https://anlatilaninotesi.com.tr/20240929/cumhurbaskanligi-kupasi-anadolu-efesin-oldu-1088585427.html

Cumhurbaşkanlığı Kupası'nın sahibi Anadolu Efes oldu

Cumhurbaşkanlığı Kupası'nın sahibi Anadolu Efes oldu

Sputnik Türkiye

Cumhurbaşkanlığı Kupası'nın sahibi Fenerbahçe Beko'yu bir sayılık farkla 83-82 yenen Anadolu Efes oldu. Sporculara kupayı ve madalyalarını Cumhurbaşkanı... 29.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-29T20:27+0300

2024-09-29T20:27+0300

2024-09-29T21:12+0300

spor

anadolu efes

fenerbahçe beko

recep tayyip erdoğan

kupa

cumhurbaşkanlığı

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Basketbolda Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Süper Ligi'nde ve ING Türkiye Kupası'nda geçen sezon şampiyon olan Fenerbahçe Beko ile lig ikincisi ve kupa finalisti Anadolu Efes 37. Erkekler Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda karşı karşıya geldi. İki takım Cumhurbaşkanlığı Kupası için 9. kez kozlarını paylaştı.Basketbol Gelişim Merkezi'nin açılış gününde oynanan maçı Anadolu Efes 83-82 galip tamamladı.Önceki 8 finalde Anadolu Efes 5 kez kupayı kazanırken, Fenerbahçe 3 kez kazanan taraf oldu.Anadolu Efes, Fenerbahçe Beko karşısında 2008-2009, 2009-2010, 2017-2018, 2018-2019 ve 2011-2022 sezonlarında kupaya uzandı. Fenerbahçe Beko ise 1993-1994, 2006-2007 ve 2015-2016 sezonlarında kupaya adını yazdırdı.Anadolu Efes'in 14'üncü şampiyonluğu37. Erkekler Cumhurbaşkanlığı Kupası ile toplamda 14. şampiyonluğa ulaşan Anadolu Efes 1985-1986, 1991-1992, 1992-1993, 1995-1996, 1997-1998, 1999-2000, 2005-2006, 2008-2009 ve 2009-2010 sezonlarında Efes Pilsen ismiyle Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı kazandı.Lacivert-beyazlılar, adını Efes Pilsen adını 2011-2012 sezonu başında Anadolu Efes olarak değiştirdi. 2014-2015 sezonunda Pınar Karşıyaka'yı yenerek kupayı kaldıran Anadolu Efes, 2017-2018 ve 2018-2019 sezonlarında üst üste 2 Cumhurbaşkanlığı Kupası maçında da Fenerbahçe Beko'ya üstünlük sağladı. Efes, son olarak 2021-2022'de kupanın sahibi oldu.Bugünkü müsabakayla bu organizasyonda 25. kez boy gösteren lacivert-beyazlılar, 14. zaferini elde etti.Anadolu Efes, Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı üst üste 4. kez müzesine götürdü.Cumhurbaşkanı Erdoğan Anadolu Efes'e şampiyonluk kupasını verdiİCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Basketbol Gelişim Merkezi'ndeki maçın sona ermesinin ardından sahada düzenlenen kupa törenine katıldı.Sporculara madalyalarını takan Erdoğan, kupayı Anadolu Efes takım kaptanı Shane Larkin'e takdim etti.Erdoğan, madalya alan sporcuların çocuklarına da harçlık verdi.Kupayı kaybeden Fenerbahçe Beko sporcularıyla sohbet eden Erdoğan sahadan ayrıldı.Salgın ve Kahramanmaraş depremleri nedenleriyle kupa düzenlenmedi2017-2018 sezonuyla başlayan süreçteki son 4 müsabakada Anadolu Efes ile Fenerbahçe karşılaştı. Lacivert-beyazlı ekip, 2017-2018, 2018-2019 ve 2021-2022 sezonlarından sonra bu yılki kupayı da kaldırmayı başardı.Kupa, 2019-2020, 2020-2021 sezonlarında salgın, 2022-2023 sezonunda ise 6 Şubat Kahramanmaraş depremleri nedeniyle düzenlenmedi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240929/trabzonspor-konyasporu-3-2-yendi-ozan-tufan-koltuk-degnekleri-ile-stadyumdan-ayrildi-1088584825.html

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