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Beşiktaş Başkanı Hasan Arat'tan istifa kararı: KAP'a bildirildi
Beşiktaş Başkanı Hasan Arat'tan istifa kararı: KAP'a bildirildi
Sputnik Türkiye
Beşiktaş Başkanı Hasan Arat, siyah-beyazlı kulüpteki görevinden istifa etti. Kongreye kadar görevi Hüseyin Yücel sürdürecek. 27.11.2024, Sputnik Türkiye
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beşiktaş, hasan arat
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Beşiktaş Başkanı Hasan Arat'tan istifa kararı: KAP'a bildirildi

15:11 27.11.2024 (güncellendi: 15:14 27.11.2024)
© İHA / SAMET YALÇIN-AW116044hasan arat
hasan arat - Sputnik Türkiye, 1920, 27.11.2024
© İHA / SAMET YALÇIN-AW116044
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Ayrıntılar geliyor
Beşiktaş Başkanı Hasan Arat, siyah-beyazlı kulüpteki görevinden istifa etti. Kongreye kadar görevi Hüseyin Yücel sürdürecek.
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