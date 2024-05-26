https://anlatilaninotesi.com.tr/20240526/super-ligde-sampiyon-galatasaray-1084220844.html
Galatasaray tarihinde 24. kez şampiyon oldu
Galatasaray tarihinde 24. kez şampiyon oldu
Sputnik Türkiye
Trendyol Süper Lig'in 38. ve son haftasında deplasmanda TÜMOSAN Konyaspor'u 3-1 mağlup eden Galatasaray 2023-2024 sezonu şampiyonu oldu. 26.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-26T21:00+0300
2024-05-26T21:00+0300
2024-05-26T21:57+0300
spor
galatasaray
fenerbahçe
konyaspor
istanbulspor
son dakika
şampiyonluk
süper lig
şampiyon
ankaragücü
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/05/1a/1084221641_0:77:2048:1229_1920x0_80_0_0_1d3d200c20fde8089bfbee4ff9eddcab.jpg
Spor Toto Süper Lig’in 38. haftasında Galatasaray deplasmanda Konyaspor ile karşı karşıya geldi. Bu galibiyetle ligde 102 puana ulaşan sarı-kırmızılılar bu sezon da şampiyon oldu. 2023-2024 sezonunu şampiyon tamamlayan Galatasaray tarihinde 24. kez zafer yaşadı. Galatasaray, 1959 yılından itibaren oynanan ligde ilk kez 1961-1962 sezonunda mutlu sona ulaştı. Galatasaray, 1996-1997, 1997-1998, 1998-1999 ve 1999-2000 sezonlarında üst üste 4 kez şampiyon olarak ligde tarihinde art arda en fazla şampiyon olan takım konumunda da bulunuyor.Galatasaray son olarak geçtiğimiz sezonu şampiyon olarak tamamlamıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240526/mke-ankaragucu-super-ligde-kume-dusen--son-takim-oldu-1084221477.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/05/1a/1084221641_154:0:1894:1305_1920x0_80_0_0_3536bd5d93464173859e29c4cc34493e.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
galatasaray fenerbahçe, galatasaray konyaspor, süper ligde şampiyon belli oldu mu, şampiyon galatasaray, şampiyon kim
galatasaray fenerbahçe, galatasaray konyaspor, süper ligde şampiyon belli oldu mu, şampiyon galatasaray, şampiyon kim
Galatasaray tarihinde 24. kez şampiyon oldu
21:00 26.05.2024 (güncellendi: 21:57 26.05.2024)
Trendyol Süper Lig'in 38. ve son haftasında deplasmanda TÜMOSAN Konyaspor'u 3-1 mağlup eden Galatasaray 2023-2024 sezonu şampiyonu oldu.
Spor Toto Süper Lig’in 38. haftasında Galatasaray deplasmanda Konyaspor ile karşı karşıya geldi. Bu galibiyetle ligde 102 puana ulaşan sarı-kırmızılılar bu sezon da şampiyon oldu.
2023-2024 sezonunu şampiyon tamamlayan Galatasaray tarihinde 24. kez zafer yaşadı.
Galatasaray, 1959 yılından itibaren oynanan ligde ilk kez 1961-1962 sezonunda mutlu sona ulaştı. Galatasaray, 1996-1997, 1997-1998, 1998-1999 ve 1999-2000 sezonlarında üst üste 4 kez şampiyon olarak ligde tarihinde art arda en fazla şampiyon olan takım konumunda da bulunuyor.
Galatasaray son olarak geçtiğimiz sezonu şampiyon olarak tamamlamıştı.