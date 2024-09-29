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Cumhurbaşkanlığı Kupası'nın sahibi Anadolu Efes oldu
Cumhurbaşkanlığı Kupası'nın sahibi Anadolu Efes oldu
Sputnik Türkiye
Cumhurbaşkanlığı Kupası'nın sahibi Fenerbahçe Beko'yu bir sayılık farkla 83-82 yenen Anadolu Efes oldu. Sporculara kupayı ve madalyalarını Cumhurbaşkanı... 29.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-29T20:27+0300
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spor
anadolu efes
fenerbahçe beko
recep tayyip erdoğan
kupa
cumhurbaşkanlığı
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Basketbolda Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Süper Ligi'nde ve ING Türkiye Kupası'nda geçen sezon şampiyon olan Fenerbahçe Beko ile lig ikincisi ve kupa finalisti Anadolu Efes 37. Erkekler Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda karşı karşıya geldi. İki takım Cumhurbaşkanlığı Kupası için 9. kez kozlarını paylaştı.Basketbol Gelişim Merkezi'nin açılış gününde oynanan maçı Anadolu Efes 83-82 galip tamamladı.Önceki 8 finalde Anadolu Efes 5 kez kupayı kazanırken, Fenerbahçe 3 kez kazanan taraf oldu.Anadolu Efes, Fenerbahçe Beko karşısında 2008-2009, 2009-2010, 2017-2018, 2018-2019 ve 2011-2022 sezonlarında kupaya uzandı. Fenerbahçe Beko ise 1993-1994, 2006-2007 ve 2015-2016 sezonlarında kupaya adını yazdırdı.Anadolu Efes'in 14'üncü şampiyonluğu37. Erkekler Cumhurbaşkanlığı Kupası ile toplamda 14. şampiyonluğa ulaşan Anadolu Efes 1985-1986, 1991-1992, 1992-1993, 1995-1996, 1997-1998, 1999-2000, 2005-2006, 2008-2009 ve 2009-2010 sezonlarında Efes Pilsen ismiyle Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı kazandı.Lacivert-beyazlılar, adını Efes Pilsen adını 2011-2012 sezonu başında Anadolu Efes olarak değiştirdi. 2014-2015 sezonunda Pınar Karşıyaka'yı yenerek kupayı kaldıran Anadolu Efes, 2017-2018 ve 2018-2019 sezonlarında üst üste 2 Cumhurbaşkanlığı Kupası maçında da Fenerbahçe Beko'ya üstünlük sağladı. Efes, son olarak 2021-2022'de kupanın sahibi oldu.Bugünkü müsabakayla bu organizasyonda 25. kez boy gösteren lacivert-beyazlılar, 14. zaferini elde etti.Anadolu Efes, Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı üst üste 4. kez müzesine götürdü.Cumhurbaşkanı Erdoğan Anadolu Efes'e şampiyonluk kupasını verdiİCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Basketbol Gelişim Merkezi'ndeki maçın sona ermesinin ardından sahada düzenlenen kupa törenine katıldı.Sporculara madalyalarını takan Erdoğan, kupayı Anadolu Efes takım kaptanı Shane Larkin'e takdim etti.Erdoğan, madalya alan sporcuların çocuklarına da harçlık verdi.Kupayı kaybeden Fenerbahçe Beko sporcularıyla sohbet eden Erdoğan sahadan ayrıldı.Salgın ve Kahramanmaraş depremleri nedenleriyle kupa düzenlenmedi2017-2018 sezonuyla başlayan süreçteki son 4 müsabakada Anadolu Efes ile Fenerbahçe karşılaştı. Lacivert-beyazlı ekip, 2017-2018, 2018-2019 ve 2021-2022 sezonlarından sonra bu yılki kupayı da kaldırmayı başardı.Kupa, 2019-2020, 2020-2021 sezonlarında salgın, 2022-2023 sezonunda ise 6 Şubat Kahramanmaraş depremleri nedeniyle düzenlenmedi.
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Cumhurbaşkanlığı Kupası'nın sahibi Anadolu Efes oldu

20:27 29.09.2024 (güncellendi: 21:12 29.09.2024)
© AA / Cem TekkeşinoğluCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 37. Erkekler Cumhurbaşkanlığı Kupası maçında Fenerbahçe Beko’yu 82 - 83 yenerek şampiyon olan Anadolu Efes’e madalyalarını ve şampiyonluk kupasını verdi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 37. Erkekler Cumhurbaşkanlığı Kupası maçında Fenerbahçe Beko’yu 82 - 83 yenerek şampiyon olan Anadolu Efes’e madalyalarını ve şampiyonluk kupasını verdi - Sputnik Türkiye, 1920, 29.09.2024
© AA / Cem Tekkeşinoğlu
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Cumhurbaşkanlığı Kupası'nın sahibi Fenerbahçe Beko'yu bir sayılık farkla 83-82 yenen Anadolu Efes oldu. Sporculara kupayı ve madalyalarını Cumhurbaşkanı Erdoğan verdi. Lacivert-beyazlılar 14. kez Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı müzesine götürdü.
Basketbolda Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Süper Ligi'nde ve ING Türkiye Kupası'nda geçen sezon şampiyon olan Fenerbahçe Beko ile lig ikincisi ve kupa finalisti Anadolu Efes 37. Erkekler Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda karşı karşıya geldi. İki takım Cumhurbaşkanlığı Kupası için 9. kez kozlarını paylaştı.
Basketbol Gelişim Merkezi'nin açılış gününde oynanan maçı Anadolu Efes 83-82 galip tamamladı.
Önceki 8 finalde Anadolu Efes 5 kez kupayı kazanırken, Fenerbahçe 3 kez kazanan taraf oldu.
Anadolu Efes, Fenerbahçe Beko karşısında 2008-2009, 2009-2010, 2017-2018, 2018-2019 ve 2011-2022 sezonlarında kupaya uzandı. Fenerbahçe Beko ise 1993-1994, 2006-2007 ve 2015-2016 sezonlarında kupaya adını yazdırdı.

Anadolu Efes'in 14'üncü şampiyonluğu

37. Erkekler Cumhurbaşkanlığı Kupası ile toplamda 14. şampiyonluğa ulaşan Anadolu Efes 1985-1986, 1991-1992, 1992-1993, 1995-1996, 1997-1998, 1999-2000, 2005-2006, 2008-2009 ve 2009-2010 sezonlarında Efes Pilsen ismiyle Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı kazandı.
Lacivert-beyazlılar, adını Efes Pilsen adını 2011-2012 sezonu başında Anadolu Efes olarak değiştirdi.
2014-2015 sezonunda Pınar Karşıyaka'yı yenerek kupayı kaldıran Anadolu Efes, 2017-2018 ve 2018-2019 sezonlarında üst üste 2 Cumhurbaşkanlığı Kupası maçında da Fenerbahçe Beko'ya üstünlük sağladı. Efes, son olarak 2021-2022'de kupanın sahibi oldu.
Bugünkü müsabakayla bu organizasyonda 25. kez boy gösteren lacivert-beyazlılar, 14. zaferini elde etti.
Anadolu Efes, Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı üst üste 4. kez müzesine götürdü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Anadolu Efes'e şampiyonluk kupasını verdi

İCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Basketbol Gelişim Merkezi'ndeki maçın sona ermesinin ardından sahada düzenlenen kupa törenine katıldı.
Sporculara madalyalarını takan Erdoğan, kupayı Anadolu Efes takım kaptanı Shane Larkin'e takdim etti.
Erdoğan, madalya alan sporcuların çocuklarına da harçlık verdi.
Kupayı kaybeden Fenerbahçe Beko sporcularıyla sohbet eden Erdoğan sahadan ayrıldı.
© AA / Cemal YurttaşCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Anadolu Efes’e madalyalarını ve şampiyonluk kupasını verdi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Anadolu Efes’e madalyalarını ve şampiyonluk kupasını verdi. - Sputnik Türkiye
1/3
© AA / Cemal Yurttaş
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Anadolu Efes’e madalyalarını ve şampiyonluk kupasını verdi.
© AA / Cemal YurttaşCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Anadolu Efes’e madalyalarını ve şampiyonluk kupasını verdi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Anadolu Efes’e madalyalarını ve şampiyonluk kupasını verdi. - Sputnik Türkiye
2/3
© AA / Cemal Yurttaş
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Anadolu Efes’e madalyalarını ve şampiyonluk kupasını verdi.
© AA / Cemal YurttaşCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Anadolu Efes’e madalyalarını ve şampiyonluk kupasını verdi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Anadolu Efes’e madalyalarını ve şampiyonluk kupasını verdi. - Sputnik Türkiye
3/3
© AA / Cemal Yurttaş
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Anadolu Efes’e madalyalarını ve şampiyonluk kupasını verdi.
1/3
© AA / Cemal Yurttaş
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Anadolu Efes’e madalyalarını ve şampiyonluk kupasını verdi.
2/3
© AA / Cemal Yurttaş
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Anadolu Efes’e madalyalarını ve şampiyonluk kupasını verdi.
3/3
© AA / Cemal Yurttaş
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Anadolu Efes’e madalyalarını ve şampiyonluk kupasını verdi.

Salgın ve Kahramanmaraş depremleri nedenleriyle kupa düzenlenmedi

2017-2018 sezonuyla başlayan süreçteki son 4 müsabakada Anadolu Efes ile Fenerbahçe karşılaştı. Lacivert-beyazlı ekip, 2017-2018, 2018-2019 ve 2021-2022 sezonlarından sonra bu yılki kupayı da kaldırmayı başardı.
Kupa, 2019-2020, 2020-2021 sezonlarında salgın, 2022-2023 sezonunda ise 6 Şubat Kahramanmaraş depremleri nedeniyle düzenlenmedi.
Erkeklerde Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı şimdiye dek kazanan takımlar ve finalistler şöyle

Sezon

Şampiyon

Finalist

1984-1985

Galatasaray

Fenerbahçe

1985-1986

Efes Pilsen

Galatasaray

1986-1987

Karşıyaka

Beşiktaş

1987-1988

Eczacıbaşı

Fenerbahçe

1988-1989

Çukorova

Eczacıbaşı

1989-1990

Fenerbahçe

Galatasaray

1990-1991

Fenerbahçe

TOFAŞ SAS

1991-1992

Efes Pilsen

Paşabahçe

1992-1993

Efes Pilsen

TOFAŞ SAS

1993-1994

Fenerbahçe

Efes Pilsen

1994-1995

Ülkerspor

Galatasaray

1995-1996

Efes Pilsen

Türk Telekom

1996-1997

Türk Telekom

Efes Pilsen

1997-1998

Efes Pilsen

Ülkerspor

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