrası Ancelotti'den özgü dolu Arda Güler sözleri

Sputnik Türkiye

Real Madrid konuk olduğu Leganes'i 3-0 yendi. Maça ilk 11'de başlayan Arda Güler, teknik direktör Carlo Ancelotti'den geçer not aldı. Ancelotti " Arda bizim... 25.11.2024, Sputnik Türkiye

2024-11-25T09:41+0300

2024-11-25T09:41+0300

2024-11-25T09:41+0300

spor

arda güler

carlo ancelotti

real madrid

real madrid

real madrid

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La Liga'nın 14. haftasında Real Madrid deplasmanda Leganes'i 3-0 yendi. Maça ilk 11'de başlayan Arda Güler, Valverde'nin attığı golün asistini yaptı.Maçın ardından Carlo Ancelotti basın toplantısında Arda Güler'in performansını övgü.Ancelotti: Çok yarar sağladıLigde 2 ay sonra ilk 11'de maça çıkan Arda Güler için Carlo Ancelotti, "Arda ve Ceballos bugün gayet iyi oynadı ve takıma çok iyi katkıda bulundular. Arda'nın yaratacılığı bize çok yarar sağladı. Gol atmaya yakındı. Arda bizim güvenebileceğimiz oyunculardan biri." dedi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241125/arda-guler-9-hafta-sonra-ilk-11de-yer-buldu-1090772828.html

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