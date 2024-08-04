https://anlatilaninotesi.com.tr/20240804/kuzey-tuncelliden-dunya-gencler-rekoru-1086493630.html
Kuzey Tunçelli'den dünya gençler rekoru
Kuzey Tunçelli'den dünya gençler rekoru
Sputnik Türkiye
Olimpiyat Oyunları tarihinde yüzmede finale kalan ilk Türk sporcu olma başarısı gösteren rekortmen yüzücümüz Kuzey Tunçelli, 1500 metre serbest stil... 04.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-04T20:54+0300
2024-08-04T20:54+0300
2024-08-04T22:14+0300
spor
kuzey tunçelli
olimpiyat oyunları
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/08/04/1086493473_0:20:998:581_1920x0_80_0_0_508ae0652ddcd45efedb4ad22ac68b08.jpg
Paris 2024 Olimpiyat Oyunları’nda mücadele eden Fenerbahçeli rekortmen sporcumuz Kuzey Tunçelli, Paris La Defense Arena’da yapılan erkekler 1500 metre serbest finalinde suya girdi. Eleme serilerindeki derecesini de (14:45.27) geliştiren milli sporcu 14:41.22’lik derecesiyle olimpiyat 5.'si oldu. Rekortmen sporcu geçen ay Litvanya'da düzenlenen Avrupa Gençler Yüzme Şampiyonası'nda erkekler 1500m serbest stilde 14:41.89'luk derecesiyle dünya gençler rekoru kırarken, üst üste 2. kez Avrupa şampiyonu olmuştu. Paris’te bu rekoru geliştiren 16 yaşındaki Tunçelli, 17-18-19+ Yaş Türkiye rekorlarının da sahibi olarak başarılarına bir yenisini daha ekledi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240804/mete-gazoz-bir-altin-daha-kazanabilirdim-mac-icinde-bu-sansim-da-vardi-1086488496.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/08/04/1086493473_99:0:899:600_1920x0_80_0_0_44e7f2114624316d770266f6adb98607.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
kuzey tunçelli, olimpiyat oyunları
kuzey tunçelli, olimpiyat oyunları
Kuzey Tunçelli'den dünya gençler rekoru
20:54 04.08.2024 (güncellendi: 22:14 04.08.2024)
Olimpiyat Oyunları tarihinde yüzmede finale kalan ilk Türk sporcu olma başarısı gösteren rekortmen yüzücümüz Kuzey Tunçelli, 1500 metre serbest stil finalindeki derecesiyle dünya gençler rekorunu kırdı.
Paris 2024 Olimpiyat Oyunları’nda mücadele eden Fenerbahçeli rekortmen sporcumuz Kuzey Tunçelli, Paris La Defense Arena’da yapılan erkekler 1500 metre serbest finalinde suya girdi.
Eleme serilerindeki derecesini de (14:45.27) geliştiren milli sporcu 14:41.22’lik derecesiyle olimpiyat 5.'si oldu.
Rekortmen sporcu geçen ay Litvanya'da düzenlenen Avrupa Gençler Yüzme Şampiyonası'nda erkekler 1500m serbest stilde 14:41.89'luk derecesiyle dünya gençler rekoru kırarken, üst üste 2. kez Avrupa şampiyonu olmuştu.
Paris’te bu rekoru geliştiren 16 yaşındaki Tunçelli, 17-18-19+ Yaş Türkiye rekorlarının da sahibi olarak başarılarına bir yenisini daha ekledi.