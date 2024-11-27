https://anlatilaninotesi.com.tr/20241127/besiktas-baskani-hasan-arattan-istifa-karari-kapa-bildirildi-1090887448.html
Beşiktaş Başkanı Hasan Arat'tan istifa kararı: KAP'a bildirildi
Beşiktaş Başkanı Hasan Arat'tan istifa kararı: KAP'a bildirildi
Sputnik Türkiye
Beşiktaş Başkanı Hasan Arat, siyah-beyazlı kulüpteki görevinden istifa etti. Kongreye kadar görevi Hüseyin Yücel sürdürecek. 27.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-27T15:11+0300
2024-11-27T15:11+0300
2024-11-27T15:14+0300
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beşiktaş, hasan arat
Beşiktaş Başkanı Hasan Arat'tan istifa kararı: KAP'a bildirildi
15:11 27.11.2024 (güncellendi: 15:14 27.11.2024)
Ayrıntılar geliyor
Beşiktaş Başkanı Hasan Arat, siyah-beyazlı kulüpteki görevinden istifa etti. Kongreye kadar görevi Hüseyin Yücel sürdürecek.