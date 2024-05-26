https://anlatilaninotesi.com.tr/20240526/super-ligde-sampiyon-galatasaray-1084220844.html

Galatasaray tarihinde 24. kez şampiyon oldu

Galatasaray tarihinde 24. kez şampiyon oldu

Sputnik Türkiye

Trendyol Süper Lig'in 38. ve son haftasında deplasmanda TÜMOSAN Konyaspor'u 3-1 mağlup eden Galatasaray 2023-2024 sezonu şampiyonu oldu. 26.05.2024, Sputnik Türkiye

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Spor Toto Süper Lig’in 38. haftasında Galatasaray deplasmanda Konyaspor ile karşı karşıya geldi. Bu galibiyetle ligde 102 puana ulaşan sarı-kırmızılılar bu sezon da şampiyon oldu. 2023-2024 sezonunu şampiyon tamamlayan Galatasaray tarihinde 24. kez zafer yaşadı. Galatasaray, 1959 yılından itibaren oynanan ligde ilk kez 1961-1962 sezonunda mutlu sona ulaştı. Galatasaray, 1996-1997, 1997-1998, 1998-1999 ve 1999-2000 sezonlarında üst üste 4 kez şampiyon olarak ligde tarihinde art arda en fazla şampiyon olan takım konumunda da bulunuyor.Galatasaray son olarak geçtiğimiz sezonu şampiyon olarak tamamlamıştı.

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