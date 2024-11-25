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İlk 11'de başladı, performansıyla göz doldurdu: Maç sonrası Ancelotti'den özgü dolu Arda Güler sözleri
İlk 11'de başladı, performansıyla göz doldurdu: Maç sonrası Ancelotti'den özgü dolu Arda Güler sözleri
Sputnik Türkiye
Real Madrid konuk olduğu Leganes'i 3-0 yendi. Maça ilk 11'de başlayan Arda Güler, teknik direktör Carlo Ancelotti'den geçer not aldı. Ancelotti " Arda bizim... 25.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-25T09:41+0300
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La Liga'nın 14. haftasında Real Madrid deplasmanda Leganes'i 3-0 yendi. Maça ilk 11'de başlayan Arda Güler, Valverde'nin attığı golün asistini yaptı.Maçın ardından Carlo Ancelotti basın toplantısında Arda Güler'in performansını övgü.Ancelotti: Çok yarar sağladıLigde 2 ay sonra ilk 11'de maça çıkan Arda Güler için Carlo Ancelotti, "Arda ve Ceballos bugün gayet iyi oynadı ve takıma çok iyi katkıda bulundular. Arda'nın yaratacılığı bize çok yarar sağladı. Gol atmaya yakındı. Arda bizim güvenebileceğimiz oyunculardan biri." dedi.
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İlk 11'de başladı, performansıyla göz doldurdu: Maç sonrası Ancelotti'den özgü dolu Arda Güler sözleri

09:41 25.11.2024
© AA / Jacek BoczarskiLa Liga ekiplerinden Real Madrid, yeni sezon hazırlıkları kapsamında ABD'nin Illinois eyaletinin Chicago kentindeki Soldier Field Stadyumu'nda AC Milan takımıyla hazırlık maçında karşılaştı. Karşılaşmada Milli Takım oyuncusu Arda Güler (15) de mücadele etti.
La Liga ekiplerinden Real Madrid, yeni sezon hazırlıkları kapsamında ABD'nin Illinois eyaletinin Chicago kentindeki Soldier Field Stadyumu'nda AC Milan takımıyla hazırlık maçında karşılaştı. Karşılaşmada Milli Takım oyuncusu Arda Güler (15) de mücadele etti. - Sputnik Türkiye, 1920, 25.11.2024
© AA / Jacek Boczarski
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Real Madrid konuk olduğu Leganes'i 3-0 yendi. Maça ilk 11'de başlayan Arda Güler, teknik direktör Carlo Ancelotti'den geçer not aldı. Ancelotti " Arda bizim güvenebileceğimiz oyunculardan biri" dedi.
La Liga'nın 14. haftasında Real Madrid deplasmanda Leganes'i 3-0 yendi. Maça ilk 11'de başlayan Arda Güler, Valverde'nin attığı golün asistini yaptı.
Maçın ardından Carlo Ancelotti basın toplantısında Arda Güler'in performansını övgü.
La Liga ekiplerinden Real Madrid, yeni sezon hazırlıkları kapsamında ABD'nin Illinois eyaletinin Chicago kentindeki Soldier Field Stadyumu'nda AC Milan takımıyla hazırlık maçında karşılaştı. Karşılaşmada Milli Takım oyuncusu Arda Güler (15) de mücadele etti. - Sputnik Türkiye, 1920, 25.11.2024
SPOR
Arda Güler 9 hafta sonra ilk 11'de yer buldu
01:58

Ancelotti: Çok yarar sağladı

Ligde 2 ay sonra ilk 11'de maça çıkan Arda Güler için Carlo Ancelotti, "Arda ve Ceballos bugün gayet iyi oynadı ve takıma çok iyi katkıda bulundular. Arda'nın yaratacılığı bize çok yarar sağladı. Gol atmaya yakındı. Arda bizim güvenebileceğimiz oyunculardan biri." dedi.
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