Cumhurbaşkanlığı Kupası'nın sahibi Anadolu Efes oldu
20:27 29.09.2024 (güncellendi: 21:12 29.09.2024)
© AA / Cem TekkeşinoğluCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 37. Erkekler Cumhurbaşkanlığı Kupası maçında Fenerbahçe Beko’yu 82 - 83 yenerek şampiyon olan Anadolu Efes’e madalyalarını ve şampiyonluk kupasını verdi
© AA / Cem Tekkeşinoğlu
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Cumhurbaşkanlığı Kupası'nın sahibi Fenerbahçe Beko'yu bir sayılık farkla 83-82 yenen Anadolu Efes oldu. Sporculara kupayı ve madalyalarını Cumhurbaşkanı Erdoğan verdi. Lacivert-beyazlılar 14. kez Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı müzesine götürdü.
Basketbolda Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Süper Ligi'nde ve ING Türkiye Kupası'nda geçen sezon şampiyon olan Fenerbahçe Beko ile lig ikincisi ve kupa finalisti Anadolu Efes 37. Erkekler Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda karşı karşıya geldi. İki takım Cumhurbaşkanlığı Kupası için 9. kez kozlarını paylaştı.
Basketbol Gelişim Merkezi'nin açılış gününde oynanan maçı Anadolu Efes 83-82 galip tamamladı.
Önceki 8 finalde Anadolu Efes 5 kez kupayı kazanırken, Fenerbahçe 3 kez kazanan taraf oldu.
Anadolu Efes, Fenerbahçe Beko karşısında 2008-2009, 2009-2010, 2017-2018, 2018-2019 ve 2011-2022 sezonlarında kupaya uzandı. Fenerbahçe Beko ise 1993-1994, 2006-2007 ve 2015-2016 sezonlarında kupaya adını yazdırdı.
Anadolu Efes'in 14'üncü şampiyonluğu
37. Erkekler Cumhurbaşkanlığı Kupası ile toplamda 14. şampiyonluğa ulaşan Anadolu Efes 1985-1986, 1991-1992, 1992-1993, 1995-1996, 1997-1998, 1999-2000, 2005-2006, 2008-2009 ve 2009-2010 sezonlarında Efes Pilsen ismiyle Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı kazandı.
Lacivert-beyazlılar, adını Efes Pilsen adını 2011-2012 sezonu başında Anadolu Efes olarak değiştirdi.
2014-2015 sezonunda Pınar Karşıyaka'yı yenerek kupayı kaldıran Anadolu Efes, 2017-2018 ve 2018-2019 sezonlarında üst üste 2 Cumhurbaşkanlığı Kupası maçında da Fenerbahçe Beko'ya üstünlük sağladı. Efes, son olarak 2021-2022'de kupanın sahibi oldu.
Bugünkü müsabakayla bu organizasyonda 25. kez boy gösteren lacivert-beyazlılar, 14. zaferini elde etti.
Anadolu Efes, Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı üst üste 4. kez müzesine götürdü.
Cumhurbaşkanı Erdoğan Anadolu Efes'e şampiyonluk kupasını verdi
İCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Basketbol Gelişim Merkezi'ndeki maçın sona ermesinin ardından sahada düzenlenen kupa törenine katıldı.
Sporculara madalyalarını takan Erdoğan, kupayı Anadolu Efes takım kaptanı Shane Larkin'e takdim etti.
Erdoğan, madalya alan sporcuların çocuklarına da harçlık verdi.
Kupayı kaybeden Fenerbahçe Beko sporcularıyla sohbet eden Erdoğan sahadan ayrıldı.
© AA / Cemal YurttaşCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Anadolu Efes’e madalyalarını ve şampiyonluk kupasını verdi.
1/3
© AA / Cemal Yurttaş
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Anadolu Efes’e madalyalarını ve şampiyonluk kupasını verdi.
© AA / Cemal YurttaşCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Anadolu Efes’e madalyalarını ve şampiyonluk kupasını verdi.
2/3
© AA / Cemal Yurttaş
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Anadolu Efes’e madalyalarını ve şampiyonluk kupasını verdi.
© AA / Cemal YurttaşCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Anadolu Efes’e madalyalarını ve şampiyonluk kupasını verdi.
3/3
© AA / Cemal Yurttaş
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Anadolu Efes’e madalyalarını ve şampiyonluk kupasını verdi.
1/3
© AA / Cemal Yurttaş
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Anadolu Efes’e madalyalarını ve şampiyonluk kupasını verdi.
2/3
© AA / Cemal Yurttaş
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Anadolu Efes’e madalyalarını ve şampiyonluk kupasını verdi.
3/3
© AA / Cemal Yurttaş
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Anadolu Efes’e madalyalarını ve şampiyonluk kupasını verdi.
Salgın ve Kahramanmaraş depremleri nedenleriyle kupa düzenlenmedi
2017-2018 sezonuyla başlayan süreçteki son 4 müsabakada Anadolu Efes ile Fenerbahçe karşılaştı. Lacivert-beyazlı ekip, 2017-2018, 2018-2019 ve 2021-2022 sezonlarından sonra bu yılki kupayı da kaldırmayı başardı.
Kupa, 2019-2020, 2020-2021 sezonlarında salgın, 2022-2023 sezonunda ise 6 Şubat Kahramanmaraş depremleri nedeniyle düzenlenmedi.
Erkeklerde Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı şimdiye dek kazanan takımlar ve finalistler şöyle
Sezon
Şampiyon
Finalist
1984-1985
Galatasaray
Fenerbahçe
1985-1986
Efes Pilsen
Galatasaray
1986-1987
Karşıyaka
Beşiktaş
1987-1988
Eczacıbaşı
Fenerbahçe
1988-1989
Çukorova
Eczacıbaşı
1989-1990
Fenerbahçe
Galatasaray
1990-1991
Fenerbahçe
TOFAŞ SAS
1991-1992
Efes Pilsen
Paşabahçe
1992-1993
Efes Pilsen
TOFAŞ SAS
1993-1994
Fenerbahçe
Efes Pilsen
1994-1995
Ülkerspor
Galatasaray
1995-1996
Efes Pilsen
Türk Telekom
1996-1997
Türk Telekom
Efes Pilsen
1997-1998
Efes Pilsen
Ülkerspor