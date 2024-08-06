https://anlatilaninotesi.com.tr/20240806/olimpiyatlardaki-ilk-gures-madalyasi-milli-sporcu-buse-tosun-cavusoglu-bronz-madalya-kazandi-1086563153.html

Olimpiyatlardaki ilk güreş madalyası: Milli sporcu Buse Tosun Çavuşoğlu bronz madalya kazandı

Olimpiyatlardaki ilk güreş madalyası: Milli sporcu Buse Tosun Çavuşoğlu bronz madalya kazandı

Sputnik Türkiye

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda milli güreşçi Buse Tosun Çavuşoğlu, 68 kiloda bronz madalya kazandı. 06.08.2024, Sputnik Türkiye

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spor

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2024

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Milli güreşçi Buse Tosun Çavuşoğlu, Paris 2024 Olimpiyatları'nda 68 kiloda bronz madalya kazanarak olimpiyat üçüncüsü oldu.Milli güreşçi Buse Tosun Çavuşoğlu kadınlar 68 kg bronz madalya maçında Kuzey Koreli rakibi Sol Gum Pak’ı 4-2 mağlup ederek Paris 2024 Olimpiyat Oyunları’nda Türkiye'ye ilk güreş madalyasını kazandırdı.Türkiye'nin 3. madalyasıBuse Tosun Çavuşoğlu, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda Türkiye'nin 3. madalyasını kazandı.Türkiye, Paris 2024'te daha önce atıcılıkta Yusuf Dikeç ve Şevval İlayda Tarhan'dan oluşan milli takım ile 10 metre havalı tabanca karışık kategorisinde gümüş, okçulukta Mete Gazoz, Muhammed Abdullah Yıldırmış ve Ulaş Berkim Tümer'den oluşan Klasik Yay Erkek Milli Takımı ile de bronz madalya elde etmişti.Bakan Bak'tan tebrik Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda bronz madalya kazanan milli güreşçi Buse Tosun Çavuşoğlu'nu kutladı.Bakan Bak, X hesabından yaptığı paylaşımda, "Paris 2024'te bronz madalyanın sahibi olan milli güreşçimiz Buse Tosun Çavuşoğlu'nu yürekten kutluyorum" ifadesini kullandı.

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milli güreşçi buse tosun çavuşoğlu